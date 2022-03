Med det store favorittstempelet som er lagt på Jakob Ingebrigtsen, verdensmester og regjerende OL-mester som han er, så var det ikke noen overraskelse at han kvalifiserte seg til finalen. Men måten han gjorde det på vitnet om en løper som har både erfaring og selvtillit nok til å styre løpet slik han vil ha det.

I et innendørsfelt er svingene krappere og trengselen hardere enn utendørs, så det er ikke noen helt enkel oppgave å få styring med løpet sitt. Men Jakob tok det iskaldt fra start og la seg sist i det syv mann store feltet.

Den første runden gikk på 31 sekunder, nesten joggefart for Jakob. Da det var løpt rundt halvveis og det var fire runder igjen tok Jakob et jafs og løp opp forbi feltet og kom seg raskt i rygg på ledende Debjani. Farten lå an til en sluttid på 3:45. Med 500 meter igjen overtok Jakob teten, tilsynelatende avslappet i løpsstilen. Bak ham ble det litt knuffing mellom de fire som lå lengst frem etter Jakob, noe Jakob slapp greit unna. Inn mot mål måtte han skru opp farten noe, men med full kontroll lot han etiopiske Teddese Lemi løpe forbi seg. Det er de to beste i heatet som går direkte til finalen.

Hedda Hynne nådde ikke finalen.

På 800 meter var det tre kvalifiseringsheat der de to beste fra hvert gikk til finale. Hedda Hynne sa på forhånd at hun hadde en plan for løpet sitt, og da starten gikk viste hun hva den planen gikk ut på. Hun la seg fremst fra start og lå der gjennom nesten hele løpet.

På den siste runden dro den amerikanske favoritten Ajeé Wilson i fra og skaffet seg en luke til Hedda og de andre. Det kunne se ut til at Hedda hadde en sjanse på andreplassen, men da spurten satte inn på de siste 100 meterne manglet hun det siste giret til å kunne holde seg fremst, og hun ble forbiløpt av både Lorena Martin og Tigist Girma. Tiden var heller ikke god nok til å gå til finalen.

Seier i heatet gikk til den amerikanske favoritten Ajeé Wilson.

– Jeg manglet litt av akkurat den råskapen som trengs for å klare det helt inn, forklarte Hedda Hynne til NRK etter løpet.