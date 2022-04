I 2020 ble Boston maraton avlyst på grunn av koronapandemien, og i 2021 ble løpet flyttet til høsten. I år kunne man endelig arrangere på den opprinnelige dagen - altså den tredje mandagen i april, kjent som Patriots´ Day. Det totale deltakerantallet for årets arrangement ble oppgitt til cirka 30.000.

Løyperekorden i Boston holdes av Geoffrey Mutai (Kenya) 2:03:02 og Buzunesh Deba (Etiopia) 2:19:59. Disse ble satt i henholdsvis 2011 og 2014. De siste års vinnere har på herresiden vært Lawrence Cherono (2019) og Benson Kipruto (2021), mens Worknesh Degefa vant for kvinner i 2019 og Diana Kipyogei vant i 2021. Ingrid Kristiansen vant Boston Maraton i 1986 (2:24:55) og 1989 (2:24:33).



Eliteklassene startet først under dagens løp, mens den store massestarten gikk en halvtime senere.



Herrenes løp

Som i fjor var det C. J Albertson fra USA som klinte til med en optimistisk start. Da han gjorde det samme i Boston i fjor hadde han på et tidspunkt to minutter til forfølgerne. Det holdt dessverre ikke helt i mål. I år fikk han løpe solo i kun fem minutter før feltet hentet han inn. Et stort felt av løpere passerte 5 kilometer på 14:55, med nevnte C.J Alberston og Yegon Berthwell fra Kenya helt fremst.

Lite hadde skjedd i front ved passering 10 kilometer. Amerikanske Albertson lå fortsatt helt framme og passeringen var på 29:38

Ved passering halvmaraton lå de tre amerikanske herrene C.J Albertson, Mick Lacofano og Elkanah Kibeti front. De passerte på 1:03:24. Men feltet bestod fortsatt av 20 løpere, og storfavorittene var fortsatt med.

Ved passering 35 km var det fortsatt 10-12 løpere med i herrefeltet, selv om det begynte å bli tynnere i rekkene. C.J Albertson hadde her begynt å tape noen meter til teten, men skal ha kudos for offensiv løping i dag. Kenyanske Evans Chebet og Gabriel Geay fra Tanzania ledet an på dette tidspunktet. Passeringen var på 1:46:31 for de to i front.

Så stakk Chebet avgårde. 33-åringen fra Kenya med 2:03:00 fra Valencia som pers skulle ta dette i dag, og rykket fra med flere kilometer igjen til målstreken. Vinnertiden ble 2:06:51, så det gikk bra unna mot slutten. Lawrence Cherono ble nummer to på 2:07:21 og fjorårsvinner Benson Kipruto ble nummer tre på 2:07:27. Alle de tre beste løper for Kenya.



Kvinnenes løp

Også i kvinneklassen kom et stort samlet felt til passering 5 kilometer. To amerikanske kvinner ledet an - Desiree Linden og Dakotah Lindwurn, med passeringstid på 17:41. Ved 10 kilometer hadde de to amerikanske kvinnene gitt en luke, men fortsatt var et stort felt samlet. Passeringen gikk på 34:21 med ni løpere fra Kenya og Etiopia lengst fremme.

Ting skjedde opp til halvløpt distanse for kvinnene i dag. En trio hadde stukket avgårde, og der var de to største favorittene Peres Jepchirchir og Joyciline Jepkosgei fra Kenya, samt Ababel Yeshaneh fra Etiopia. Passeringstiden halvveis var 1:09:41. Disse holdt sammen også da 35 kilometer ble passert på 1:56:46.

Noen kilometer før mål måtte Jepkosgei gi tapt i kampen om seieren, og det ble Jepchirchir og Yeshaneh som skulle gjøre opp om 1. plassen. De fleste ville nok satt pengene sine på førstnevnte, og det var også hun som tok siste stikk. Hun seiret på 2:21:02, fire sekunder foran Yeshaneh.



Norske deltakere

Så vidt vi kan har det vært cirka 50 nordmenn i aksjon i Boston i dag. 64 løpere fra Norge var i utgangspunktet påmeldt.

Morten Urdal Bakke ble til slutt best av de mannlige norske løperne. Han åpnet med 5 kilometer på 17:20, passerte halvmaraton på 1:14:11 og fikk 2:32:41 i mål. Ole Tørsdal hadde bedre passeringstider underveis, men løp en svakere andre halvdel og ble nummer to av de norske i mål, på 2:33:36. Kristine Beate Walhovd ble beste norske kvinne. Hun passerte halvveis på 1:29:50 og løp i mål på 3:03:01. I klasse 45-49 år holdt dette til en flott 10. plass.



Vi må også nevne Kari Langeruds fantastiske løp i klasse 60-64 år. Hun ble til slutt nummer fire i sin klasse, og fikk 3:16:10 i mål. Med det ble hun den nest beste norske kvinnen i dag. Hun passerte 5 kilometer på 22:36, 10 kilometer på 45:22, halvmaraton på 1:36:13. Også i herreklassen hadde vi noen fine klasseplasseringer. Tore Tvilde ble nummer 5 i klasse 70-74 år med sin tid 3:29:54. Odd Ivar Solvold ble nummer 6 i klasse 50-54 år med 2:38:54. Finn Kollstad ble nummer 13 i klasse 45-49 år med 2:41:14.



Herrer





Kvinner