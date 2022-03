Årefjellsloppet er i utgangspunktet en kraftanstrengelse på hele 104 kilometer, men på grunn av dårlig vær med mye vind, ble distansen kortet ned til 62 kilometer. Dette var den andre endringen av løypetraséen i år. Det store spørsmålet i dag var om Astrid Øyre Slind og Andreas Nygaard kunne ta sin tredje på rad.



Mye vind sørget for at løypa måtte legges om i årets utgave av Årefjellsloppet (Foto: Visma Ski Classics/Magnus Östh)



Sterk seier av Kasper Stadaas

Det ble ikke Andreas Nygaard på toppen i dag. Det var lenge et stort og samlet felt i front, men etter drøye to timers gåing med rykk og støt fikk Runar Skaug Mathisen og Kasper Stadaas en avgjørende luke. Med en mil igjen til mål så det ut som om feltet skulle spise det opp igjen, men da la Stadaas inn enda et høyere gir og luken økte igjen. Dette førte også til at strikken røk litt også for Skaug Mathisen. Dette var Stadaas sin andre seier i en enn så lenge relativt kort langløpskarriére. Han vant La Diagonela tidligere i år. I Marcialonga kjempet han også helt i toppen, og ble nummer to. Han vant også Holmenkollmarsjen for fire uker siden.



Ny triumf for Astrid Øyre Slind

Hun vant Vasaloppet for tre uker siden og Birkebeinerrennet for en uke siden. I dag tok Astrid Øyre Slind en supersterk seier i Sverige. Dessverre var Øyre Slind ute med korona tidligere i år, og gikk dermed glipp av et par renn. Hun ville nok vært en brennhet kandidat til sammenlagtseieren dersom hun hadde deltatt i alle renn. I dag viste hun fram kreftene sine opp Ottfjället etter 30 kilometers gåing. Verken Lina Korsgren eller Britta Johansson Norgren hadde noen som helst mulighet til å henge på opp den bratte bakken, og førstnevnte måtte gi 45 sekunder på kort tid. En mil senere hadde avstanden økt til 2:16. Derfra og inn ble det en parademarsj for Øyre Slind.



5 beste menn

Plass Navn Klubb Tid 1 Kasper Stadaas Team Ragde Charge 2:47:22,3 2 Runar Skaug Mathisen Lager 157 2:47:57,0 3 Emil Persson Lager 157 2:48:16,3 4 Andreas Nygaard Team Ragde Charge 2:48:19,2 5 Oskar Kardin Team Ragde Charge 2:48:19,9

5 beste kvinner

Plass Navn Klubb Tid 1 Astrid Øyre Slind Team Koteng Eidissen 3:07:48,7 2 Britta Johansson Norgren Lager 157 3:12:07,0 3 Ida Dah Team Ramudden 3:12:37,7 4 Emilie Fleten Team XPND Fuel 3:12:53,3 5 Lina Korsgren Team Ramudden 3:18:24,6



SE ALLE RESULTATER



Det nærmer seg slutten av sesongen også for langløperne. Kun to renn gjenstår - Reistadløpet i Troms den 2. april og Ylläs-Levi i Finland 9. april.