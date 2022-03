Glimt fra Kondis sin løpeuke i Portugal

Alle foto: Hilde Johansen, Kondistrener

Kondis har hvert år siden 2015 arrangert løpeuke i Portugal sammen med turoperatøren Springtime. Det var kun under nedstengingen i forbindelse med koronapandemien at det ikke ble turer. De fleste gangene har vi vært der i mars, som en fin start på løpesesongen i Norge, mens vi i fjor utsatte turen til oktober. Det var så vellykket at vi også i år ønsker å arrangere en tur i oktober. Denne blir 15.-22. oktober. Sett av tiden om du synes dette høres interessant ut. Springtime vil åpne påmeldingen om ikke alt for lenge. Det er 1000 kroner i rabatt for Kondismedlemmer som melder på tidlig.

Springtime har bygd opp et godt opplegg i Monte Gordo, Portugal. Her er det tilbud for alle som er interessert i en aktiv ferie. I Kondisukene er det ekstra fokus på løping. Vi tilstreber å gi mosjonister på alle nivå, både erfarne og de som er ferske med løping, gode tilbud tilpasset sitt nivå. I tillegg tilbyr Springtime flere saløkter innen både yoga, pilates, ulike former for styrketrening og dans. Som deltaker har du fri tilgang til alle treningstilbudene.

På Kondisukene kan du reise enten sammen med familie og venner, eller du kan reise helt alene. Vi har halvpensjon på hotellet med frokost og middag inkludert i prisen. Lunsjen kan du enten lage på rommet eller spise i en av restaurantene i Monte Gordo. Hver dag vil vi invitere alle deltakerne som ønsker å gå til felles lunsj en samlet avgang fra hotellet. Det innebærer at selv om du reiser alene, er det ingen grunn for at du skal være alene om du ikke ønsker det selv.