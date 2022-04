Industriløpet ble lørdag arrangert på Stord utenfor Bergen. Løypa var flat og lettløpt og det var mulig å velge mellom både 5 og 10 km. Lars Lunde valgte like god begge distanser - og endte også med seier i begge. 14:52 var en solid tid på 5 km. På den dobbelte distansen fikk han en drøy time senere brukt opp resten av kreftene og sikret til slutt 1. plassen også her - da på tiden 32:36.



Men på 10 km var det Eli Anne Dvergsdal som imponerte mest da hun løp på solide 34:03. Dette dette er så langt i år raskeste tid av kvinner i Norge.



– Javisst var det på tide å kvitte seg med den mosegrodde 10 km-persen frå 2016. Skrapa av 27 sekund til 34.03. Skulle vel helst løpt 4 sek raskare, men det får vi ta ein anna gong, skrev Dvergsdal på sin facebook-side etter løpet.



Komplette resultatlister



Se mange bilder på arrangementets facebook-side



5 km

På 5 km var det Lars Lunde som ledet herreklassen fra start til mål. Med tiden 14:52 var han 41 sekunder foran Erlend Kringeland på 2. plass. Også Johannes Sandvik Bø kom ned på 15-tallet. Nærmete bestemt 15:53. Det holdt til 3. plass.



Kvinneklassen ble vunnet av Helena Hope på 19:09. 2. plassen gikk til Katrine Hillestad på 20:26, mens Karoline Heien tok 3. plassen på 21:51.



Se bilder nedenfor resultatlistene



10 beste kvinner totalt på 5 km

Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Helena Hope Spirit Stavanger Friidrettsklubb K23-34 19:09.0 2 Katrine Hillestad Gular K23-34 20:26.0 3 Karoline Heien HAUGESUND K18-19 21:51.0 4 Mathilde Askeland-Larsen Stord IL (Allianseidrettslag) K12-13 25:17.0 5 Kristine Solheim Leirvik AS K23-34 25:42.0 6 Anita Moen Hakestad HVL K40-44 25:49.0 7 Zsuzsanna Tóth STORD K23-34 26:06.0 8 Othilie Moen Hakestad Trott K14-15 26:24.0 9 Eli Rørvik STORD K35-39 26:53.0 10 June Sørebø Leirvik AS K35-39 26:57.0



10 beste menn totalt på 5 km

Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Lars Lunde Stord IL (Allianseidrettslag) / Falk Sport Stord M23-34 14:52.0 2 Erlend Kringeland Stord IL (Allianseidrettslag) M18-19 15:33.0 3 Johannes Sandvik Bø Fitjar M16-17 15:53.0 4 Kenneth Westerheim Stord IL (Allianseidrettslag) M50-54 17:24.0 5 Andreas Westerheim STORD M23-34 18:41.0 6 Oddvar Nedrelid Ølen IL / Westcon Yards AS M35-39 18:43.0 7 Marius Kyvik Madla M16-17 18:57.0 8 Erlend Skeisvoll Åsebøen Løpegruppe M23-34 19:19.0 9 Irek Korfini Haugesund Triatlonklubb / Team Korfini M50-54 19:25.0 10 Bård Inge Bø Fitjar M45-49 19:31.0

Komplette resultatlister



Dagens dobbel: Først ut fra start og først i mål på 5 km var Lars Lunde som løper for Stord IL. Halvannen time senere tok han også seieren på 10 km. Han løp på 14:52 på 5 km og deretter 32:36 på 10 km. Bak ham på bildet ser vi Erlend Kringeland som tok 2. plassen på 5 km på 15:33.





Damevinner: Helena Hope, Spirit Stavanger Friidretsklubb, tok seieren i kvinneklassen på 5 km med tiden 19:09.





Katrine Hillestad, Gular, ble nummer to av kvinnene. 20:26 fikk hun i mål.





3. plass blant herrene på 5 km var Johannes Sandvik Bø som løp på 15:53.





Karoline Heien tok 3. plassen i kvinneklassen med tiden 21:51.



10 km

Eli Anne Dvergsdal leverte dagens beste prestasjon på mila ved å løpe på 34:03. Også Kristine Dommersnes løp solid og kom inn på 34:45 på en 2. plass totalt i kvinneklassen. Oda Vedøy ble nummer tre på 41:18.



Med en sterk avslutning sikret Lars Lunde til slutt seieren også på mila etter litt tildligere på kvelden å ha vunnet 5 km. Hans vinnertiden ble 32:36. På 2. plass kom Johannes Thomsen på 32:42, mens 3. plassen gikk til Vegard Havn på 32:47.



Se bilder nedenfor resultatlistene



10 beste kvinner totalt på 10 km

Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Eli Anne Dvergsdal RÅDAL K23-34 34:03.0 2 Kristine Dommersnes Haugesund Idrettslag Friidrett - gr K23-34 34:45.0 3 Oda Vedøy BSI Rubgy K35-39 41:18.0 4 Ann Helen Salomonsen STORD K23-34 42:12.0 5 Anaïs George-Molland Gular / Wolf Training K23-34 42:16.0 6 Hege Fadnes STORD K23-34 43:49.0 7 Ingvild Eilertsen Sundby STORD K35-39 43:58.0 8 Linn-Yvonne Mindaas Fjellsdalen Skole K35-39 44:06.0 9 Cornelia Bloch Stord IL K50-54 44:16.0 10 Mari Raunholm Røssberg K20-22 46:09.0



10 beste menn totalt på 10 km

Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Lars Lunde Stord IL (Allianseidrettslag) / Falk Sport Stord M23-34 32:36.0 2 Johannes Thomsen Stord IL (Allianseidrettslag) M35-39 32:42.0 3 Vegard Havn Stord IL (Allianseidrettslag) M23-34 32:47.0 4 Jacob Hystad Stord IL (Allianseidrettslag) M23-34 33:07.0 5 Øyvind Hompland Kortlaget M35-39 34:14.0 6 Arnfinn Aadland Stord IL (Allianseidrettslag) M23-34 34:28.0 7 Håvard Nakken Follesø Equinor BIL M35-39 34:46.0 8 Ola Odland STORD M35-39 35:05.0 9 Jon Buchvold Stord IL (Allianseidrettslag) / SRS - Stord Running Society M23-34 35:10.0 10 Alexander Wolff Hyllestad IL M23-34 35:23.0

Komplette resultatlister



Eli Anne Dvergsdal var ikke langt unna å se 33-tallet på mila i Industriløpet. Men klokka stoppet på 34:03. Dette var pers med 27 sekunder.





Etter først å ha løpt og vunnet 5 km på 14:52, brukte Lars Lunde de resterende kreftene på å vinne 10 km på 32:35.



Kristine Dommersnes kom på 2. plass bak Dvergsdal. Også hun klarte 34-tallet - nærmere bestemt 34:45.





Johannes Thomsen (374) ligger her foran vinner Lars Lunde (379), men kom til slutt på 2. plass med 32:42.



Oda Vedøy (til høyre) kom på 3. plass i kvinneklassen med tiden 41:18.



3. plassen i herreklassen på tiden 32:47 gikk til Vegard Havn som lenge ledet løpet. Her i en tidlig fase av løpet hvor vi bak skimter de to beste i herreklassen.