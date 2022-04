Stjørdalsmila er et løpstilbud med ei løype på ca. 5 km. Denne runden kan løpes en eller to ganger, altså konkurranseklasser på 5 og 10 km. I tillegg er det muligheter å gå 5 km i trimklassen.



Startkontingenten er på 350 kroner for konkurranse med tidtaking på 5 eller 10 km.

Barn til og med 12 år betaler 200 kr, mens kontingenten for dem som vil gå 5 km er på 250 kr. Familier betaler 800 kroner, forutsatt at de går eller løper sammen på samme distanse.

Engangslisens er inkludert i startkontingenten for deltakere fra 13 til 80 år.



Påmeldingsfristen er satt til 20. mai og kan gjøres via www.dinhelse.net.



Det er registrering og utlevering av startnummer på arrangementsdagen den 12. juni fra kl. 10.00 på Rådhusplassen.

Gågruppa startes kl. 10.40, og løperne startes kl. 11.00.



Stjørdal Friidrettsklubb har et gratis løpstilbud mandager og torsdager for 14 år og eldre med diverse intervalltreninger. Det er oppmøte ved svømmehallen kl. 18.30. Alle er velkommen uavhengig av klubbtilhørighet. Litt intervalltrening før Stjørdalsmila anbefales.







