Det var Sebastian Conrad Håkansson som ble den store stjernen da Maratonkarusellen i Bergen arrangerte NM 100 km, naturlig nok siden han satte en klar ny norsk bestenotering på distansen. Tiden 6:33 var også godt under VM-kravet, som er på 7 timer. Men også Jo Inge Norum løp seg inn under dette kravet da han klokket inn på 6:53.

Til Friidrett.no kan Jo Inge Norum fortelle at dette også har gitt han et dilemma siden han har klart kravet både til VM på 100 kilometer som går i Berlin 27. august, og til EM 24-timers som går bare tre uker senere.

- Hvis jeg noen gang skal løpe et internasjonalt mesterskap over 100 kilometer må det nesten være nå. Jeg blir etter hvert for gammel, mener Jo Inge Norum.

Tredjeplassen i NM-distansen på 100 km gikk til den tidligere norgesmesteren Bjørn Tore Kronen Taranger, som ikke kom under det samme VM-kravet.

Slik gikk det med kvinnene på 100 km: Ingrid Lid tok NM-tittelen på 100 km



Simen Holvik.

Deltager var også Simen Holvik, som blant annet er kjent for at han i fjor løp 2600 km fra Nordkapp til Lindesnes. Men i NM-løpet måtte han bryte løpet. På sin Instagramkonto forteller han historien slik:

Kroppen streiket, men hodet fikk luftet seg. HERLIG! De første 40 km løp jeg jeg sammen med Johan Ingemarsson og Mats Schei i et fornuftig 4:30 - 4:45 min/km tempo. Hadde et godt driv, men nesa mi var full av snørr, hele tiden. Rett og slett tungt å puste igjennom nesa. Etter 40 km kastet jeg jakke, satt på noe norsk svart metall og giret opp litt til 4:00 - 4:20 min/km. Følte veldig bra, selv om jeg ikke kunne puste igjennom nesen - men etter 60 km var det plutselig stopp. Jeg ble overraskende stiv. Merkelig. På grunn av en liten fartsøkning. Veldig unormalt. Virket som at kroppen ikke klarte å «rydde unna». Den er definitivt ikke helt 100%. Jeg løp deretter rolig inn til 70 km, og droppet ut. Tok en DNF. Veldig fornuftig! Ville ikke slite meg inn til 100 km (og hadde heller ikke rukket det innenfor 8 timer). Er noe som ikke stemmer, og det er Covid som ikke er helt ute. Dette var en bra test. Og ikke minst en veldig bra økt. Ble 70 km på 5:25:55 (4:38 min/km)

Det var typisk aprilvær på 100-kilometern i Bergen denne dagen: om morgenen var det kaldt, under null grader, mens utover dagen skinte solen og gav varme, men det kom en snøbyge ut på ettermiddagen.

Resultater menn 100 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 173 Sebastian Conrad Håkansson Svorkmo N.O.I. Menn 23-34 6:33:55 2 178 Jo Inge Norum Hell Ultraløpeklubb / Hell Ultraløperklubb Menn 45-49 6:53:47 3 174 Bjørn Tore Kronen Taranger BFG Bergen Løpeklubb Menn 40-44 7:30:38 4 171 Johan Ingemarsson Midgard Hinderløpsklubb / Midgard Hinderløpsklubb / Bærum Vest Racing Team Menn 23-34 7:54:23 5 169 Mats Schei Hell Ultraløpeklubb / Hell Ultraløperklubb/Team Scott Menn 20-22 8:41:50 6 182 Steinar Ulsnes Ilskjalg Menn 55-59 8:57:07 7 179 Dag Erik Torgersen BFG Bergen Løpeklubb Menn 50-54 9:21:22 8 170 Thomas Schjøtt Hannevig Varegg Fleridrett / Fana IL Skøyter - 92 Menn 23-34 DNF 8 177 Simen Holvik GTI Friidrettsklubb Menn 45-49 DNF 8 176 Stig Rasmussen BFG Bergen Løpeklubb Menn 45-49 DNF 8 180 Frode Johansen BFG Bergen Løpeklubb Menn 50-54 DNF



Mats Schei, Simen Holvik og Johan Ingemarsson.



Mats Schei var den yngste deltageren på 100 km. Han går inn på en fin 5. plass.



Jo Inge Norum, Thomas Schjøtt Hannevig og Steffen Mjøs (som løp 63 km).



Bjørn Tore Kronen Taranger.



Thomas Schjøtt Hannevig måtte etter hvert gi seg.