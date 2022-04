Framgangsmåte for innlogging i terminlista

a) I

b) Du får da opp et felt der du skriver inn e-post-adressen som du er registrert med brukertilgang. Trykk "logg inn".

c) Det vil automatisk bli sendt en mail til denne e-post-adressen med en link du kan trykke på (om e-posten ikke dukker opp, så sjekk om den har havnet som reklame eller søppelpost).

d) Ved å trykke på linken i e-posten blir du logget direkte inn i terminlista (altså ingen passord som må huskes).

e) Etter innlogging får du opp arrangementene som er tilknyttet den arrangøren du har tilgang til.



Det er mulig å legge inn flere brukere (e-post-adresser) med tilgang til samme arrangør/arrangement.



Send en mail til



Kondis har i en årrekke laget terminlister for kondisjonsarrangement. Det startet med terminlister for løp, men omfatter også terminlister for blant annet sykkel, langrenn og multisport. (Foto: Bjørn Johannessen)

De elektroniske terminlistene ligger til enhver tid tilgjengelige på nett og inneholder både løp, sykkel, langrenn og multisport.I tillegg til terminlistene på nett, utgir Kondis ogsåav terminlistene.Bladutgavene av terminlistene produseres på bakgrunn av terminlistene på nett:Hensikten med terminlistene er todelt. De er ment å hjelpetil å få oversikt over det som finnes av kondisjonskrevende konkurransetilbud i Norge. Men terminlistene er også ment som et tilbud tilslik at de får markedsført sine arrangement på best mulig måte og dermed når ut til flest mulig potensielle deltagere.For å komme med i bladutgaven av terminlista 2022, må arrangement legges inn i terminlista på nett Det erfor arrangørene å ha arrangement oppført i terminlistene til Kondis. For utøverne, uansett om du er Kondis-medlem eller ikke, koster det heller ikke noe å benytte de elektroniske utgavene terminlistene.Ønsker du derimot å være medlem av Kondis og motta bladutgaven av terminlista og støtte oss i arbeidet vi gjør, så kan du melde deg inn