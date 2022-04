Med et tilbud om både hel- og halvmaraton, samt 5 og 10 kilometer, så var det et godt utvalg distanser som deltakerne i Holmestrand maraton hadde å velge blant da årets utgave satte av gårde fra havneområdet. I tillegg hadde man satt opp en ekstra kombinasjon for de spesielt løpsivrige: dagens dobbel. Dette innebar å løpe både helmaraton og 10 kilometer rett etter hverandre. Dessuten kunne man ta en Mini-dagens dobbel: halvmaraton pluss 5 km. Så her var noe for enhver smak.

Her kan du se noen bilder fra løpet tatt av vår fotograf Sylvain Cavatz.

En gjeng som holder på med helmaraton.

15 beste menn maraton:

Rank Race No Name Club Category Time 1 94 Håkon Nesteby M23-34 2:42:35 2 14 Fabian Stenhaug M23-34 2:46:47 3 39 Jing Jin Jotun BIL M35-39 2:50:55 4 61 Sindre Gjøystdal Hydro M35-39 2:51:37 5 33 Peter Jensen Romerike Ultraløperklubb M40-44 2:53:57 6 6 Jon Gulbrandsen Team Ingrid Kristiansen M45-49 2:56:04 7 114 Iver Vie Ranum M18-19 2:58:38 8 44 Ulf Roger Olsen M55-59 2:59:10 9 102 Tore Berglund Nordre Land Landløperne M45-49 2:59:11 10 4 Robert Sørum-Stavdal Team stavdal M23-34 2:59:46 11 65 Åsmund Haugseth M35-39 3:00:17 12 50 Jonas Roaldsvik Hagen Intersport City Nord M20-22 3:02:11 13 42 Joakim Fjelnseth Hempel M23-34 3:06:11 14 100 Samuel Leggett M35-39 3:07:47 15 31 Martin Hansen Team Hansen M23-34 3:10:12

Resultat kvinner maraton:

Rank Race No Name Club Category Time 1 120 Solveig Faleide K23-34 3:11:24 2 93 Marit Ann Laulo Equinor BIL K55-59 3:19:25 3 70 Kristiane Holmøy Gjerpen IL K23-34 3:21:39 4 109 Karen Løwe Joggegruppe Blommenholm K50-54 3:32:38 5 126 Ann Kristine Bjørk Rygge iL K35-39 3:33:05 6 80 Kari Beate Hovde Sauland IL K45-49 3:36:26 7 16 Marianne Årdalen K45-49 3:37:38 8 67 Charlotte Didriksen K23-34 3:42:09 9 119 Kristin Engevik Kristoffersen K23-34 3:51:19 10 113 Bente Larsen Føsker K55-59 3:54:14 11 90 Tonje Rud Romerike Ultraløperklubb K35-39 4:00:59 12 34 Kamilla Thoresen K45-49 4:11:35 13 52 Mari Bergelien Solberg K23-34 4:14:14 14 18 Anne Ilseng K45-49 4:26:03 15 112 Trine Høiberg K45-49 4:34:48 16 40 Jessica Page Kongsberg Running Club K35-39 4:37:53 17 19 Karine Kristiansen K55-59 4:48:14 18 54 Johanne Lier Lier K45-49 4:55:02



Det var mange som fylte seg helt super under årets Holmestrand maraton.

De to beste på halvmaraton åpner i front fra start: Dag Ådne Hatlevoll og Elmer Mulleri Skalle. Stian Eilertsen (9014) tar tredjeplassen.

15 beste menn halvmaraton:

Rank Race No Name Club Category Time 1 381 Elmer Mulleri Skalle Lillehammer IF M23-34 1:08:23 2 614 Dag Ådne Hatlevoll Luster IL / Data Respons M23-34 1:10:32 3 9014 Stian Eilertsen IK Hind M35-39 1:10:37 4 608 Even Bentzen Løvås Halden IL M23-34 1:11:50 5 654 Ole Heldal Larsen Gjerpen IF M23-34 1:12:18 6 9025 Jørgen Feldt Sandnes M23-34 1:12:58 7 519 Pål Erik Johnsen SK Vidar M40-44 1:16:45 8 380 Eivind Andersen M45-49 1:17:51 10 9013 Anders Danielsen M23-34 1:17:51 11 594 Lasse Samuelsen Bøe M23-34 1:18:12 12 9008 Preben Svalestuen Johannessen Run M23-34 1:18:33 13 398 Mikael Nyberg Ormøya Løpeklubb M50-54 1:18:39 14 692 Anders Haflan M23-34 1:19:05 15 634 David Abotor M35-39 1:19:46



Premiepallen kvinner halvmaraton: Emilie Jul - Larsen Aas, Heidi Pharo og Siri S. Ness Evensmo

15 beste kvinner halvmaraton:

Rank Race No Name Club Category Time 1 556 Heidi Pharo Bøler IF Friidrett K35-39 1:17:51 2 489 Siri S. Ness Evensmo Lyn Ski K35-39 1:20:36 3 535 Emilie Jul - Larsen Aas Oseberg skilag/olympia sport K40-44 1:26:34 4 444 Mette Ottesen Bergh Kniveåsen Rønners K40-44 1:29:13 5 685 Johanne Hjelle Nitter K35-39 1:30:08 6 363 Heidi Grønvoll Romerike Ultraløperklubb K35-39 1:32:25 7 492 Rita Steinsvik Romerike ultraløperklubb K45-49 1:33:23 8 383 Vibeke Klevstad Team Kondis K45-49 1:33:42 9 561 Ellen Strøm Juliussen IL Runar K40-44 1:33:44 10 491 Signe Bredholt Jørgensen NTNUI K23-34 1:34:04 11 697 Karine Heum K35-39 1:34:46 12 404 Caroline Solheim K23-34 1:35:01 13 423 Janne Wisting Kongsberg running club K45-49 1:35:07 14 454 Hilde Jensvold Grefsenperlen ultraløpeklubb K45-49 1:35:57 15 393 Annette Fjeldsaa Trainingday K23-34 1:36:06



Annette Fjeldsaa.



Kondis-president Tim Bennet var også i Holmestrand for å løpe halvmaraton.



Vår-idyll langs Holmestrandfjorden.



Starten på 10 km. Astrid Brathaug Sørset (1204) går ut i samme fart som de beste mennene og vinner kvinneklassen på glimrende 34:57. Det er i år kun Karoline Bjerkeli Grøvdal som har løpt raskere på 10 km. I en artikkel i Kondis i fjor høst forklarer Astrid hvordan hun har klart å bli så god.

15 beste kvinner 10 km:

Rank Race No Name Club Category Time 1 1204 Astrid Brathaug Sørset Tyrving IL K23-34 34:57 2 1030 Sofie Steinsvik Strand K23-34 40:09 3 1042 Tine Rødningsby Team PT Sarpsborg K23-34 43:16 4 1156 Ingunn Janshaug Baklie Svarstad IL K40-44 43:26 5 1054 Gry Gjestrud Frøkjær Kongsberg runningclub K50-54 46:00 6 1198 Kine Sundberg K23-34 46:30 7 1079 Elise Caspersen Team Tyristien K23-34 47:02 8 1197 Astrid Lothe Speira K23-34 47:11 9 1167 Jeanett Johansen Tjøme løpeklubb K35-39 48:32 10 1146 Silje Maurtveten K35-39 49:46 11 1148 Wenche Buvik K40-44 50:06 12 1184 Christina Wam Hansson Team Hansson K23-34 51:21 13 1210 Emilie Kristine Svensen K23-34 51:25 14 1067 Anita Opsahl Pedersen Nykirke IF K55-59 51:50 15 1118 Kari Beate Hovde Sauland IL K45-49 52:09



Charlotte Teigen og Anne Grete Gunnerød.

15 beste menn 10 km:

Rank Race No Name Club Category Time 1 1116 Øyvind Wiger Modum Friidrettsklubb M45-49 33:23 2 1163 David Ray M23-34 33:40 3 1215 Benjamin Dolva M23-34 33:57 4 1113 Erik Marki Bjorli Modum FIK M50-54 35:13 5 1221 Martinius Gunnerød IL Ivrig M20-22 36:09 6 1222 Vittorio Moriggi M35-39 36:13 7 1021 Sindre Strand SK Falk M23-34 36:29 8 1149 Marius Thrane M23-34 38:05 9 1001 Andreas Hellesø IL Polarstjernen M40-44 38:37 10 1099 Edvard Martinius Ustad Tønsberg Friidrett M14-15 39:06 11 1073 Bjørn Nybru Norconsult BIL / Before Dawn Endurance M35-39 39:09 12 1008 Jon Ilseng Bøler IF Friidrett. M50-54 39:10 13 1072 Dag Erik Amdam Before Dawn Endurance M35-39 39:11 14 1095 Joakim Øren Antonsen M35-39 40:05 15 1205 Hong Xu Rastløse bein M35-39 40:16 16 1090 Thomas Hirgum Team Hotvedt M45-49 40:33



Noen av 5-km-løperne. I midten her ligger André Kroglund (1750) og Paul-Anthony Mark Brown (1696).

15 beste menn 5 km:

Rank Race No Name Club Category Time 1 1773 Robert Bergstå Svarstad IL M23-34 14:57 2 1671 Håkon Fleischer IF Eiker Kvikk M16-17 16:04 3 1621 Sander August Losnegaard Sælid SEM IF M14-15 16:35 4 1707 Halvard Vik Mjøndalen IF M45-49 16:54 5 1689 Andreas Gossner Romerike Ultraløperklubb M45-49 17:35 6 1750 André Kroglund Tønsberg tri M35-39 17:41 7 1796 Ola Kåre Risa Vesterøya løpeklubb M40-44 17:42 8 1682 Karl Magnus Fredriksen M40-44 17:44 9 1566 Inge Skaarud Karlsen M40-44 17:52 10 1764 Erland Karlsen Lofterød M45-49 18:01 11 1670 Pål Unnerud Bekkevard Jotun BIL M23-34 18:03 12 1758 Andreas Sørsdal IL Sandvin M18-19 18:04 13 1551 Dag Øyvind Tønsberg FSC Mysen M23-34 18:06 14 1623 Edvard Holden Modum FIK M23-34 18:09 15 1575 Nikita Novoselov Tønsberg Friidrettsklubb M16-17 18:10



Julie Bingen løp 5 km på 21:28, 4. plass.

15 beste kvinner 5 km:

Rank Race No Name Club Category Time 1 1547 Hannah Martine Bergh Kniveåsen Rønners K12-13 19:41 2 1633 Maren Sandqvist Bjorli Modum FIK K16-17 20:45 3 1721 Emilie Thrane Hof IL K23-34 21:16 4 1522 Julie Bingen Larsen K23-34 21:28 5 1622 Martine Linnestad Intersport K16-17 21:39 6 1686 Nora Kristine Meldre Holmestrand Svømmeklubb K14-15 22:09 7 1677 Caroline Løvaas Botne skiklubb - friidrett K16-17 22:27 8 1668 Filippa Luther Sande sportsklubb K12-13 22:58 9 1732 Anne Karine Solli Seland Grimstad løpeklubb K60-64 23:08 10 1571 Marte Skorta Modum FIK K16-17 23:18 11 1770 Hanne Steen Speira K40-44 23:44 12 1722 Marta Hajtko-Frydenberg K35-39 24:31 13 1779 Mia Ilseng Bøler IF K14-15 24:58 14 1685 Signe Lovise Gausen K10-11 26:26 15 1675 Ingrid Charlotte Teigen K16-17 26:27



Martine Linnestad



Løypen gikk langs den idylliske havnen i Holmestrand.