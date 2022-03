Interessen rundt løpesko har økt voldsomt de siste årene. Dette mye takket være de nye "karbonskoene" som har fått mye omtale og vært et stort diskusjonstema. Sånn sett er det kanskje på sin plass at det nå starter en egen podcast med løpesko som tema.



I Løpeskopodden snakker Henrik Nordtug fra Löplabbet Lade og daglig leder i Löplabbet Norge, Tor Fauske, om alt som har med løpesko å gjøre. De tester sko, mimrer om gamle favoritter og gleder seg over kommende nyheter samt tar opp relevante temaer hver uke. Noen ganger også med gjester i studio.



Sammen har de løpt utallige mil og slitt ut en del par løpesko. Tor trådde sine første steg inn på Löplabbet for flere tiår siden og er et vandrende leksikon når det kommer til skomodeller og deres egenskaper, mens Henrik har gått gradene fra ekstrahjelp i studietiden til butikksjef på Löplabbet Lade i Trondheim.

Tirsdag ble første episode i Løpeskopodden publisert. Tema var blant annet løpeskoens egenskaper - hva legger vi i begrepene støtdemping, stabilitet og løpefølelse? Og hva bør du tenke på når du skal velge ditt neste par? Er det forskjell på løpesko og joggesko?

Link til podcasten finner du her: Løpeskopodden