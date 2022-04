Påmeldingen åpnet for Kondis sin oktobertur til Portugal

Reisen er åpen for alle. Det er 1000 kroner i rabatt til Kondismedlemmer som oppgir rabattkoden. Du finner koden her. Er du ikke medlem, kan du melde deg inn her.

Under løpeuka tilbyr vi løpetrening hver dag og de fleste dagene får du tilbud om både morgenjogg og en ettermiddagsøkt. Mellom disse løpetreningene vil du kunne velge blant en rekke andre treningsøkter.



Program: Programmet for høstens uke er ikke klart ennå, men ovenfor ser du et program for en typisk løpeuke. Under høstens opphold vil det også bli tilbud om rulleski og sykling. Kanskje også innen svømming om noen ønsker tips til hvordan bli en bedre svømmer. Programmet er tettpakket fra morgen til kveld slik at du skal kunne velge hva som passer deg best.

Alle treningene er tilpasset utøvere på alle nivå. Dette er en unik mulighet til å prøve ut treninger en ikke driver med til vanlig.

Dagene starter kl 7.30 for de som ønsker det. Da kan du velge mellom en løpe eller gåtur på stranda etterfulgt av tøying eller du kan være med på morgenyoga. Begge øktene gir en svært god start på dagen, og får igang kroppen før vi går til frokost rundt kl 8.15. Om du heller vil sove litt lenger, er også det helt ok. Stranda ligger der, kun 100 meter fra hotellet, hele uka til din disposisjon når du måtte ønske det. Det tilbys også andre yogaøkter gjennom uka. Det er derfor ingen grunn til å stå opp tidlig om du ikke ønsker det. Her velger du selv hva du vil være med på av tilbud.

På morgenjoggen løper og går vi samlet ned til stranda, og beveger oss mot soloppgangen. Etter 15 minutter snur vi og beveger oss tilbake til start. Alle vil da både starte og avslutte turen samtidig uavhengig av hvilket tempo en beveger seg i. Når alle er samlet igjen avsluttes morgenøkta med litt tøying.

Løpeøktene

De egentlige løpetreningene er på ettermiddagene. Her tilbys både løpeteknikkurs, ulike former for intervaller og tempoøkter, langturer og en fjelløkt. Det siste er en løpetur i Odeleite som ligger 30 minutters busstur fra Monte Gordo hvor vi bor. I Odeleite kan deltakerne velge mellom å løpe 10 eller 15 kilometer i småkuppert terreng med skogsveier og noe sti eller å gå 8 eller 10 kilometer. De som ønsker det kan også være med og løpe hjem etter fjelløkta. Da får en til sammen en liten maratondistanse i løpet av dagen.

På alle løpeøktene vil det være løpetrenere for de fleste løpetempo enten du løper fort eller sakte. Den raskeste gruppa løper vanligvis i 4.40-fart på langturen, mens den seineste gruppa løper fra 7 minutter og seinere på kilometeren. Det er minst to løpeledere på hver gruppe. En som løper i front og en bakerst. Du bestemmer selv hvilken gruppe du vil følge.

Allsidig uke

Kondisuka 15.-22. oktober er en allsidig løpeuke. Det vil si at det vil bli fokus på å tilby mye og god løpetrening. I tillegg vil vi også tilby andre kondisjonstreninger som rulleski og sykling både for å tilby alternativer til løping for de som ikke ønsker å løpe hver dag, og for å tilby gode restitusjonsøkter mellom løpetreningene.

På kveldene blir det tilbud om ulike former for foredrag i plenumssalen.

Hotellet

Springtime tilbyr flere ulike hoteller å velge blant. Arrangørhotellet er Dunamar. Her bor alle trenerne, og det er også her alle foredrag og informasjonsmøter blir holdt.

De fleste deltakerne velger å bo på Dunamar, men du velger selv hvilket hotell du ønsker i forbindelse med påmeldingen. Vær obs på at om du velger et annet hotell enn Dunamar, kan du bli ganske alene i matsalen under frokost og middag som er inkludert i halvpensjonen.

Hver dag vil Kondis invitere deltakerne til felles avgang for lunsj. Dette for at vi alle skal kunne være sosiale og spise sammen om vi ønsker det. Avgangstidspunktet for lunsj sendes på sms til deltakerne.

Kondisrabatt

Det er 1000 kroner i rabatt for alle Kondismedlemmer. For å få rabatten må du oppgi Kondiskoden i forbindelse med påmeldingen. Du finner koden her. Er du ikke medlem kan du melde deg inn her.