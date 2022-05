Påmeldingene strømmer inn og med ca 1000 deltakere blir dette ny deltakerrekord. Rundløypen er ganske lettløpt, sammenliknet med andre bynære maratonløyper i Norge, med kun to korte motbakker, inn og ut av området ved Color Line Stadion. Løyperekordene bør sitte løst da bare et coronapreget løp er arrangert i denne traséen tidligere. Video av gjennomløping av traséen på facebook kan du se her. Filmen er fra 2021, men løypen er den samme.

Tidligere norgesmester på 10.000 meter Live Solheimdal fra Molde er påmeldt 10 km. Live sprang 5 km i helgen på 16.51 og bør komme seg ned mot 33-tallet på den doble distansen i Ålesund.

Det var tidligere meldt regn på langtids værmeldinga i Ålesund kommende lørdag, men på yr.no får vi nå mer oppmuntrende meldinger om lettere vær, litt sol og lett bris ute på Skansekaia. Så da er det bare for etternølere å melde seg på. Mer info og påmelding finner en på nettsida til arrangementet



Mål og start er på Skansekaia. Foto: arrangør