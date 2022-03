Annie Bersagel trådde til fra start på den lengste distansen og økte også avstanden til de som kom bak. Det var Rebecca Hilland og Hanne Mjøen Maridal som best klarte å henge på Annie, men halvveis i løpet hadde det blitt en avstand på 26 og 39 sekunder opp til kvinnen i front. Bak disse fulgte Vienna Søyland Dahle, kanskje litt overraskende at hun ikke klarte å henge seg på.

Tiden 1:14:31 er også en fem minutters forbedring av løyperekorden. I tillegg til disse fire var også Astrid Brathaug Sørset i mål under 1:19, og dermed var det fem kvinner under den gamle løyperekorden.

I herreklassen var det Tom Erik Halvorsen og Marius Ruth som gikk hardest ut, og de passerte sammen på første målepunkt ved 2,45 km. Men etter hvert klarte Tom Erik Halvorsen å dra ifra, og halvveis i løpet hadde det blitt til en differanse på 17 sekunder mellom de to. Men Marius Ruth gav seg aldri og klarte å kutte litt inn på forspranget mot mål, men klarte aldri å ta inn igjen Tom Erik Halvorsen. Fredrik Deilkås tok tredjeplassen.



Etter 2800 meter ser vi Annie Bergsagel ligger like bak de beste mennene. Her følger hun på Sjur Ferkingstad, som kom i mål samtidig med Annie. Helt bakerst ser vi Rebecca Hilland (i sort drakt) som også gjorde et sterkt comeback. (Foto: Kjell Vigestad)

15 beste kvinner halvmaraton:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1381 Annie Bersagel Tjalve K23-39 1:14:31 2 1341 Rebecca Hilland KALANDSEIDET K40-44 1:15:30 3 1285 Hanne Mjøen Maridal Strindheim IL / Team Ingrid Kristiansen K23-39 1:16:56 4 1307 Vienna Søyland Dahle Sandnes IL K23-39 1:17:34 5 1412 Astrid Brathaug Sørset Tyrving IL / Team Ingrid Kristiansen K23-39 1:18:01 6 2115 Silje Milenkovic Spirit Friidrettsklubb K18-19 1:27:10 7 1376 Helena Hope HAUGESUND K23-39 1:28:57 8 1088 Nina Kristin Holta Spirit Friidrettsklubb K50-54 1:29:33 9 1438 Therese Skeie GTI Friidrettsklubb / GTI K23-39 1:31:17 10 1149 Hilde Dahl Haaland RANDABERG K40-44 1:33:07 11 1439 Johanna Håland Bryne triatlonklubb K45-49 1:33:34 12 1226 Mette Fredriksen Topo Athletic Norge K23-39 1:33:49 13 1328 Hanne Sande Spirit Friidrettsklubb K23-39 1:35:51 14 1309 Tina Håheimsnes Skrubbholen Joggelag K23-39 1:38:01 15 1054 Sofie Buer OSLO K23-39 1:38:39

15 beste menn halvmaraton:

1 1201 Tom Erik Halvorsen GTI Friidrettsklubb M40-44 1:10:57 2 1203 Marius Ruth Spirit Friidrettsklubb M23-39 1:11:12 3 1258 Fredrik Deilkås Hamnøy AS M23-39 1:11:40 4 1083 Finn Isaksen Indre Ryfylke Løparlaug M23-39 1:12:33 5 1361 André Pereira STAVANGER M23-39 1:12:42 6 1389 Tom Ole Dalsrud Skjalg IL / Skjalg M45-49 1:12:45 7 1335 Frode Tjelta Sandnes IL M45-49 1:12:59 8 1171 Eirik Kvalevåg SOLA M23-39 1:14:12 9 1102 Sjur Ferkingstad Spirit Friidrettsklubb M40-44 1:14:28 10 1191 Miklos Öri GTI Friidrettsklubb M23-39 1:14:34 11 1445 Richard Kverneland Spirit Friidrettsklubb M23-39 1:15:38 12 1458 Carlo Brekken Undheim IL / Undheim M40-44 1:16:01 13 1415 Alf Ante Idland Tornensis Spirit Friidrettsklubb MU23 1:16:13 14 1224 Haakon Vaaga Haugesund Triatlonklubb / VB Inge Vaaga as M23-39 1:16:54 15 1133 Mathias Pedersen Sandnes IL M23-39 1:16:57



Etter 3 km er det Tom Erik Halvorsen og Marius Ruth som ligger klart i tet. (Foto: Kjell Vigestad)