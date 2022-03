Lørdag 26. mars var det endelig klart igjen for et av de mest spesielle maratonløp vi har her til lands. Frozen Lake Marathon i Tisleifjorden. Eller rettere sagt på Tisleifjorden. 819 meter over havet på Golsfjellet, kjøres det opp en 21,1 kilometers løype på isen. Så dersom høydemetere ikke er "din greie", kan dette være et passende løp. Men du bør like å løpe med ispigger, for denne løypa er glatt. Arrangøren skriver at den islagte fjorden gjerne benyttes som teststed for dekk, utrykningskjøretøy og sjåfører som vil trene på glatte forhold.



Det var påmeldt rett i underkant av 100 løpere til maratondistansen, og over 200 til halvmaraton. Løperne kom fra mange nasjoner, som Tyskland, Sverige, Polen, England, Danmark med mange flere.



Løypa som ble kjørt opp på isen. Her gjelder det å svinge riktig vei.



Maraton

På den lengste distansen var det i dag Vemund Øvstehage som gikk seirende av isen etter løpet. Han løp på 3:04:09 og var med det litt over 16 minutter foran dagens andremann, Marc Perscheid fra Tyskland. Andreas Lervik fra Norge ble nummer tre. Vinneren ledet løpet hele veien, og passerte halvveis pp 1:31:14. Andre halvdel gikk på 1:32:41.



I kvinneklassen ble det også norsk på topp. Abelone Lyng vant på 3:55:58. Første halvdel av distansen løp hun på 1:51:32, mens den neste gikk på 2:04:27. Polske Izabela Sliwinska ble nummer to på 4:07:57, mens Sofia Fülöp fra Ungarn ble nummer tre.



Halvmaraton

Halvmaraton for herrer ble også vunnet av en nordmann. Robert Nilsen var først i mål på 1:30:18, mens Christian Wedig fra Tyskland ble nummer to (snaue 4 minutter bak), og amerikanske Ryan Kronk ble nummer tre. Tyske Yana Strese ble beste kvinne på 1:46:05 foran Nat Skye van Hessing fra Storbritannia med Arnadottir Ragnhildur fra Norge på tredjeplass.

Maraton // 5 beste menn

Plass Navn Klubb / Nasjon Tid 1 Vemund Øvstehage Salomon Norge / Norge 3:04:09 2 Marc Perscheid Tyskland 3:20:26 3 Andreas Lervik Veritas BIL / Norge 3:23:22 4 Tomasz DanielKiewicz Team Poland / 3:42:55 5 Kamil Kos Love Dance Help 3:45:46

Maraton // 5 beste kvinner

Plass Navn Klubb Tid 1 Abelone Lyng Rab / Norge 3:56:20 2 Izabela Sliwinska Love Dance Help 4:08:16 3 Sofia Fülöp Ungarn 4:10:32 4 Elin Akre Tellum Gjerpen Il / Sportsjentene / Norge 4:23:33 5 Christine Marcussen BNBIL / Norge 4:24:10





Halvmaraton // 5 beste menn

Plass Navn Klubb Tid 1 Robert Nilsen Norge 1:31:19 2 Christian Wedig Team Erdinger Alkoholfrei / Tyskland 1:35:18 3 Ryan Kronk USA 1:37:48 4 Stephan Warner Norge 1:39:35 5 Danny Fish Norge 1:41:39





Halvmaraton // 5 beste kvinner

Plass Navn Klubb Tid 1 Yana strese ASICS Frontrunner Germany / Tyskland 1:47:09 2 Nat Skye van Hessing Storbritannia 1:48:33 3 Arnadottir Ragnhildur Sørbråten idrettslag / Norge 1:50:39 4 Aina Helene Hole Norge 1:50:50 5 Ingvild Vøllo Eliassen Fitfam Trondheim-Oslo / Norge 1:55:47



SE ALLE RESULTATER HER