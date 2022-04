Topp skidag: Mårten Soleng Skinstad (fra v.), Hans Christer Holund og Martin Johnsrud Sundby m. fl. sørget sammen med sola for en strålende dag for mange skiglade. (Foto: Kjell Arild Andersen)

Mårten Soleng Skinstad (fra v.), Hans Christer Holund og Martin Johnsrud Sundby m. fl. sørget sammen med sola for en strålende dag for mange skiglade. (Foto: Kjell Arild Andersen)

Påskerenn med stjernepreg

I tillegg til Martin Johnsrud Sundby og Lucas Bögl var også Helene Marie Fossesholm, Hans Christer Holund og Mårten Soleng Skinstad med på å motivere de mange unge i påskeskirennet i solhellinga i det gamle alpinanlegget på Sjusjøen. Årets arrangement var det sjuende i rekken etter at det som for de fleste andre arrangementer ha vært et opphold på to år.



Familedag

Monsterbakken Opp er en familiedag med gratis tilbud til alle under 12 år, og det store flertallet som boltret seg på påskeføret var i barneskolealder. Det er aldersgraderte løypelengder fra 150 m for de aller yngste, 300 m for klassene 8-11 år og halve bakken på 500 m for 12- og 13-åringene. Hele bakken er 900 m lang med 150 høydemeter og må forseres i sin helhet med noen innlagte terpentinersvinger av alle fra 14 år og oppover.



Stas: Martin overrakte selv medalje og premiepose til samtlige deltakere. (Foto: Rolf Bakken)



Tidlig sesongslutt

Med uvanlig lite snø i fjellet var det så vidt den holdt til påskeaften i den bratteste hellinga i år. Med ti varmegrader og vindstille ble det en fantastiske ramme rundt aktivitetsdagen som Martin Johnsrud Sundby med lokale samarbeidspartene nok en gang hadde rigget til. Føret var lagt fra det letteste for verken liten eller stor, men hva gjør vel det når det er Tour de France-stemning på de siste meterne før målportalen. Her ble alle som en løftet opp og fram ved hjelp av av skiprofilene, speakerduoen Åge Skinstad/Lars Freng og hundrevis av publikummere.





Fin finale: Helene Marie Fossesholm har for lengst avsluttet sin konkurransesesong men sørget for en minneverdig sesongfinale for bla. Maiken Dehli-Rudi fra Hurdal. (Foto: Rolf Bakken)



Resultater Monsterbakken Opp 16.04.2022: J 12 år Plass Fornavn Etternavn Klubb Tid Etter 1 Eline Falck Hallingstad Haslum IL 4:50.0 0:00.0 2 Amalie Nerland Tangerud SKEDSMOKORSET 5:10.0 0:20.0 3 Linnea Fladstad Heier Degernes Idrettslag 6:06.0 1:16.0 3 Mari Nordang Koll 6:06.0 1:16.0 5 Frida Øien Haslum Idrettslag 6:09.0 1:19.0 6 Maiken Dehli-Rudi Hurdal IL 7:07.0 2:17.0 7 Emilie Haug-Fladset SKI 7:11.0 2:21.0 G 12 år 1 Theodor Sanders HASLUM 4:00.0 0:00.0 2 Odin Skorstad Speed 4:02.0 0:02.0 3 Mons Johannessen Gjerdrum il 4:04.0 0:04.0 4 Ludvig Ouren Vingrom il 4:13.0 0:13.0 5 Vegard Hofseth Gundersen Borgen IL 4:28.0 0:28.0 5 Einar Heisholdtandresen Åsen il 4:28.0 0:28.0 7 Nikolai Norstad Hernes 6:02.0 2:02.0 8 Håken Johansen Lena IF 6:08.0 2:08.0 J 13 år 1 Signe Kismul Fiskå Bækkelagets SK 3:55.0 0:00.0 2 Sanna Hallingstad Rælingen Skiklubb 4:17.0 0:22.0 3 Una Falch-Koslung OSLO 4:56.0 1:01.0 4 Mathea Lundby Østre Toten Skilag 5:09.0 1:14.0 5 Jenny Knudsen LØRENSKOG 6:02.0 2:07.0 G 13 år 1 Iven Bergersen Rælingen 3:21.0 0:00.0 2 Martin Amlie Brenna Il Try 4:18.0 0:57.0 3 Isak Engeskaug MjøsSki 4:21.0 1:00.0 4 Trym Lundeby Oslo Bryteklubb 4:30.0 1:09.0 5 Andreas Simensen Andersen MjøsSki 4:41.0 1:20.0 J 14-17 år 1 Angelina Sanders Haslum IL 8:27.0 0:00.0 2 Lilja Celina Kjær Jørgensen Lillehammer Skiklub 8:36.0 0:09.0 3 Ada Hagli Lorentzen Lyn Ski 9:28.0 1:01.0 4 Hannah Chen-Bjørhovde Try 11:15.0 2:48.0 G 14-17 år 1 Valter Gerle OK Landehof 6:55.0 0:00.0 2 Markus Buraas Pedersen Fet Skiklubb 7:04.0 0:09.0 3 Magnus Smedsrud Eidsvold Værks Skiklub 7:18.0 0:23.0 4 Kristoffer Hofseth Gundersen Ullensaker Skiklubb 7:32.0 0:37.0 5 Kristian Sørbotten Lillehammer Skiklub 7:40.0 0:45.0 6 William Majak Lyn Ski 8:06.0 1:11.0 7 Oscar Smedsvig lyn ski 8:34.0 1:39.0 8 Arne Ouren Vingrom il 8:51.0 1:56.0 9 Sander Torkildsen-Husvik Lyn ski 8:52.0 1:57.0 10 Oscar Birk Andenæs Riise Lyn Ski 9:21.0 2:26.0 11 Sigurd Torkildsen-Husvik Lyn ski 11:42.0 4:47.0 K 18 og eldre 1 Julie Kirkemo Forseth ASKER 10:49.0 0:00.0 M 18 og eldre 1 Lucas Boegl 5:54.0 0:00.0 2 Iver Wang Johansen Kjelsås IL 6:14.0 0:20.0 3 Marius Viken Vesterås Varde IL 6:44.0 0:50.0 4 Jens Kjær Jørgensen Slagslunde Ganløse IF 8:31.0 2:37.0 5 Roger Bjørneseth Hof IL 9:01.0 3:07.0 6 Stian Elverhøi Nes ski 9:11.0 3:17.0 7 Stig Smedsvig Lyn Ski 9:32.0 3:38.0 8 Rolf Bakken Hernes IL 10:00.0 4:06.0 9 Nicolas Maza LILLEHAMMER 10:45.0 4:51.0 10 Milan Schnorrer Schusn Team 10:52.0 4:58.0 11 Andreas Kildal Forseth Asker Skiklubb 11:24.0 5:30.0 12 Margido Andre Husvik OSLO 13:45.0 7:51.0



