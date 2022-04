Kondisløpet er et virtuelt løp som du kan løpe når og hvor du vil innenfor perioden løpet arrangeres. Her er det premie til alle vinnerne og mange flotte uttrekkspremier som trekkes blant alle deltakerne uavhengig av prestasjon. I mars arrangerte vi en 5-kilometer som et testløp for de som ville sjekke formen på starten av løpesesongen.

I påska ønsker vi å sprenge grenser sammen med andre. Da iviterer vi til en maratonstafett der du enten kan løpe hele maratondistansen alene, dele den med en venn slik at dere løper hver deres halvmaraton, eller dele den med tre andre slik at dere løper 10,55 kilometer hver. Dere kan velge om dere vil løpe stafetten som en fysisk stafett med vekslinger, eller dere kan løpe samtidig og sammen som en gruppe. Dere kan også løpe deres etappe når og hvor dere ønsker uavhengig av resten av laget så lenge dere gjennomfører innenfor den perioden løpet arrangeres.

Løpet arrangeres i påskeuka i perioden 8.-18. april.

Vi har tre tilbud:

Stafett med 4 personer på laget, kvinne-, herre- eller mikslag. Hver deltaker løper 10,55 km og registrerer tida si på resultatsiden. Det er sammenlagttida for laget som avgjør plasseringen på resultatlista. Hver deltaker på laget melder på seg selv på distansen 10,55 km og oppgir navnet på stafettlaget. Etter at distansen er løpt, legger hver deltaker inn tida si på distansen. Resultatsystemet vil deretter legge sammen tidene og føre opp den samlede tida for laget.

Stafett med 2 personer på laget, kvinne-, herre- eller mikslag. Hver deltaker løper halvmaraton (21,1 km) og registrerer tida si på resultatsiden. Det er sammenlagttida for laget som avgjør plasseringen på resultatlista. Hver deltaker på laget melder på seg selv på distansen 21,1 km og oppgir navnet på stafettlaget. Etter at distansen er løpt, legger hver deltaker inn tida si på distansen. Resultatsystemet vil deretter legge sammen tidene og føre opp den samlede tida for laget.

Maraton der en deltaker løper alle etappene selv (totalt 42,2 km). Du tar tida di selv og registrerer denne på resultatsiden.

Siste frist for å melde på er 18. april kl. 23.59.

Siste frist for å melde inn resultater er 23. april 23.59.

Det er mulig å kjøpe løpets t-skjorte og unike medalje som en del av påmeldingen.



Unike medaljer: Det er mulig å kjøpe unike medaljer for hver distanse i årets Kondisløp. Medaljen for Maratonstafetten ser du øverst til venstre.