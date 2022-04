Runa Falch lå lenge an til å klare EM-kravet på 2.32.00, og halvmaraton ble passert på 1.15.59. På den siste mila fikk hun imidlertid trøbbel med å holde farten oppe, og til slutt løp hun i mål på 2.33.53, som var sekundet bak sin egen pers fra Malaga Marathon i 2018.

Pernilla Epland løp sammen med Runa Falch på den første mila, men roa så ned noe og passerte halvveis på 1.16.47. Den andre halvmaratonen gikk på 1.22.15, og til slutt ble det åttendeplass med 2.38.51 i debutløpet. Rune forteller følgende til Kondis om løpet:



- Jeg er godt fornøyd med løpet, selv om det verken ble EM-krav eller pers. Jeg ga EM-kravet et forsøk, men så gikk det ikke den dagen. Da jeg innså at det ble for tungt siste 10 km til å greie kravet, bestemte jeg meg for å ikke følge med på klokka, men heller bare pushe det jeg kunne inn til mål.

Raskeste kvinne var tyske Domenika Meyer som som debuterte på distansen på sterke 2.26.50. Med det ble hun tysk mester, og hun klarte også kravet til både VM og EM seinere i sommer.

Det samme var også tilfelle for vinneren i herreklassen Hendrik Pfeiffer som løp på 2.10.59. Han hadde nesten 3 minutters margin til Josphat Kiprop Kiptis fra Kenya på andreplass.

Martin Kjäll-Ohlsson leverte et solid løp og ble beste svensk-norske med 2.31.48. Det holdt til en sjuendeplass i klasse 40-44 år for mannen som fyller 44 til sommeren. På sitt beste - i 2007 - løp han distansen på 2.21.45, og han har både NM-gull og SM-bronse på maraton. I sin Strava-oppdatering etter løpet i Hannover skrev han følgende:

"I have supershoes. Where to find superlegs? Quite ok and happy with my race execution. (Quick pit stop at 12km.)"

Vi tar også med at Knut Andreas Meyer løp maraton på 3.39.21 og ble nummer 675. Kim Rørvik som løper for den svenske klubben FK Studenterna, ble nummer elleve på halvmaraton med 1.13.43. På 10 km løp Levi og Ole Dyrøy på henholdsvis 50.29 og 52.02.

2127 løpere fullførte maratonløpet, 5375 løp halvmaraton og 2195 løp 10 km. I tillegg var det maratonstafett og nordic walking på programmet.



Domenika Meyer debuterte på maraton og kunne juble for seier, gull i det tyske mesterskapet og kvalifiseringskrav til både VM og EM innfridd. (Foto: arrangøren / Norbert Wilhelmi​)



Vi har ikke noe bilde av de to norske kvinnene fra løpet i Hannover, så vi får klare oss med et arkivbilde. Runa Falch (240) og Pernilla Epland (159) leverte solide maratonløp i Hannover. (Arkivfoto: Kjell Vigestad)





Dieter Baumann som i sin tid ble ble olympisk mester på 5000 m i Barcelona i 1992, vant nå 10 kilometeren i klasse 55-59 år i Hannover. 57-åringen som fremdeles har den tyske 10 000 m-rekorden på 27.21,52, løp nå på pene 38.55. (Foto: arrangøren / Norbert Wilhelmi)