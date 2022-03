Sak med bilder og video publiseres senere



Det er ganske nøyaktig tre år siden forrige utgave av Birkebeinerrennet, og endelig kunne løperne legge ut fra Tingstadjordet i Rena igjen lørdag morgen. Herrene startet først klokken 7:45, mens kvinnene staket avgårde et kvarter senere.



Det var mange spenningsmomenter rundt rennet i år. For det første er det altså lenge siden forrige Birkebeinerrenn (2019), for det andre så stiller mange verdenscupløpere til start ettersom det ikke går noen renn i verdenscupen denne helgen. Og ikke minst - så stilte altså Therese Johaug opp til start for å utfordre langløpskvinnene. Det store spørsmålet de siste dagene har vært om hun skulle gå på festesmøring, eller om hun skulle velge blanke ski. Det ble det sistnevnte.



I herreklassen har man naturlig nok vært spent på om Andreas Nygaard kan vinne igjen, etter at han for to uker siden vant Vasaloppet etter spurtduell mot Emil persson. De siste dagene har han i hvert fall virket relativt sikker på formen. Vinner av femmila i Kollen stilte også, Martin Løwstrøm Nyenget, og flere av utøverne holdt ham som en liten favoritt.



Første halvdel

Opp bakkene til Skramstad holdt det meste av feltet sammen. Therese Johaug la seg gjerne i fjerde og femte posisjon, inntil hun etter hvert ség framover og begynte å ta føringer. Opp til Raudfjellet etter 19,5 kilometer hadde hun, Astrid Øyre Slind og Emilie Fleten fått en god luke til forfølgerne Britta Johanson Norgren og Marit Bjørgen. Det ble samarbeidet godt rundt å gjøre drajobben for å holde resten på avstand.



Herrene holdt seg mer samlet, men Andreas Nygaard fikk etter hvert en luke opp mot Midtfjellet på 34,5 km. Det var ikke mange sekunder han hadde der, men tendensen var at formen var god.



Andreas Nygaard sterkest igjen

Feltet var stort sett samlet ved passering Sjusjøen og ned fra fjellet, men med fem kilometer igjen forsøkte Nygaard og Max Novak å reise fra resten. De lyktes bare nesten. Det ble aldri noen større luke enn noen få sekunder, og inn mot Birkebeineren stadion var feltet samlet igjen. Det gikk med andre ord mot en massespurt inn mot mål. Og de fleste som følger Ski Classics vet hvordan Andreas Nygaard har for vane å komme ut av slike ting. Det så enkelt ut på oppløpet, og Nygaard kunne innkassere enda en seier i langløpscupen og sin andre Birkebeinertriumf. Max Novak tok andreplassen mens Emil Persson ble nummer tre.



De tre beste herrene i dag. Fra venstre: Max Novak, Andreas Nygaard og Emil Persson. (Foto: Finn Olsen)



Det ble en del vind over fjellet Andreas

- Ja, det ble som varslet. Vi hadde kanskje håpet at det skulle bli en litt mer sørlig vind, men det ble det ikke. Så vi ble en saueflokk samlet over fjellet der. Det var litt kjedelig for jeg visste jeg var i god form, men jeg har jo en grei avslutning så det var ikke verdens undergang for min del, sa Nygaard til Kondis etter rennet.



Emil Persson går seirende ut av spurtoppgjøret mot Martin Løwstrøm Nyenget om den siste pallplassen. (Foto: Finn Olsen)



Astrid Øyre Slind spurtet ned Therese Johaug

Før start ga Øyre Slind 1 prosent mulighet for at noen andre enn Johaug skulle ta seieren til slutt.

- 1 prosent betyr jo at det er en viss mulighet, sa Øyre Slind med et smil til Kondis etter at seieren var et faktum.

Hun var selvfølgelig strålende fornøyd med å ha tatt enda en stor seier i Visma Ski Classics, og ikke minst smakte det nok godt å beseire Johaug. Vinneren så ekstremt kald ut i pressesonen, og Kondis sparte resten av spørsmålene slik at skidronningen kunne få skifte raskt.



Therese Johaug var altså den store favoritten før start, men som Tord Asle Gjerdalen sa til Kondis da damefeltet nærmet seg - For hver kilometer de nærmer seg mål uten at Johaug får luke, jo større blir sjansen for en seier til Astrid.



Astrid Øyre Slind har sikret seieren etter hard duell mot Therese Johaug. (Foto: Finn Olsen)



Følelsesladet Øystein Pettersen

Det var en sterkt beveget Øystein Pettersen som gikk i mål i Birkebeinerrennet i dag. I oktober, for seks måneder siden, fikk han akutt vondt i hodet under en sykkeltur. Noen timer senere ble det konstantert at han hadde hatt en blødning i hodet. Etter hendelsen har han uttalt at han skulle tilbake til slik hav var før dette skjedde. Dagens prestasjon i Birken vitner om at han har tatt enda en viktig seier i langrennssporet, om enn på en annen måte.

- Dette er det viktigste rennet jeg har gått, sier Pettersen og svikter litt i stemmen.

- For fem måneder siden var målet mitt å klare og følge ungene mine til skolen. Nå er det jævlig godt å være her, sa han til Kondis.



Topp 10 menn // Birkebeinerrennet 2022

Plass Navn Klubb / Team Tid 1 Andreas Nygaard Team Ragde Charge 2:30:02,5 2 Max Novak Team Ramudden 2:30:03,3 3 Emil Persson Lager 157 2:30:03,7 4 Martin Løwstrøm Nyenget Team Eksjöhus 2:30:04,0 5 Johannes Eklöf Team Ramudden 2:30:04,1 6 Magnus Vesterheim Kaffebryggeriet 2:30:04,4 7 Oskar Kardin Team Ragde Charge 2:30:04,8 8 Thomas Joly Team Xpand 2:30:04,9 9 Johan Hoel Team Ragde Charge 2:30:05,0 10 Kasper Stadaas Team Ragde Charge 2:30:05,2

Topp 10 kvinner // Birkebeinerrennet 2022

Plass Navn Klubb / Team Tid 1 Astrid Øyre Slind Team Koteng Eidissen 2:47:23,2 2 Therese Johaug Team Ragde Charge 2:47:24,2 3 Emlilie Fleten Team Xpand 2:47:29,8 4 Britta Johansson Norgren Lager 157 2:50:31,2 5 Marit Bjørgen Team Ragde Charge 2:50:36,6 6 Ida Dahl Team Ramudden 2:55:15,3 7 Rosie Brennan Robinson Trentino 2:56:47,8 8 Masako Ishida 2:56:52,7 9 Heidi Weng 2:59:08,4 10 Sofie Elebro 3:01:03,7





