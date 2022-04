Varodd-løpet er det tredje løpet i terrengkarusellen, men siden det andre løpet, Brannvaktløpet, ble utsatt på grunn av snø og glatte forhold, blir det først arrangert mandag 25. april.



"Aprilværet endrer seg kjapt. Bare to uker tilbake måtte forrige karuselløp utsettes på grunn av snøvær. Og nå, etter tilbakelagt påske, med mye godvær, men lave nattetemperaturer, fikk vi oppleve full vårstemning på denne ukens løp, og endelig kunne kortbuksene tas i bruk uten risiko for varig mén", fortelles det i arrangørens oppsummering av løpet.



Nå var den godt merka løypa tørrere og finere enn noen gang. Traseen går så å si bare på myke skogsstier med bare korte strekk på grusveier.



Trine Mjaaland, en av Norges beste 800 m-løpere gjennom alle tider, stod nok for dagens beste løpsprestasjon da hun vant den 3,4 km kortløypa på 14.56. Hun hadde bare to menn foran seg, og Abraham Pettersens vinnertid i herreklassen var bare 14 sekunder bedre.



I alt deltok 973 løpere fordelt med 484 kvinner og 489 menn. 188, noe som vil si 19 prosent, tok seg gjennom Milslukerløypa på 6,8 km. Det var også et ca. 500 m langt løp for barna der ca. 40 deltok.



Starten har gått for de som skal løpe den 6,8 km lange Milsluker-løypa. (Foto: Sverre Larsen)





Ca. 40 unger og noen voksne tok seg gjennom det ca. 500 m lange barneløpet. (Foto: Sverre Larsen)





Intervju med noen av deltakerne



Tekst og foto: Sverre Larsen



Abraham Pettersen (27 år). Vinner av kortløypa



– Har du mange gode minner fra Jegersberg?

– Ja, og jeg har vært med på mange karusell-løp. Og jeg har også vært med på ski. Karusellen er et veldig bra opplegg. Det er for alle. Det er gøy å få prøvd seg litt, men det kan godt være mer konkurranse i teten!

– Hva gjorde utslaget her i dag?

– Det var en steinhard vilje og min gode form! Det er krevende å løpe helt framme!

– Hva synes du om området her i Jegersberg?

– Det er et veldig fint område, og det er supre og flotte løyper her!



David Oma (33 år)



– Hva er målet ditt og planen din med løpet her i dag?

– Jeg tar følge med sønnen min Adrian (10) i hele runda. Jeg vil forsøke å holde Adrian bak meg. Jeg er sprek og aktiv, og opplegget her er kult og prisverdig!

– Er menneskene hyggelige og vennlige på karusell-løp?

– Ja, og de er veldig omgjengelige, og de er lette å prate med.

– Hva ønsker du med karusellen?

– Jeg ønsker å få litt mosjon. Og så er det godt å komme ut i naturen. Og så kan ungene være med og være aktive, og vi kan konkurrere mot oss selv og andre, og vi kan presse oss.



Adrian Valenzuela Oma (10 år)



– Hva vil du med dette løpet?

– Jeg vil løpe litt fort, og gjøre det bedre enn pappa.

– Hvordan er formen din?

– Den er bra! Og jeg trener mye sammen med pappa.



Tor Arne Monan (68) Arrangør fra Varodd



– Hva håper dere på å oppnå i dag?

– Folk skal ha det greit. Og så er det fint vær, og vi kan trimme pluss at vi får synliggjort Varodd. Vi støtter dessuten en god sak, og karusellen er veldig sosial.



– Er Jegersberg et attraktivt område?

– Ja, det er helt fantastisk! Det er ei naturperle!

– Hva ønsker dere av karuselldeltakerne?

– Det er smil og hygge! Og så er det glade og fornøyde folk, og det er en fornøyelse å sitte og ta imot de deltakerne som kommer i mål!





RESULTATER

De raskeste, uansett alder, ble de følgende:



I vanlig løype slo Trine Mjaaland til igjen (kun 2 gutter litt foran henne), med suveren bestetid (14:56) blant jentene, foran Anne Kari Borgersen (17:44), (unge) Lisa Mjaaland (17:47), Caroline Krogh Andersen (18:06) og Christine Elisabeth Jacobsen (18:16).

Blant guttene ble det seier til Abraham Pettersen (14:42), tett foran Truls Klungland (14:45), deretter Erlend Haaverstad (15:48), Jens Christian Iglebæk (15:56) og Tarjei Breiteig (15:58).

På milslukeren ble det hos jentene seier til Sigrun Drangsholt (39:50), foran Margaret Anne Heald (41:28) og Ulrikke Trydal (42:02).

Hos guttene vant Jan Rikard Olafsen (30:18), like foran Magnus Frestad Nygaard (30:25), og deretter Gisle Martens Handegaard (32:59).