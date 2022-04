De tre vårløpene i Klypetuss-karusellen ble startet opp som uttaksløp i forbindelse med lag til Holmenkollstafetten. Det ble valgt ut løypelengder som passet med etapper i denne lstafetten med enten oppoverbakker, nedoverbakker eller en mellomting. Løypelengdene er og har vært på 1260 m, 1718 m og 2200 m, dvs. omtrent som de litt lengre etappene i Holmenkollstafetten.



I mange år ble disse tre løpene kjørt som testløp i mars og så de samme tre løpene som uttaksløp for Holmenkollstafetten i april. Nå er det bare "en omgang" med disse tre løpene per år og de har heller ikke lenger noen forbindelse med Holmenkollstafetten å gjøre selv om Klypetussen enkelte år fortsatt deltar i Holmenkollstafetten. Det forklarer imidlertid de litt spesielle løypelengdene. Med seks løp per år før og nå tre per år, er det totalt arrangert over 60 løp i hver av løypene.



I herreklassen ble løyperekorden i Bjørkeklubben Over satt i 2001 av Johannes Alne, som da representerte Ås IL. I dag løper han for Haugesund IL, og er fortsatt aktiv. Han satte persen sin på 1500 m med 3.51.03 i 1998, så det er en meget habil 1500 m-løper som har rekorden. Seinest da han var 42 år løp han 800 m under 2 minutter og året etter, I 2018, var han tilbake i Bjørkklubben Over og ble nr. 2 med 3..43 mens datteren Kristine løp inn til en fjerdeplass på Adelskalenderen med 4.21.





Rett etter løyperekorden: Vilde Vaage Henriksen var bare 4 sekunder etter sin egen rekord fra 2018, og uten litt godværsvind midt imot fra øst, så hadde det kanskje blitt ny rekord. (Foto: Olav Samland)



Adelskalenderen

De 10 beste kvinner etter 39 år og med over 60 løp i samme løypa:

1 3.59 min i 2018 Vilde Våge Henriksen Haugesund IL 2 4.08 min i 2004 Miriam Berg Hovda Haugesund IL 3 4.17 min i 2018 Maryna Novik IF Klypetussen 4 4.21 min i 2019 Kristine. Alne Haugesund IL 5 4.28 min i 2003 Barbro Ramstad Haugesund IL 6 4.31 min i 1989 Britt Randi Stokkevåg IF Klypetussen 7 4.35 min i 1988 Elin Rame IF Klypetussen 8 4.37 min i 1988 Oliv Enge IF Klypetussen 9 4.37 min i 2019 Victoria Lindgren Haugesund IL 10 4.38 min i 2019 Hedda Opsøen Haugesund IL

De 10 beste menn etter 39 år med over 60 løp i løypa + årets vinner på 6. plass:

1 3.28 min i 2001 Johannes Alne, Ås IL 2 3.32 min i 1990 Kjetil Eidhammer, Sveio IL 3 3.33 min i 1990 Knut Erik Rame, IF Klypetussen 4 3.34 min i 1990 Olav Samland, IF Klypetussen 5 3.36 min i 2018 Tedros Haile, Haugesund IL 6 3.36 min i 2022 Tom Erik Karlsen, Ølen videregående skule 7 3.39 min i 2014 Terje Aggvin IL, Gular 8 3.40 min i 1992 Andreas Aune,, Etne IL 8 3.40 min i 1992 Terje Håland, IF Klypetussen 10 3.41 min i 1994 Per Rune Kolås, IF Klypetussen 11 3.44 min i 2018 Trond Olav Halvorsen, Haugesund IL

I flotte omgivelser: Det var bare 10 som stilte til start i vakre omgivelser ved Stordalsvatnet kl. 14.30 på mandag. Totalt deltok det 48 løpere, turgåere pluss deltakere i barneløpet. (Foto: Olav Samland)



Om det ikke var så mange løpere, så var nivået blant de beste godt. Vinneren Tom Erik Karlsen løp inn til en 6. plass på "alle-tiders-statistikken" bare 9 sekunder etter løyperekorden. Vilde Vaage Henriksen var enda nærmere da hun løp inn til 4.03, bare fire sekunder bak sin egen rekord fra 2018. Det var usedvanlig fint vær på løpsdagen men med litt vind fra øst.. Dermed ble det motvind hele veien som var spesielt merkbar i det de underveis løp over "klubben", den lille haugen med litt bakke opp og så ned igjen..



Vilde var godt fornøyd med formtesten og hadde med mer normal vestavind i ryggen kanskje satt ny rekord. Dette var hennes første løp etter at hun i fjor sommer deltok i U-23-EM i Tallinn. Der kvalifiserte hun seg til finalen, men måtte bryte i selve finalen på grunn av "pusteproblemer". Nå er det NM terrengløp i Trondheim denne helga hvor hun kanskje kan klare en plassering ble de 6-7 beste..





Toeren: Johannes Heien fra IL Ternen (Foto: Olav Samland)

Resultater Bjørkklubben Over - 18. april 1922 VÆRFORHOLD: Ca 14* - Sol og fint! Litt austatrekk 10 løparar, 13 barneløparar og 25 trimmarar. 1260 m Kvinner 1. Vilde Våge Henriksen Haugesund IL 4.03 min Menn 1. Tom Erik Karlsen Ølen vidareg.skule 3.37 min 2. Johannes Heien IL Ternen 3.48 min 3. Torbjørn Reiso IF Klypetussen 3.59 min 4. Magne Berge IF Klypetussen 4.48 min 5. Rune Svendsen IF Klypetussen 4.57 min 6. Magne Heien IL Ternen 5.19 min 7. Harald Måge IF Klypetussen 6.12 min 8. Olav Svendsen IF Klypetussen 7.11 min 9. Gisle Sellevold IF Klypetussen 7.30 min "Litlaklubben" - 450 m - barneløp Klara Svendsen Haug Etne Arne Svendsen Etne Sigurd Løhaugen Etne 2.16 min Lukas G. Amend Etne Hans Ekrheim Etne 2.49 min Johan Eikemo Mæland Etne Emil Eikemo Mæland Etne 2.48 min Johan Heien IL Ternen Magnus Heien IL Ternen Henny Klungland Litlehamar Etne 2.17 min Johanna Klungland Litlehamar Etne August Ekrheim Etne Magnus Sørheim Reiso Etne 2.02 min TUR: 1. Peder G. Sævareid 14. Valborg Lunde 2. Johanna G. Sævareid 15. Knut Lunde 3. Åshild Gundegjerde 16. Even Mæland 4. Per Henning Sævareid 17. Karine Eikemo Mæland 5. Gunnbjørg Ljusnes 18. Elin Udstuen 6. Bodil Hustoft 19. Aud Heien 7. Marit Svendsen Haug 20. Lillian Frette Litlehamar 8. Kristian Haug 21. Roald Frette Litlehamar 9. Svein Ketil Løhaugen 22. Linda Giersch 10. Johanne Løhaugen 23. Mark Amend 11. Jorunn Løhaugen 24. Asta Ekrheim 12. Karen Udstuen 25. Olav Samland 13. Jan Udstuen



Neste løp i Klypetuss-karusellen:

Trongjo Ned som går allerede førstkommende søndag - 24. april. Løypa er 2,2 km. Først 1635 m nedoverbakke og så ca. 565 m flatt til slutt. Den går langs kommunal og asfaltert veg ned til og langs Stordalsvatnet i retning Frette.