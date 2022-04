I maratonstafetten kan alle løpe maraton enten en er i form til å løpe 42,2 kilometer eller ikke. I denne konkurransen kan du nemlig velge om du vil løpe hele maratondistansen alene eller om du vil dele den med en eller flere venner. Dere kan løpe den som en fysisk stafett der dere veksler med hverandre, løpe deres egen etappe på hver deres dag, eller løpe samtidig side om side hele veien fra start til mål.

Om du vil løpe sammen med andre, må du før du melder på finne enten en eller tre andre som kan løpe på lag med deg. Deretter må dere bli enig om hva dere skal kalle stafettlaget deres. Når dere så melder på laget, melder dere på hver for dere og skriver inn navnet på stafettlaget. Hver av dere får da en bekrefelse på e-post med forklaring til hvordan dere skal registrere resultatet deres etter at dere har løpt. Hver og en av dere legger inn sitt eget resultat, og systemet summerer tidene deres og plasserer stafettlaget på resultatlista.

Alle deltakerne på vinnerlagene får hvert sitt par Saucony løpesko. Videre trekker vi fire par Mizunosko blant de påmeldte uavhengig av prestasjoner.

Vi trekker også to premier blant dem som har meldt på med Team Kondis som lag. Under påmeldingen får dere et felt der dere skal skrive inn navnet på stafettlaget. Her skriver dere inn det dere ønsker å kalle laget, mens dere skriver inn Team Kondis i feltet som kun heter «Lag» i påmeldingssystemet.

I tillegg bidrar vi med premier fra Kondisbutikken.no som trekkes blant deltakerne.



Premie: Alle deltakerne på vinnerlagene og vinneren av maratonklassen får hvert sitt par løpesko fra Saucony. (Foto: Saucony)

Løpet arrangeres i påskeuka i perioden 8.-18. april. Det er enkelt å delta. Løpet kan løpes hvor du vil.

Vi har tre tilbud:

Stafett med 4 personer på laget, kvinne-, herre- eller mikslag. Hver deltaker løper 10,55 km og registrerer tida si på resultatsiden. Det er sammenlagttida for laget som avgjør plasseringen på resultatlista. Hver deltaker på laget melder på seg selv på distansen 10,55 km og oppgir navnet på stafettlaget. Etter at distansen er løpt, legger hver deltaker inn tida si på distansen. Resultatsystemet vil deretter legge sammen tidene og føre opp den samlede tida for laget.

Stafett med 2 personer på laget, kvinne-, herre- eller mikslag. Hver deltaker løper halvmaraton (21,1 km) og registrerer tida si på resultatsiden. Det er sammenlagttida for laget som avgjør plasseringen på resultatlista. Hver deltaker på laget melder på seg selv på distansen 21,1 km og oppgir navnet på stafettlaget. Etter at distansen er løpt, legger hver deltaker inn tida si på distansen. Resultatsystemet vil deretter legge sammen tidene og føre opp den samlede tida for laget.

Maraton der en deltaker løper alle etappene selv (totalt 42,2 km). Du tar tida di selv og registrerer denne på resultatsiden.

Stafetten kan dere velge å løpe både samlet, hver for dere når det passer innen perioden, eller som en del av en fysisk stafett.

Siste frist for å melde på er 18. april kl. 23.59.

Siste frist for å melde inn resultater er 23. april 23.59.