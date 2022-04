At det var NM i terrengløp samme dagen gjorde at en del gode løpere valgte NM i Trondheim framfor Sentrumsløpet, men det er ikke forklaring god nok. Bredden i norsk langløping er nå større enn på flere tiår. I covid-19-løpet i august i fjor var det bare to under 31 min og det samme i 2019, men i 2018 var det 8, i 2017 var det 14 og i 2016 var det 15. Bredden er nå enda større og løpeskoene raskere, så det burde vært langt flere både under 30 og 31 minutter.



Mange av de som ble intervjuet i målområdet sa at de var fornøyd med det meste - stemningen og arrangementet - og at de følte at de hadde gjort et godt løp, men de var ikke fornøyd med tiden. Forholdene forklarer litt av få gode resultater, men viktigste grunnen er trolig at løpstilbudet er blitt større. Det er kommet mange løp i flate løyper utenom allfarvei som gir gode tider, men som mangler den sydende stemningen som preger Sentrumsløpet. Så jaget etter perser og rekorder "stjeler" en del gode deltakere fra Sentrumsløpet.



I dameklassene var det relativt sett flere gode deltakere, og da spesielt i senior- og veteranklassene. Konklusjonen blir likevel at Sentrumsløpet ikke vil bli så dominerende på årets norske 10 km-statistikk som det var for bare få år siden..



De yngste damene

Jenter 12-13 år

13 år gamle Ingrid Engen fra Sunndalsøra har vært helt suveren i de yngste jenteklassene i lokale løp på Nordmøre og var det også i den yngste jenteklassen i Sentrumsløpet.. (Foto: Kjell Vigestad)

Pl. St. nr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1445 Ingrid Engen Sunndal friidrett K12-13 00:42:37 2 6712 Iselin Nordløkken Eliassen Njård K12-13 01:01:43 3 6547 Bekkevold Leah Andreassen K12-13 01:19:42

Jenter 14-15 år

Pl. St. nr. Navn Klubb Klasse Tid 1 612 Isla Kjemhus K14-15 00:41:25 2 1451 Emilie Ruud Lia Granli IL K14-15 00:45:39 3 3360 Caroline Christine Barth Idrettslaget TRY K14-15 00:47:38

Jenter 16-17 år

Malin Høntorp fra Oppegård tok en klar seier i klassen. (Foto. Per Inge Østmoen)

Pl. St. nr. Navn Klubb Klasse Tid 1 705 Malin Høntorp Oppegård IL K16-17 00:40:55 2 1669 Guro Olafsen Heming IL K16-17 00:45:18 3 3688 Live Kjølseth K16-17 00:46:39

Kvinner 18-19 år

Pl St. nr. Navn Klubb Klasse Tid 1 3603 Ingvild Kjus K18-19 00:48:09 2 6706 Amaia Fleischer K18-19 00:49:49 3 4333 Nicoline Rasch Team Rasch K18-19 00:53:37

Kvinner 20-22 år:

Ingebjørg Arneberg Stueland, Voss IL sto for klart beste sluttiden i de yngste aldersklassene. (Foto: Kjell Vigestad).

Pl. St. nr. Navn Klubb Klasse Tid 1 763 Ingebjørg A. Stueland Voss IL K20-22 00:37:38 2 758 Emma Sofie Blaauw Sem IF K20-22 00:39:58 3 724 Mathilde Hagen Ull/kisa K20-22 00:40:49





Nesten-veteraner som sørger rekrutteringen

Innen friidretten starter veteranklassene med klasse 35-39 år, mens Kondis og de fleste internasjonale løp har klasse 40-44 som yngste klasse for veteraner. I Sentrumsløpet er imidlertid 35-39 år yngste veteranklasse, og der var konkurransen ekstra hard og viser at rekrutteringen til de "virkelige veteranklassene" er god.



Annie Bersagel, som vant hele dameklassen, fylte nettopp 39 år og toeren i klasse 35-39 år, Heidi Pharo, har akkurat rykket opp i klassen etter en svangerskapspause. Så konkurransen i klase 40-44 år blir snart enda tøffere. Annie har også nettopp sørget for rekruttering til norsk friidrett og begge stilte med nybakte fedre som barnevakt på byen mens de løp.



Annie Bersagel var raskt tilbake etter fødselen i fjor og er allerede i god form og sikter seg nå inn på København Maraton den 15. mai og kvalifiseringskravet for EM i München. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)

.



Heidi Pharo ble nr. 5 totalt og nr. 2 i klasse 35-39 år. Her er hun fotografert av nybakt far, Sylvain Pharo, med sønnen Gustav på elleve måneder i bæremeis på ryggen. Som, fotograf bruker han fortsatt sitt døpenavn Sylvain Cavatz.





Veterandamer med mange gode tider

I alle veteranklassene er det gode vinnertider helt fra Silje Eklund i yngste klasse, 40-44 år, til Solbjørg Åsheim i klasse 75-79 år. I noen av klassene er tidene av internasjonalt format og med tanke på at forholdene ikke var helt på topp og at Sentrumsløpet er ganske kupert, så blir det enda mer imponerende.



Kvinner 40-44 år

Pl. St. nr. Navn Klubb Klasse Tid 1 748 Silje Eklund Skreia IL K40-44 00:37:20 2 313 Silje Hansen FRISTELSEN Bakeri og K.. K40-44 00:39:29 3 749 Åse Klinkenberg Hytteplan Sport K40-44 00:39:44

Kvinner 45-49 år

Jessica Gunnarsson vant klassen med bra margin, men hadde en mye tøffere duell med sin 14 år gamle sønn, Jonas Nordviken. Men familieduellen tapte hun med en hårfin margin på 7 sekund. (Foto Kjell Vigestad)





Best i familien: Jonas Nordviken slo mor Jessica med noen få sekunder og ble nr. 4 i klasse 14-15 år. (Foto: Sylvain Pharo)

Pl. St. nr. Navn Klubb Klasse Tid 1 158 Jessica Gunnarsson SK Vidar K45-49 00:38:06 2 460 Hege Njå Bjørkmann Sportsklubben Vidar K45-49 00:39:31 3 1529 Trude Harstad Sparebanken Sør K45-49 00:42:58

Kvinner 50-54 år

Pl. St. nr. Navn Klubb Klasse Tid 1 4436 Eva Espeseth Lund K50-54 00:40:20 2 1049 Mona Brundtland Il I Bul K50-54 00:44:40 3 1055 Brita Sauar Equinor K50-54 00:45:36

Kvinner 55-59 år

Marianne Myklebust i Hytteplanmila i fjor høst. (Foto: Kjell Vigestad)



Marianne Myklebust imponerte nok en gang, nå i ny klasse - 55-59 år. Der har Synøve Brox klasserekorden på meget sterke 37.19. Med 38.56 går Marianne inn på 4. plass på alle-tiders-statistikken i klasse 55-59 år. I Hytteplanmila i fjor høst løp hun på 38.17 under topp forhold og i en rask løype, så hun,og de fleste andre som løp Sentrumsløpet, kan forbedre tiden om de stiller i løp hvor forholdene er topp og løypa flatere.



Rannei Sæther, Byåsen, løp også imponerende i samme klasse som Marianne Myklebust. I fjor løp hun på 39.52 i Rekordmila og kom med det inn på 4. plass på "alle-tiders-lista" i klassen. Nå ble det noen sekunder saktere i sitt tredje år i klasse 55-59 år. (Foto: Per Inge Østmoen):

Pl. St. nr. Navn Klubb Klasse Tid 1 658 Marianne Myklebust Hamar IL Friidrett K55-59 00:38:56 2 672 Rannei Sæther Byåsen IL K55-59 00:40:22 3 793 Cicilia Idland Halden Triathlonklubb K55-59 00:40:41

Kvinner 60-64 år

Synøve Brox har vunnet gullskoen som "Årets veteranløper" hele fire ganger før, og med lørdagens løp la hun inn en søknad om en femte gullsko i 2022. Hun løp også fort i Fredrikstadløpets 5 km for tre uker siden på 19.20.



Det ble få løp for Synøve i fjoråret hvor hun sleit med en skade. Nå går det bedre, men fortsatt løper hun bare 3 mil per uke, men driver til gjengjeld mye alterativ trening. 2022 er hennes fjerde år i klasse 60-64 år. Klasserekorden på 10 km satte hun i 2019 med 38.27. Hun hadde håpet på å komme under 40 min i Sentrumsløpet, men det kommer nok i løpet av våren om hun får holde seg skadefri..



63 år unge Synøve Brox var helt suveren i klasse 60-64 år. (Foto: Per Inge Østmoen)

Pl. St. nr. Navn Klubb Klasse Tid 1 176 Synøve Brox SK Vidar K60-64 00:40:18 2 6307 Tone Dyran Smith K60-64 00:48:16 3 2130 Anne-Brit Strandset Romerike Runners team K60-64 00:49:23

Kvinner 65-69 år

Pl. St. nr. Navn Klubb Klasse Tid 1 3142 Kirsti M. Johnsen Tjøme løpeklubb K65-69 00:48:11 2 2588 Wenche Sand-Hanssen Gården boot camp K65-69 00:49:03 3 3562 Kristin Ringdalen Bergkameratene-Ski K65-69 00:52:27

Kvinner 70-74 år

Pl. St. nr. Navn Klubb Klasse Tid 1 3102 Ingunn Ytrehus Romerike Ultraløperklubb K70-74 00:53:43 2 5526 Unni Weydahl K70-74 00:58:42 3 5113 Torill Rambjør K70-74 01:03:03

Kvinner 75-79 år

Pl. St. nr. Navn Klubb Klasse Tid 1 4103 Solbjørg Aasheim Romerike Runners Team K75-79 01:01:14





Menn

To tredjedeler av deltakerne i Sentrumsløpet var menn, dvs. 1442 av 4160. Det var mange bra resultater både i de unge gutteklassene og blant veteranene, men alle var langt unna klasserekordene. Når det gjelder De 20 beste gjennom "alle tider" i veteranklassene så var det ingen av vinnerne i veteranklassene som løp fort nok til å komme inn på den statistikken - med et stort unntak, Rachid Handule, i klasse 55-59 åt. I klasse 75-79 år var Inge Vinje bare noen sekunder bak plass nr. 20.





Ungdomsklassene

Gutter 12-13 år

Pl. St. nr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1660 Markus Husby Sandven Koll IL M12-13 00:39:51 2 1275 Balder Nybak Ready fotball M12-13 00:43:06 3 1517 Leander Neverdal Raufoss Fotball M12-13 00:46:08 4 3064 Neo Opdahl Team Oslo Maraton M12-13 00:50:20 5 5532 Theodor Ryen M12-13 00:56:51

Gutter 14-15 år

Vinner gutter 14-15 år: Vidar Jr Bjørnås rett etter å ga blitt plastret i målområdet og her med Rådhuset i bakgrunnen. (Foto: privat)



14-åringen Vidar Jr Bjørnås fra Målselv er helt fersk som løper, men trrener nå mye , - ofte to ganger per dag. Når vi googlet han, så kom det opp mange sjakkbilder, men ingen fra løping.



- Lenge var sjakk den store interessen, men nå satser han på å bli langdistanseløper, noe som gjør at det blir lite tid til sjakken. Om noen uker er det Eide-mila, og i Midnight Sun Marathon er planen å debutere på halvmaraton, forteller hans far, Vidar Sr Bjørnå, til oss på telefonen. Løpesatsingen startet først for alvor i fjor høst, men han har trent litt friidrett før det og løp 1500 m i Lerøylekene i fjor høst på 4.56.



Som vi ser av bildet så gikk ikke alt som det skulle underveis i Sentrumsløpet. Etter drøye 7 km så falt Vidar stygt og skadet seg, men fullførte likevel selv om han var svært nær ved å bryte. Ut fra passeringstidene så tapte han rundt ett minutt på fallet. Målet var å løpe under 36. Nå ble det 37.07. Han slo likevel faren med nesten 8 minutter. Vidar Sr. forteller at sønnen hans finleser hvert nummer av Kondis og finner treningstips der. Han er den eneste som satser løping i Målselv og har ingen trener, men løper intervaller sammen med skiløperne i Målselv.

Pl. St. nr. Navn Klubb Klasse Tid 1 529 Vidar Jr Bjørnås Målselv IL Friidrett M14-15 00:37:07 2 440 Fredrik Hesjedal-Tronstad Spydeberg IL M14-15 00:37:54 3 153 Henrik Bøe Johannessen BUL M14-15 00:37:57 4 580 Jonas Nordviken Bøler IF M14-15 00:37:59 5 220 Martin Gunnes Kozar Njård M14-15 00:39:05

Gutter 16-17 år

Mats Daviknes-Andreassen fra Nittedal ble vinner i en klasse hvor det var bare 33 sekunder mellom de tre beste. (Foto: Kjell Vigestad)

Pl. St. nr. Navn Klubb Klasse Tid 1 138 Mats Daviknes-Andreassen Nittedal IL M16-17 00:34:49 2 224 Jørgen Hvatum Njård M16-17 00:35:15 3 178 Balder Meland SK Vidar M16-17 00:35:22 4 578 Christopher Holberg IL Heming M16-17 00:36:05 5 256 Eirik Felde Bjerkholt M16-17 00:37:43

Gutter 18-19 år



Matias Nalum Rakkestad fra Kjelsås IL var ensom svale i klasse 18-19 år som løp fortere enn de tre beste i 16-17-årsklassen. (Foto: Kjell Vigestad)

Pl. St. nr. Navn Klubb Klasse Tid 1 389 Matias Nalum Rakkestad Kjelsås IL M18-19 00:34:20 2 576 Marius G. Wiersdalen Sigdal Friidrettsklubb M18-19 00:38:01 3 640 Oliver Kjos RFIK M18-19 00:38:21 4 630 Emil Skogheim Hamar Skiklubb M18-19 00:41:47 5 512 Kristian Mydske Røa M18-19 00:43:18

Gutter 20-22 år

Marius Liljeberg Wang var best i klasse 20-22 år og nr. 5 totalt av alle menn. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Mats Liljeberg Wang fra Herkules Friidrett i Skien løp Hytteplanmila på. 30.29 i 2020 14.33 på 5000 m som pers. I høst og i vinter har han vært skadet og var derfor veldig fornøyd med femteplass totalt og 31.18 som sluttid. Han nådde etterhvert igjen en skadet Philip Massacand, som i desember løp på Norges U23-lag i EM i terrengløp, og kunne innkassere seieren i klassen.



Mats, som nå er økonomistudent i Oslo og kombinerer friidrettssatsing med studier, har fått trent bra de siste månedene og trodde at formen var bra. Han var derfor glad da han fikk bekreftet det i Sentrumsløpet. Nå ser han fram til NM i friidrett i Stjørdal i juni som sesongens hovedmål.



Pl. St. nr. Navn Klubb Klasse Tid 1 15 Marius Liljeberg Wang Herkules Friidrett M20-22 00:31:18 2 13 Philip Massacand Gneist IL M20-22 00:31:36 3 775 Reidar Austrheim Vindafjord IL M20-22 00:32:35 4 22 Mads Orø Olsen Ringerike Friidrettsklubb M20-22 00:32:53 5 149 Petter Østreng BUL IL M20-22 00:36:16

Menn veteraner

Menn 40-44 år

Tyrvings Jon Fiva vant yngste veteranklasse og fikk nest beste tid av alle veteraner, og dem er det mange av i Sentrumsløpet. Bare i klasse menn 40-44 år var det 314 som fullførte løpet. (Foto: Kjell Vigestad)

Pl. St. nr. Navn Klubb Klasse Tid 1 634 Jon Fiva Tyrving IL M40-44 00:34:14 2 386 Geir Sandbakken M40-44 00:34:35 3 694 Michal Brandebura M40-44 00:34:50 4 745 Henning Mortensen Lillehammer IF M40-44 00:34:53 5 261 Pål Erik Johnsen SK Vidar M40-44 00:35:12

Menn 45-49 år

Pl. St. nr. Navn Klubb Klasse Tid 1 248 Håvard Holmedal Team LettogFin M45-49 00:35:20 2 183 Lars Hannisdal Cisco M45-49 00:35:22 3 180 Fredrik Kolverud SK Vidar M45-49 00:35:32 4 761 Kjetil Sørum Stavern Sport M45-49 00:36:09 5 1739 Bjarte Nord Sk Rye M45-49 00:36:11

Menn 50-54 år



Bølers Arild Hagesveen ble vinner av klasse 50-54 år. (Foto: Sylvain Pharo)



Pl. St. nr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1769 Arild Hagesveen Bøler IF Friidrett M50-54 00:36:21 2 399 Gerard Cornelissen Nittedal M50-54 00:36:46 3 632 Ingvar Grønseth Bud IL M50-54 00:36:57 4 794 Bjørn Nøstvik Halden Triathlonklubb M50-54 00:37:03 5 667 Kjetil Løvvik M50-54 00:37:18

Menn 55-59 år

Rashid Handule fra BUL sto for det suverent beste veteranresultatet for menn i Sentrumsløpet og var helt overlegen i klasse 55-59 år. (Foto: Kjell Vigestad)



Rashid kom fra Somaliland til Norge tidlig på 1990-tallet og deltok litt på treninger med Oslo internasjonale IL. Senere dro han til England og møtte for noen år siden en god løper og startet med litt løpetrening igjen. For to år siden kom han tilbake til Oslo og begynte da å trene med BUL med Hassan Bouka som trener og veileder. Han fikk kjapt stor framgang og løp i fjor høst Hytteplanmila på 33.24 i klasse 50-54 år.



Nå ble det nesten like god tid i Sentrumsløpet i hans første år i klasse 55-59 år. Med 33.53 er han på tredjeplassen på "alle-tiders"-lista i Kondis-statistikkene.

Pl. St. nr. Navn Klubb Klasse Tid 1 155 Rashid Handule IL i BUL M55-59 00:33:53 2 134 Harald Kristoffer Hanssen Cowi BIL M55-59 00:37:09 3 654 Rune Kavlie Vidar M55-59 00:37:47 4 787 Per Vidar Fjeld Kogsvinger Il friidrett M55-59 00:38:32 5 800 Einar Bergsholm M55-59 00:38:57

Menn 60-64 år

Lørenskog FIKs Kjell Arne Olsen løp godt og vant klassen med 38.25. (Foto: Kjell Vigestad)

Pl. St. nr. Navn Klubb Klasse Tid 1 696 Kjell Arne Olsen Lørenskog FIL M60-64 00:38:25 2 720 Svein Egil Linnerud Eidsiva BIL / Gjøvik FIK M60-64 00:39:35 3 1692 Espen Moe M60-64 00:41:48 4 1282 Jan Roar Remøy M60-64 00:42:02 5 353 Helge Fjeldstad Rustad il M60-64 00:42:28

Menn 65-69 år

Pl. St. nr. Navn Klubb Klasse Tid 1 699 Jon Eilif Nersund Leirfjord IL M65-69 00:41:19 2 1185 Steinar Skaar M65-69 00:42:56 3 2103 Geir Engesæter Nor Log Thermo M65-69 00:44:22 4 1616 Kjell Christian Martinsen Svire IL M65-69 00:45:03 5 3057 Karsten Solheim Skiforeningen M65-69 00:45:29

Menn 70-74 år

Pl. St. nr. Navn Klubb Klasse Tid 1 2283 Bjørn Lauglo Stovnerkameratene M70-74 00:46:35 2 2293 James Whitney Godbolt USN M70-74 00:47:28 3 2302 Baard Meidell Johannesen Brosteinskameratene M70-74 00:47:56 4 4587 Bjørn Knudsen Hitachi Energy BIL M70-74 00:50:43 5 4113 Stein Mathiesen M70-74 00:51:43

Menn 75-79 år

Pl. St. nr. Navn Klubb Klasse Tid 1 St. nr. Inge J. Vinje Tjøme løpeklubb M75-79 00:49:49 2 1308 Ole Peter Bergaust Veldre Friidrett M75-79 00:50:46 3 2307 Axel Henrik Staib Rygge IL M75-79 00:51:27 4 4282 Jan Tvedt Nimi Hjerteknuserne M75-79 00:57:56 5 4533 Bjørn Hol M75-79 01:01:39

Menn 80-89 år