Med stabile kilometertider på 3:53 mesteparten av veien gjennomførte Sebastian Conrad Håkansson sin 100 kilometer i dagens norgesmesterskap på denne distansen, og det holdt til norsk rekord - med god margin. Den nye rekorden lyder på 6:33:55. Den gamle var på 6:45:43 og tilhørte Didrik Hermansen.

Og Sebastian bekreftet etter løpet sitt at strategien i dag var å være offensiv:

–Jeg hadde sagt på forhånd at jeg skulle legge igjen bremsene hjemme og bare ta med gasspedalen i dag.

– Men man blir sliten mot slutten. Det er en mental greie, det handler om å koble av og ikke tenke for mye, innrømmet Sebastian.

– Det er en sinnsyk mestringsopplevelse å få det til, jubler Sebastian Conrad Håkansson.

Han uttalte i et intervju med Kondis i denne uken at han skulle legge seg på en fart rundt 4 minutter per km.

Se også favorittvurderingen til Kondis før løpet.

Sebastian Conrad Håkansson under sitt rekordløp i Bergen. (Foto: Arne Dag Myking)