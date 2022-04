Etter koronarestriksjonene i vinter måtte et av løpene i Necon Vinterkarusell utsettes til 2. påskedag. Det ble dermed en sen avslutning på årets sesong av denne karusellen som ellers følger vinterhalvåret. Og til tross for at termometeret på stadion viste 16 grader så var det ganske kjølig i skyggene, så det var ikke så mange kortbukser å se. Men glimrende løpsforhold var det i hvert fall, og litt over 200 løpere fullførte enten 5 eller 10-kilometer.

Denne gangen hadde ultraløper Bjørn Tore Kronen Taranger en sjelden opptreden i Vinterkarusellen og vant 10 km. Det er ikke alltid at slike karuselløp passer inn i ultraprogrammet hans, men denne gangen var han tydeligvis tilstrekkelig restituert etter NM 100 km for to uker siden. Etter Bjørn Tore fulgte Stein Henrik Olaussen, som måtte spurte innbitt for å nå sitt mål om å komme under 37 minutter, 36:58 klokket han inn på.

Beste kvinne på 10 km ble Maria Teige, som vi mener å ha sett på premiepallen her for en del år siden. Hun ble etterfulgt av Kari Johannesen Sigdestad og Annemarie B Aarnes.

På 5 km ble det klare seire for både menn og kvinner. Maratonvinneren fra Bergen Ultra, Leni Økland-Lihaug, viste her at hun også kan løpe fort på kortere distanser. Hun var nesten tre minutter foran Hanne Liland på andreplass.

Og beste mann ble også en av vinnerne fra Bergen Ultra, Tor-Aanen Kallekleiv vant her foran Tord Andresen og Arne Leuzinger.

Og dermed er vintersesongen slutt på Fana Stadion, nå blir det stevner og konkurranser i den varmeste sesongen. Med eller uten kortebukser.



Det var sommerlige forhold i Vinterkarusellen denne gangen.





Ultraløper Bjørn Tore Kronen Taranger ble dagens vinner av 10 km. Her flankert av Stein Henrik Olaussen (t.v.) og Jan Åge Sundnes.

15 beste menn 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 5300 Bjørn Tore Kronen Taranger BFG Bergen Løpeklubb M40-44 36:34 2 658 Stein Henrik Olaussen Aanderaa Data Instruments A/S M35-39 36:58 3 64 Jan Åge Sundnes Blubbelubb Sportsklubb M20-34 37:24 4 425 Morten Weber ATS Buntentor Bremen M20-34 37:49 5 736 Trygve Buanes Viking / Høgskulen på Vestlandet M40-44 38:06 6 611 Jørgen Rokne Dahle Varegg Fleridrett M15-19 38:40 7 5312 Arthur A. Soedermann Loddefjordløperne M35-39 38:43 8 5294 Hallvar Fjell STRAUME M40-44 39:54 9 5303 Øyvind Andreas Sandø BFG Bergen Løpeklubb M35-39 40:04 10 596 Marius Paulsen Caverion BIL M20-34 41:25 11 641 Pål Myking BFG Bergen Løpeklubb M50-54 42:30 12 5284 Kjell Erik Gjerstad ÅGOTNES M50-54 43:22 13 5293 Oliver Rokne Dahle Varegg Fleridrett M15-19 43:38 14 594 Jarle Rognø Bergen Triathlon Club / Caverion BIL M55-59 44:23 15 642 Bjarte Bolstad Sammen M40-44 44:54



Premiepallen 5 km kvinner: Hanne Liland, Leni Økland-Lihaug og Tuva Sandlund.



Det var mange kortebukser på Fana Stadion denne kvelden.



De meste poseringsvillige løperne denne kvelden: May Britt Soldal, Bjørg Fagnastøl og Nora Hauge Svendsen.



Premiepallen kvinner Kari Johannesen Sigdestad, Maria Teige og Annemarie B Aarnes.

Resultater kvinner 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 5311 Maria Teige HAUGESUND K20-34 46:25 2 5295 Kari Johannesen Sigdestad Loddefjordløperne K45-49 48:02 3 5313 Annemarie B Aarnes Cowi K40-44 49:12 4 755 Rita Kvamme SØREIDGREND K50-54 50:32 5 115 Anne Aamelfot BERGEN K40-44 52:01 6 304 Kristin Aarestad Steine RÅDAL K20-34 52:55 7 5306 Line Henriksen BFG Bergen Løpeklubb K40-44 53:38 8 51 Anne Jernes Søreide Fysioterapi.No K50-54 54:27 9 166 May Britt Soldal LAKSEVÅG K55-59 56:31 10 334 Bjørg Fagnastøl Necon K60-64 56:47 11 721 Cecilie Anita Tindeland Higraff Fjord Maritime AS K35-39 56:51 12 436 Nora Hauge Svendsen Necon K50-54 57:12 13 355 Siw Elin Aarbakke Rygh FYLLINGSDALEN K50-54 1:00:16 14 5304 Merete Kallestad GODVIK K35-39 1:01:05 15 5301 Bente Andersen RÅDAL K55-59 1:01:34 16 505 Hildegunn Larssen Fjelland BERGEN K20-34 1:02:54



Premiepallen menn 5 km: Tord Andresen, Tor-Aanen Kallekleiv og Arne Leuzinger.

15 beste menn 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 71 Tor-Aanen Kallekleiv Bergen Triathlon Club / Trivest M35-39 16:45 2 330 Tord Andresen Gneist Friidrett M15-19 17:12 3 5307 Arne Leuzinger BERGEN M20-34 18:05 4 671 Andrew Dunn Multiconsult M20-34 18:42 5 5310 Lars Røttingen RÅDAL M40-44 18:48 6 335 Daniel Wasbø Gneist Friidrett M1-14 19:33 7 495 Sjur Breivik Ask Friidrett M40-44 19:44 8 5302 Bjørn Harald Bongom Varegg Fleridrett / Fjellgeitene M55-59 20:07 9 781 Knut Furholt BERGEN M20-34 20:09 10 138 Julian Brenna Loddefjordløperne M15-19 20:19 11 262 Benjamin Norenes BERGEN M20-34 20:29 12 679 André Flesland Tide M20-34 20:30 13 101 Filip Nøkleby FYLLINGSDALEN M15-19 20:33 14 164 Åsmund Skålevik Ask Friidrett M45-49 20:36 15 133 Rune Johnsen NESTTUN M45-49 20:38



Anna og Samson Førde Skjerven har kommet seg fint igjennom 5-km-løypen.



William Stave Osa ser også ut til å være fornøyd med løpet sitt.