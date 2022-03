Da Magnus Erstad satte den norske bestenoteringen på 50 km på Jessheim i fjor høst, passerte han maraton på 2.28.37 – for så å øke farten. Arrangøren av Viborg 50 km oppgir ikke noen maratonpassering, men i og med at Sebastian Håkansson hadde en svakt fallende fartsutvikling, lå han nok en god del foran Erstad ved passering maraton. På de tre første rundene på 5,7 km lå farten hans mellom 3.24 og 3.26 min per km, mens han etter det stabiliserte seg på runder med snittfart mellom 3.30 og 3.34.



I sin Strava-oppdataering etter løpt rapporterer Sebastian om både dobesøk og en vind som økte underveis, så tydeligvis har han mer å gå på dersom det blir klaff på flere parametre.



"10 sek bak norgesrekord. Litt bittert men hadde i utgangspunktet lite trua på det i en svært vindutsatt løype med 50 % grus. Hjalp ikke med en dopause underveis og en vind som tok seg kraftig opp halvveis. Ble tungt å holde farten oppe på de verste partiene og samtidig løpe slalåm mellom turgåere. Spennende å se hva det kunne holdt til i et samlet felt og mindre vind. Uansett en bekreftelse på god form, det er deilig! Drømmen om sub2.20 i Valencia lever."



Seiersmarginen var på over 12 minutter, og det ble norsk andreplass til Sebastians treningskomis, Mads Berge. I alt bestod feltet av 11 menn og 3 kvinner. I tillegg var det lagt inn kortere distanser på to, tre og fire runder.



På en klar dag, men med etter hvert ganske frisk vind gjorde Mads Berge unna femmila på 3.07.28. (Foto: arrangøren)



Resultat Viborg 50 km

Kvinder 1. 104 Marie Cordt AC Pain 03:38:42 2. 107 Mille Ree Nbro Running 03:51:26 3. 103 Tine Haslund (Silkeborg) 04:44:34 Mænd 1. 112 Sebastian Conrad Håkansson Svorkmo NOI 02:55:18 2. 111 Mads Berge Høydalsmo IL 03:07:28 3. 114 Jonas Bo Berg Herning LK 03:18:32 4. 101 Morten Thye SLDG/Fysiohuset 03:24:59 5. 106 Kristian Cecil Klub 100 Marathon Danmark 03:35:30 6. 115 Emil Ingerslev Emil Løber Altid 03:38:07 7. 105 Felix Venndt SLDG 03:40:21 8. 110 Mads Dollerup Jensen Runaar/Løberen 03:55:47 9. 113 Svend Erik Davidsen Viborg AM 04:14:31 10. 109 Nicolas Barnstein AC Pain 04:34:23 11. 102 Bjarne Lei Andersen cpfysiotreatment.dk 05:39:29



Marie Cordt løp den nest raskete 50 kilometeren gjort noen gang av ei dansk kvinne da hun vant på 3.38.42. (Foto: arrangøren)



Verdensrekord i Sør-Afrika

Ultraløp står sterkt i Sør-Afrika, og Stephen Mokoka sørga for at verdensrekorden på 50 km nå tilhører en sør-afrikaner. Etiopiske Ketema Negasa hadde den gamle på 2.42.07 mens Mokoka sprang i mål på 2.40.13 i Nedbank Runified 50 km.



Stephen Mokoka er fersk som ultraløper, men har vært en av Sør-Afrikas beste løpere fra 1500 m til maraton i en årrekke. 37-åringen har løpt så fort som 59.36 på halvmaraton og 2.07.40 på maraton. Som baneløper holdt han også høyt nivå med 3.38,55 på 1500 m og 13.11,44 på 5000 m.



Nå passerte han maraton på 2.15.47 og farten ble holdt hele veien inn. Mokoka løp med en klar negativ splitt. Mens de første 25 kilometerne gikk på 1.21.03, løp han de siste 25 på 1.19.10.



Nivået i dette løpet var høyt med hele sju mann under 2.50. Sebastian Håkanssons tid ville holdt til en tolvteplass, men med mer drahjelp og mindre vind, grus og turgårere i løypa, vil vi tro at han hadde kunnet løpt noe minutter fortere her.



Kvinneklassen ble vunnet av Amelework Fikadu Boshu fra Etiopia på 3.04.58. Seks kvinner løp under 3.30. Bare 15 kvinner og 33 menn fullførte dette løpet som må kunne kategoriseres som et eliteløp. 40 av de 48 deltakerne løp under 4 timer.



Resultat Nedbank Runified 50 km

Menn 1 Stephen MOKOKA Sør-Afrika 35-39 02:40:13 2 Tete DIJANA Sør-Afrika Senior 02:44:09 3 Omphemetse Edward MOTHIBI Sør-Afrika 35-39 02:45:27 4 Mabothile LEBOPO Leshoto 45-49 02:45:59 5 Guillaume RUEL Italia Senior 02:47:24 6 Sibusiso KUBHEKA Sør-Afrika Senior 02:49:56 7 Mike FOKORONI Zimbabwe 45-49 02:49:58 8 Daniel MATSHAILWE Sør-Afrika Senior 02:50:58 9 Joseph MANYEDI Sør-Afrika 35-39 02:51:20 10 Worku Dires CHEKOL Etiopia Senior 02:51:54 11 Zukile VELLEM Sør-Afrika Senior 02:53:47 12 Malusi DLOMO Sør-Afrika 35-39 02:55:46 Kvinner 1 Amelework Fikadu BOSHO Etiopia 35-39 03:04:58 2 Shelmith MURIUKI Kenya 35-39 03:08:29 3 Irvette VAN ZYL Sør-Afrika Senior 03:13:22 4 Lakech Girma SEBA Etiopia Senior 03:20:49 5 Zinhle SHABALALA Sør-Afrika Senior 03:24:48 6 Jackie KELLERMAN Australia 45-49 03:28:14 7 Galaletsang MEKGOE Sør-Afrika Senior 03:30:24 8 Kelly VAN VLIET Sør-Afrika Senior 03:31:58 9 Makhosi MHLONGO Sør-Afrika 40-44 03:38:33 10 Fikile MBUTHUMA Sør-Afrika 40-44 03:42:14 11 Harriet CHEBORE Kenya Senior 04:03:29 12 Ingrid KOSTER Sør-Afrika 50-54 04:06:46



Amelework Fikadu Bosho fra Etiopia var like bak "women only"-verdensrekorden på 50 km, men med 3.04.58 var det et godt stykke opp til Des Lindens rekord i blanda felt på 2.59.54. (Foto: Nedbank)