Med om lag 2400 høydemeter på ski fordelt på rundt 20 kilometer, blir det en solid kraftanstrengelse for deltakerne, i spektakulære omgivelser! Med forbehold om vær og snøforhold går den lengste løypen via Mjølvafjellet, Blånebba, Slingsbybreen og Hurrungen. Mellom de to første toppene blir det et parti med ski på sekk og Via Ferrata, langs «Romsdalseggen»:

- Løypen blir finjustert inn mot arrangementshelga, basert på snø- og skredforhold, sikkerhet er alltid viktigere enn at det skal være spektakulært. Vi har fått veldig gode arrangement tidligere også uavhengig av nøyaktig løype, forteller rennleder Håkon Klerud Johannessen.



Romsdal Rando (Foto: Daniel Kvalvik)



Ved de siste utgavene av Romsdal Rando har DNT-hytta i Venjesdalen vært base med start, mål og passering underveis. Buss blir satt opp mellom Venjesdalen og idrettshallen i Isfjorden hvor det er sekretariat, garderobe og mer.

– Vi hadde rundt 100 deltakere sist gang vi gjennomførte Romsdal Rando. Etter Covid-perioden forventer vi ikke at deltakelsen skyter i været første året, men vi håper å få en god start som vi kan bygge videre på i årene som kommer, sier Klerud Johannessen.

Selv om bredden i startfeltet ikke forventes å øke i år, blir det sportslige etter alt å dømme på svært høyt nivå.

– Eliten her i Romsdal er jo av internasjonal klasse. Flere av de aller beste blir kanskje ikke å se på startlista god tid i forveien, men tradisjonelt så stiller de «lokale internasjonale» løperne opp og gjør at konkurransen blir knallhard om pallplassene både på herre- og damesiden, sier arrangøren. Vi håper også å få fylt godt opp i ungdoms- og juniorklassene, her har klubben hatt svært god rekruttering de siste årene. Og vi hadde deltakere fra klubben som var med i årets Europamesterskap i ungdomsklassen, forteller Klerud Johannessen.



Foto: Matti Bernitz



Foto: Daniel Kvalvik

Løperne med mye internasjonal konkurranseerfaring pleier å skryte godt av arrangementet, som en god bekreftelse på kvaliteten og som et lovende signal om framtida til Romsdal Rando, et lokalt prestisjearrangement i en kraftig voksende idrettsgren.







