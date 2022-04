Kvinneklassen i Reistadløpet startet klokka 10:00, og det ble tidlig dannet en stor tetgruppe med Anniken Gjerde Alnes i front.



På Storlømyra, etter 5,4 km der det var lagt inn en spurtpris, var Anniken Gjerde Alnes - tett fulgt av Lina Korsgren og med Britta Johansson Norgren 3,9 sekunder bak.



Dagens første stigning kom etter 10 km og Ebba Andersson viste sin styrke og fikk en betydelig luke. Hovedfeltet gikk i oppløsning. De nærmeste forfølgerne var Astrid Øyre Slind og Marit Bjørgen.



På Orta,14,2 km ut i løpet, passerte Ebba Andersson først etterfulgt av Astrid Øyre Slind, 2:01,7 bak, og Marit Bjørgen 2:02:6 bak. Neste gruppe var mer enn 3 minutter bak.



(Reportasjen fortsetter nedenfor bildet)



2. plass: Marit Bjørgen kom på 2. plass i Reistadløpet. Dette var også sesongens nest siste renn i Visma Ski Classics. Årets siste går i Finland til lørdag.



Etter bakkene holdt Andersson høyt tempo, og med 22,4 km igjen var hun 1 minutt og 30 sekunder foran forfølgerne Øyre Slind og Bjørgen.



Ved dagens andre klatresjekkpunkt, på Halvor Hill etter 33,2 km, var Ebba Andersson fremdeles først. Marit Bjørgen fulgte 2:24,4 bak, og Øyre Slind 3:45,1 bak. Forfølgerne tok imidlertid noe innpå, og med ca 6,5 km igjen var Andersson luke redusert til 1 minutt og 33 sekunder ned til Bjørgen og snaue 2 minutter til Øyre Slind.



Ebba Andersson hadde likevel kontroll og vant til slutt på tiden 2:38:01,4. Marit Bjørgen endte på andreplass, 54,2 sekunder bak, fulgt av Astrid Øyre Slind på tredjeplass, 3 minutter og 52 sekunder bak.



De 10 beste kvinner

1 EBBA ANDERSSONY LAGER 157 SKI TEAM 2:38:01.4 2 MARIT BJØRGEN TEAM RAGDE CHARGE 2:38:55.2 3 ASTRID ØYRE SLIND TEAM KOTENG EIDISSEN 2:41:54.1 4 EMMA RIBOMY TEAM EKSJÖHUS 2:45:16.4 5 MAGNI SMEDÅS TEAM EKSJÖHUS 2:45:17.0 6 SOFIE ELEBRO TEAM NÆRINGSBANKEN 2:45:18.9 7 KARI ØYRE SLIND TEAM KOTENG EIDISSEN 2:45:50.9 8 BRITTA JOHANSSON NORGREN LAGER 157 SKI TEAM 2:47:08.3 9 IDA DAHLY TEAM RAMUDDEN 2:48:07.1 10 EMILIE FLETEN TEAM XPND FUEL 2:48:07.6



Komplette resultatlister



Herreklassen i Reistadløpet ble vunnet av Martin Løwstrøm Nyenget (midten) foran Tord Asle Gjerdalen (venstre) og Mikael Gunnulfsen (høyre) på 3. plass.



Herreklassen i Reistadløpet startet en halvtime bak kvinnene, klokka 10:30, og det skjedde ikke det helt store før dagens eneste spurtpris som var på Storlømyra, 5,4 km ut i løpet. Stian Bjerg tok spurtprisen, mens Fabián Štoček og Jan Šrail fulgte på 2. og 3. plass.



Etter spurtprisen fikk Stian Berg selskap av Karstein Johaug og Runar Skaug Mathisen. Trioen fikk en lite luke til hovedfeltet før dagens bratteste bakke.



I oppoverbakkene, og med ca 38 km igjen, tok Martin Løwstrøm Nyenget og Tord Asle Gjerdalen ledelsen og fikk raskt en luke på 21 sekunder ned til Andrew Musgrave.



På Orta tok Tord Asle Gjerdalen ledelsen, fulgt av Martin Løwstrøm Nyenget på andre og Andrew Musgrave på tredje, 1:15,9 bak.





Snøvær: Det var til tider tett snøvær og krevende forhold under Reistadløpet.



Etter Orta-stigningen var Gjerdalen og Nyenget aktive i front og holdt avstanden på rundt 1 minutt og 30 sekunder ned til forfølgergruppa. Med ca 23 km igjen fikk Nyenget ei luke på 23 sekunder til Gjerdalen og 1 minutt og 50 sekunder ned til hovedgruppa.



På Halvor Hill, 33,2 km ut i løpet, passerte Martin Løwstrøm Nyenget først, med Tord Asle Gjerdalen på andreplass, 1:07,7 bak. I hovedgruppa, 3:03,0 bak, lå Andrew Musgrave i tet på tredjeplass totalt.



Martin Løwstrøm Nyenget vant til slutt Reistadløpet overlegent etter å ha gått solo store deler av rennet. Han kom i mål på 2:17:42.



Tord Asle Gjerdalen kom på andreplass, 1 minutt og 15 sekunder bak vinneren, fulgt av Mikael Gunnulfsen, 3 minutter og 10 sekunder bak, på 3. plass.



De 10 beste menn

1 MARTIN LØWSTRØM NYENGET TEAM EKSJÖHUS 2:17:42.0 2 TORD ASLE GJERDALEN TEAM XPND FUEL 2:18:57.2 3 MIKAEL GUNNULFSEN TEAM KOTENG EIDISSEN 2:20:52.1 4 ERIC ROSJÖY TEAM EKSJÖHUS 2:20:57.1 5 JOHANNES EKLÖF TEAM RAMUDDEN 2:21:20.3 6 ANDREW MUSGRAVE TEAM NÆRINGSBANKEN 2:21:24.0 7 RUNAR SKAUG MATHISEN LAGER 157 SKI TEAM 2:21:59.4 8 ANDREAS NYGAARD TEAM RAGDE CHARGE 2:22:14.6 9 JOHAN HOEL TEAM RAGDE CHARGE 2:22:16.9 10 MAX NOVAKY TEAM RAMUDDEN 2:23:07.8



Komplette resultatlister



Neste renn Visma Ski Classics er det 70 km lange Ylläs-Levi i Finland lørdag 9. april. Dette er også sesongens siste renn i Ski Classics.



Mosjonsklasser: Reistadrennet er absolutt ikke kun for eliten, men også for mosjonistene. Det var 298 som fullførte det 50 km lange rennet.





Norske flagg: Snøvær la ingen demper på stemningen langt løypa.





Løypekart for Reistadløpet.





Høydeprofil Reistadløpet.