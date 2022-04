Magnus Græsli gikk inn på tiden 45:19, og han satte med dette også pers to ganger på 5 km, på hver halvdel av løpet. Den gamle persen satte han da han vant 5000 meter i innendørs-NM i februar, den var på 22:52,15. På lørdag gikk han første 5 km på 22:50, og andre på 22:31. Dette er ikke dårlig av en 17-åring som gikk sitt første internasjonale stevne. Tiden var langt under U18-kravet til EM i Jerusalem, og enda lengre under den gamle persen på 10.000 meter (48:45,34).

Arild Fotland fra Søfteland IL har god erfaring fra kappgang og har blant annet medaljer fra EM for veteraner. Han forteller til Kondis at prestasjonen til Magnus Græsli er særdeles sterk:

– Første kilometer gikk på 4:36, de syv neste varierte mellom 4:34 og 4:32, og de to siste på 4:28 og 4:25. Det er et særdeles sterkt gjennomført løp, og helt etter læreboka.

Dette gir også en motivasjon for Magnus Græsli inn mot sommerens U-18 EM i Jerusalem kan Arild Fotland fortelle:

– Av de 12 som var før Magnus i mål var det bare fire U18-utøvere: Vinneren var U18, men han er fra Mexico. I tillegg var det en tysker, en italiener og en slovak - og det er bare de som var før Magnus i går, og som kan delta i Jerusalem, understreker Arild Fotland.

Arild Fotland gjør også oppmerksom på at det er to ulike perser, bane og landevei:

– Det er ikke heilt rett det å blande disse, men for sammenlikningen skyld så viser dette hvor sterkt det var.



Det var en sterk internasjonal deltagelse i stevnet i Podebrady.

Topp-ti-liste i Norge

Kappganglegenden Erling Andersen har også omtalt prestasjonen til Magnus Græsli i Tsjekkia, og han har lagt ut en oppdatert topp-ti-liste for kappgangtider på 10 km for G17:

44.17 Erling Andersen, Søfteland 1977 Søfteland

44.18 Marius Kristiansen , Sund 1995 Dudince

44.33 Tore Strømøy, Frøya 1977 Ottsjön

44.50 Jan Haugland, Søfteland 1993 Søfteland

45.19 Magnus Græsli, Leinstrand 2022 Podebrady

45.25 Terje Melaa, Stjernen 1983 København

45.29 Sigbjørn Sandberg, Viking 2000 Bergen

45.38 Johnny Sannes, Stjernen 1985 Borås

46.03 Chris Langvik, Stjernen 1990 Warszawa

46.03 John-Christian Scheie, Søfteland 1999 Søfteland



Magnus Græsli under løpet sitt i Tsjekkiske Podebrady.