Vil du løpe på Kondis sitt lag i Holmenkollstafetten?

Det å løpe Holmenkollstafetten er både morsomt og sosialt. Kondis har stilt lag flere ganger tidligere, og nå håper vi igjen å kunne samle nok medlemmer til å stille med minst ett lag i stafetten. Kondis dekker startkontingenten.

Vi som skal løpe møtes på Kondis sine kontorer på Ullevål Stadion kl 11.30 på løpsdagen. Her deler vi ut T-skjorter og startnummer. Det blir også tatt et bilde av laget/lagene før vi drar ut i byen for å finne vår etappe.

Vi melder på klassen A6 Ideelle organisasjoner som har start kl 14.35.

Etter målgang blir det mulig å dusje på Kondiskontoret for de som ikke har tilgang til annen dusj. Deretter møtes vi kl 18.00 på Egon Ullevål for middag. Kondis bestiller bord til laget, men hver enkelt må betale for mat og drikke selv.

Har du lyst til å være med og løpe sammen med oss? Send oss en e-post innen utgangen av torsdag 21. april med navn, telefonnummer og T-skjortestørrelse.