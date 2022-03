Rodgers Kwemoi vant løpet på 59:15, femti sekunder foran Daniel Mateiko (Kenya), mens fartsholderen Emmanuel Bor (Kenya) tok tredjeplassen på 60:20. Raskeste europeiske løper i Istanbul ble Nicolae Soare fra Romania, som ble nummer 12 med 63:33. Det var snaue 20 sekunder bak hans personlige rekord på distansen.



Hellen Obiri løp nok et godt løp og vant komfortabelt på 64:48. Tre sekunder raskere enn sluttiden hennes fra samme løype i fjor. Obiri krysset målstreken med over ett minutts margin til nummer to, som ble Tsehay Gemechu (Etiopia). Hun løp på 65:52. Bekelech Gudeta (Etiopia) tok tredjeplassen på 66:35.



Hellen Obiri vinner komfortabelt. (Foto: Spor Istanbul)



God deltakelse

Istanbul halvmaraton hadde et rekordhøyt antall startende løpere dette året, og det er et godt tegn på at vi er på veldig god vei ut av pandemien. Over 7000 løpere la i vei fra start i Istanbul på søndag.



Medvind ga gode tider første halvdel

Det meldes om at vinden i Istanbul var avgjørende for at løpstidene ikke ble enda bedre, men det skal også sies at det blåste god medvind på den første halvdelen av løpet. Hellen Obiri og Tsehay Gemechu passerte 5-kilometersmerket på 14:43, og var da godt foran et skjema til verdensrekord. 10 kilometer ble passert på 29:59, og Obiri lå på det tidspunktet alene bak haren. Gemechu hadde da sluppet med et halvt minutt. Så passerte man halvveis og snudde opp mot vinden, og da ble det raskt klart at rekordene allikevel ikke ville falle denne dagen. Obiri passerte 15 kilometer på 45:25 og både løyperekord (64:02) og personlige rekord (64:22) ble etter hvert for tøft.



- Det blåste veldig sterkt den andre halvdelen av løpet, og jeg hadde nok klart å kløpe raskere uten vinden, sa Obiri etter løpet.

I motsetning til hva hun har uttalt tidligere, vil hun satse mer på kortere gateløp dette året. Hun stiller også opp på baneløp.

- Jeg vil løpe 5000 meter i VM ettersom jeg er regjerende mester. Så vil min første maraton sannsynligvis komme i 2023, fortalte hun.



Også herrene løp svært raskt de første 10 kilometerene

Haren Emmanuel Bor ledet an foran treningskameratene Rodgers Kwemoi og Daniel Mateiko, og trioen passerte 5 kilometer på 13:39. Dette indikerte en målgang svært nær verdensrekorden på 57:31.10 kilometer passerte de på 27:35, men etter vending falt tempoet betraktelig da vinden kom rett mot.



- Det var et godt løp men vinden var veldig sterk. Jeg fikk også noe problemer med hamstringen rundt 10 kilometer, fortalte Kwemoi.

Han sa også at neste mål på halvmaraton er å løpe under 58:00, men at han først fokuserer på å kvalifisere seg til VM, hvor han sikter seg inn på 10000-meteren. Han ser også for seg å løpe maraton etter hvert, men ikke før etter neste OL.



Menn // Topp 10

Plass Navn Nasjon Tid 1 Rodgers Kwemoi Kenya 59:15 2 Daniel Mateiko Kenya 1:00:05 3 Emmanuel Bor Kenya 1:00:20 4 Edmond Kipngetich Kenya 1:00:30 5 Brian Kwemoi Kenya 1:00:50 6 Tegegn Tamerat Etiopia 1:01:15 7 Isaac Kipkemboi Kenya 1:01:40 8 Daniel Kiprotich Kenya 1:01:43 9 Ashenafi Kiros Etiopia 1:01:44 10 Gerald Vincent Kenya 1:01:47

Kvinner // Topp 10

Plass Navn Klubb / Nasjon Tid 1 Hellen Obiri Kenya 1:04:48 2 Tsehay Gemechu Etiopia 1:05:52 3 Bekelech Gudeta Etiopia 1:06:35 4 Vicoty Chepngeno Kenya 1:06:58 5 Yasemin Can Tyrkia 1:07:57 6 Medhin Gebreslassie Etiopia 1:08:27 7 Stella Rutto Romania 1:08:29 8 Nigsti Haftu Etiopia 1:08:32 9 Pauline Esikon Kenya 1:09:11 10 Ayinadis Teshome Etiopia 1:09:21