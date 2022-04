Det er litt uvanlig med spurtoppgjør i Springkarusellen i Bergen, her er ikke så mange deltakere, og løperne pleier gjerne å fordele seg utover gjennom de 5 kilometerne rundt Tveitevannet. Men denne gangen ble det spurtet både blant menn og kvinner.

Blant mennene var det Henrik Aarsheim som åpnet raskest og fikk et lite forsprang i den første delen, men verken Richard Lunde, Håkon Tollefsen eller Magnus Morbech ville gi seg. Ved den siste passeringen lå Richard Lunde rett foran Henrik Aarsheim og det ble dermed en duell mellom disse hele den siste runden, en duell som Henrik Aarsheim klarte å avgjøre til sin fordel i spurten.

Blant kvinnene var det ikke tvil om seieren, den hadde Solveig Vannes full kontroll med hele veien, og hun vant med god margin til Solveig Haugstad. Men det ble et spurtoppgjør om tredjeplassen. Ved siste passering så det ut til at Benedicte Kristoffersen hadde full kontroll med den siste pallplassen, hun passerte her 20 sekunder foran Silje Mjedheim. Men Silje tok et skikkelig magadrag inn mot mål og passerte Benedicte, som neppe så hva som kom, rett før mål.

Det var gode forhold i det andre løpet i Springkarusellen, nattens snøfall hadde stort sett smeltet, men det var kaldt i luften.



Henrik Aarsheim drar skikkelig til i starten langs Tveitevannet.



Premiepallen for mennene: Håkon Tollefsen, Henrik Aarsheim og Richard Lunde.

Resultat fellesstart 5 km menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 38 Henrik Aarsheim BØNES Herrer 35 - 39 år 18:17 2 127 Richard Lunde OS Herrer 35 - 39 år 18:18 3 122 Håkon Tollefsen Eviny Solutions Herrer 30 - 34 år 18:35 4 123 Magnus Morbech BERGEN Herrer 30 - 34 år 18:54 5 31 Leif Nordland HSI Herrer 55 - 59 år 19:21 6 120 Bjarne Vaage BERGEN Herrer 30 - 34 år 19:52 7 37 Thomas Viflot BERGEN Herrer 25 - 29 år 21:38 8 27 Kjetil Birkeland Moe Sweco BIL Herrer 35 - 39 år 22:21 9 9 Johannes Lunde Bækkalokke Herrer 75 - 79 år 22:53 10 26 Ole Morten Kårbø BERGEN Herrer 40 - 44 år 23:23 11 21 Bjarte Boye Bub-Bergen Herrer 55 - 59 år 25:04 12 16 Tobias Boye Bub-Bergen Herrer 20 - 24 år 25:23 13 24 Jan Kårbø DNB Herrer 65 - 69 år 25:51 14 126 Frode Eikeland Fri IL Herrer 65 - 69 år 25:56 15 125 Kjell Tore Andersen BREISTEIN Herrer 65 - 69 år 26:33 16 130 Lars Peder Bovim HYLKJE Herrer 30 - 34 år 27:03 16 36 Audun Dahle SØREIDGREND Herrer 65 - 69 år 33:01 17 8 Arthur Lillefosse SAS Klubben. Herrer 75 - 79 år 33:34 18 12 Egil Trosvik RÅDAL Herrer 70 - 74 år 35:52



De tre beste kvinner: Solveig Haugstad, Solveig Vannes og Silje Mjedheim.

Resultat fellesstart 5 km kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 18 Solveig Vannes HSI Kvinner 45 - 49 år 21:41 2 22 Solveig Haugstad HSI Kvinner 35 - 39 år 23:25 3 25 Silje Mjedheim BERGEN Kvinner 35 - 39 år 25:02 4 124 Benedicte Kristoffersen Ptdicte.No Kvinner 50 - 54 år 25:03 5 1 Marianne Løberg PARADIS Kvinner 45 - 49 år 25:56 6 39 Maria Forland BERGEN Kvinner 45 - 49 år 26:56 7 23 Vigdis Andrea Gustavsen BERGEN Kvinner 30 - 34 år 27:01 8 32 Inga Helene Vatshelle Bovim BERGEN Kvinner 30 - 34 år 28:02 9 17 Linn Skjold BERGEN Kvinner 35 - 39 år 29:48 10 119 Aina Therese Hågensen Hågensen LODDEFJORD Kvinner 35 - 39 år 31:11 11 2 Anne Mette Iden NESTTUN Kvinner 45 - 49 år 31:45 12 28 Siri Trosvik BERGEN Kvinner 35 - 39 år 31:59 13 128 Camilla Haugland BERGEN Kvinner 30 - 34 år 32:18



Solveig Vannes er en konkurranseglad løper, i helgen løp hun halvmaraton under Bergen Ultra i Maratonkarusellen.



Kjell Tore Andersen er enda mer konkurranseglad: han løp også halvmaraton i Maratonkarusellen på lørdag, og i tillegg løp han 5 km i Vinterkarusellen i går. Nå må han vel ta seg en hviledag?

Fleksistart 1 runde:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 129 Kristian Lien Herrer 30 - 34 år 09:02

Fleksistart 2 runder:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 15 Anita Hopland BERGEN Kvinner 50 - 54 år 27:30 2 6 Kristin Risvand Mo Løp Sammen Askøy/Bergen Kommune BIL Kvinner 50 - 54 år 34:35 3 5 Siv Hansen Eidsvåg IL Kvinner 50 - 54 år 38:54





