NB! Kondis var på plass i Janteloppet og kommer med et stort bildegalleri i løpet av helga!



Med 1872 påmeldte deltagere og 1320 på resultatlista var det et rekordhøyt antall som hadde funnet veien til Pellestova og trosset den kalde vinden for å gi seg i kast med den 20 km lange løypa. Red Bull Janteloppet er et skirenn initiert av Petter Northug og er et FIS-renn i et særeget format som i år ble arrangert for tredje gang, og ga både deltagere og tilskuere en fartsfylt start på påsken.

– Det var så fint! Mye folk i løypa, god trøkk, så virkelig artig å gå, sier Petter Northug etter å ha kjempet seg gjennom årets løype.



Red Bull Janteloppet er et stjernespekket og morsomt skirenn i regi av Petter Northug, og i tillegg til skilegenden stilte også Johannes Høsflot Klæbo, Simen Hegstad Krüger, Hans Christer Holund og Therese Johaug til start. Sistnevnte i et av sine aller siste skirenn før hun legger skiene på hylla, selv om farten og vinnertiden hennes tilsier hun kunne fortsatt sin dominans i flere år.



Det var tre såkalte pump tracks i løypa. Her fra den første og bratteste i medvinden hvor det ble skikkelig action og både knall og fall. (Foto: Daniel Tengs / Red Bull Content Pool)

Ikke-duell

– Hun forsvant etter 500 meter, og da tenkte jeg: Dette blir seigt, sa Petter Northug, som fortjent ble etterlyst av sin overkvinne Johaug mens hun speidet etter skikongen fra målområdet.

Løypene på Øyerfjellet besto av en morsom og innovativ 20 km lang løype hvor deltakerne fikk bryne seg på hele tre konkurranser underveis: En innbakt 200 meter sprint, en klatreetappe og naturligvis sammenlagttiden ved målgang – og de raskeste fra dame- og herreklassen i hver av de tre konkurransene ble belønnet med premiepenger.



Petter Northug i den 200 m flate supersprinten. (Foto: Stein Arne Negård)

Årets vinnere:

Vinner Red Bull Janteloppet, dame: Therese Johaug, 50:47 (23,36 km/t)

Vinner Red Bull Janteloppet, herre: Simen Hegstad Krüger, 46:23 (25,58 km/t)

Vinner Renault Hillclimb, dame: Therese Johaug med tiden 2:42

Vinner Renault Hillclimb, herre: Thomas Bucher Johannessen - 2:08

Vinner Fischer Supersprint, dame: Hedda Østberg Amundsen - 0:25

Vinner Fischer Supersprint, herre: Even Northug - 0:21