Det var kanskje ikke så enormt stor deltakelse, det var fire kvinner og åtte menn som fullførte 10-kilometerdistansen i det historiske trugeløpet, mens det var 8 deltakere som kom seg igjennom trimklassen i en 5 km løype. Men arrangementet markerte at trugeløping er blitt tatt inn som en ny disiplin under Norges Friidrettsforbund. Det er mange som konkurrerer på trugeløp i utlandet. I Italia er det største løpet med rundt 6000 deltakere, og det blir arrangert VM i trugeløp.

Det gikk ganske raskt unna med beste, vinnertiden for menn på de 10 kilometerne var rett i overkant av 40 minutter, men da skal det også legges til at de to beste her var to franske deltakere som var vant til sjangeren fra før. Vinner var franske Stephane Ricard som er tre ganger tidligere verdensmester i trugeløp.

Maria Nordfjell vant kvinneklassen med 59:08, mens Maria Vaseli fra det norske trugeutvalget kom på 2. plass med en tid av 1:01:15. Hilde Skaret kom på plass 3. med 1:05:20.

Det var MSM - Midnight Sun Marathon som arrangerte trugeløpet Arctic SnowShoe Race.

Nils Hætta er leder for arrangørstraben i MSM og han forteller til friidrett.no at de har blitt oppfordret til, og har ønske om, å kunne arrangere verdensmesterskapet i trugeløping allerede i 2024. Han legger til at noe av det viktigste er å få opp interessen for trugeløping i Norge.

Startet som en vill ide

En vill idé om å arrangere et løp på truger for noen år tilbake resulterte i et testløp i 2018, og 23.mars 2019 stilte om lag 40 personer til start på Arctic SnowShoe Race på Kvaløysletta Skistadion. Pandemien satte en stopper for arrangementet i 2020 og 2021, men i år fikk man endelig arrangert konkurransen på nytt.

Arrangørene vil ikke stikke under en stol at langrenn står svært sterkt i Norge og at trugeløp neppe vil utfordre skienes popularitet. Men de understreker at trugeløp har sine fordeler, spesielt når skiløypene er i dårlig forfatning på høsten, og på våren er truger en glimrende måte å bruke marka på. Dessuten er det god vintertrening for løpere som vil holde løpeformen vedlike. MSM-arrangørene utfordrer derfor alle som er glade i løping og fjellturer til å prøve seg på trugeløping. Det er en krevende og morsom treningsform og er stadig mer populært i Norge.

Midnight Sun Marathon arrangerer trugetrening en gang i uken, informasjon finnes på Facebook og alle kan bli med.

Se også vår forhåndssak:

Klart for trugeløp – Arctic SnowShoe Race – i Tromsø førstkommende lørdag

Resultater 10 km kvinner:

Plass Startnr. Navn Nat Klubb Tid 1 12 Maria Nordfjell SWE 0:59:08 2 18 Maria Vaseli NOR STATSBYGG BIL 1:01:15 3 17 Hilde Skaret NOR 1:05:20 4 10 Olga Serezhnikova NOR 1:20:52

Premiepallen kvinner i det første offisielle trugeløp i Norge: Maria Vaseli, Maria Nordfjell og Hilde Skaret.

Svenske Maria Nordfjell var raskeste kvinne gjennom de 10 kilometerne på truger.

Resultater 10 km menn:

Plass Startnr. Navn Nat Klubb Tid 1 11 Ricard Stephane FRA TEAM SNOWSHOES 05 0:40:16 2 6 Yvinec Jeremy FRA SNOWSHOES 05 0:41:20 3 1 Ola Ørjavik NOR TEAM ØRJAVIK 0:43:57 4 5 Nils I. Hætta NOR TROMSØ TRUGEKLUBB 0:53:29 5 9 Arild Høgtun NOR SIKKERHETSPOST C 0:53:45 6 14 Åsmund Bræck Innbjør NOR TROMSØ BORDTENNISKLUBB 0:55:14 7 7 Thomas K. Føre NOR NORTHERN RUNNERS 0:57:24 8 13 Stig Rune Jensen NOR UIT-BIL 0:59:35

Ricard Stephane har tre verdensmesterskap i trugeløping på sin idretts-CV.



Premiepallen menn: Yvinec Jeremy, Ricard Stephane og Ola Ørjavik.

Resultater 5 km mosjon:

Plass Startnr. Navn Nat Klubb Tid 0 50 Kadi Elias FRA SNOWSHOES 05 0:19:56 0 48 Charlotte Klemowicz GER 0:29:39 0 43 Rikke Jørstad NOR 0:36:24 0 3 Siv Almbakk NOR TEAM ALMBAKK 0:36:31 0 42 Elke Klemowicz GER 0:39:13 0 46 Tor Kristian Ravnanger Innbjør NOR NORTHERN RUNNERS 0:44:00 0 45 Nina Olsen NOR NORTHERN RUNNERS 0:46:55 0 44 May-Liss Hestnes NOR 0:51:58

Siv Almbakk.



Trugeløpet startet ved Tromsø Skistadion og gikk etter skiløypene mot sør til Charlottenlund og tilbake.