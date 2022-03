Vi har mange flotte premier i Kondisløpet nå i mars med blant annet sko fra både On og Hoka som premier. I tillegg har vi flotte uttrekkspremier fra Team Kondis-butikken og fra Kondisbutikken, og en unik medalje med løpemannen Kondus for de som ønsker det. Meld på i dag og meld inn resultatet ditt før 5. april for å være med i konkurransen.

Som vanlig vil det være stor premieringsgrad i Kondisløpet. Her er det premier til beste kvinne og mann, og mange flotte uttrekkspremier til alle de andre deltakerne. Foreløpig er det kun 35 som er påmeldt løpet. Muligheten for å stikke avgårde med en premie er stor om du melder på i dag. Totalt har vi to par On-sko og 7 par Hokasko til dette løpet i mars. Så langt har vi allerede delt ut ett par On-sko og to par Hoka-sko som uttrekkspremier. Da gjenstår det å fordele ett par On-sko og 5 par Hokasko til heldige vinnere når resultatene er lastet inn seinest 5. april. I forbindelse med påmeldingen kan du kjøpe løpets T-skjorte og medalje med det unike motivet for 5-kilometeren. Her kan du melde på Kondisløpets 5-kilometer.

Samleobjekt: I år har vi unike medaljer for hvert løp. Her kan du kjøpe løpemannen Kondus som deltaker i de ulike løpene.