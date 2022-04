TRONDHEIM: Først vant Magnus Øyen (15) fra Rindal den yngste juniorklassen for gutter. Så fulgte Vegard Warnes (19) fra Svorkmo opp med å vinne eldste klasse.

– Full klaff, oppsummerte de to som nesten var på hjemmebane.

For Magnus var det et spesielt øyeblikk. Etter to sølv på innendørs UM i Steinkjer besteg han før første gang seierspallens øverste trinn under et nasjonalt mesterskap.

Magnus var svært fornøyd med sin prestasjon. Han hadde sjette beste tid av alle i de tre yngste klassene.

– Jeg traff på taktikken. Jeg gikk rolig ut. I den siste bakken på andrerunden tok jeg virkelig mange, sier Magnus som hele veien hadde full kontroll på gullet i sin klasse.

Resultater G15

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 33 Magnus Øyen Rindal IL G15 6:17.7 2 37 Sven Nevin Strindheim IL G15 6:38.6 3 151 Iver Lund Gjerde Byåsen IL G15 6:53.7 4 44 Sebastian Børset Rindal IL G15 7:12.5 5 159 Linus Neshagen Celius G15 8:02.0

Vegard løp sin første konkurranse i friidrett for nøyaktig et år tilbake. I fjor tok han bronse på hinder under UM, og har nærmer seg virkelig U-20 VM kravet både på 3000 og hinder.

– Fremgangen har vært markant, sier Vegard som tok gullet på 1500 meter under innendørs UM i Steinkjer i vinter.

– Det var mer overraskende enn i dag, sier Vegard som gjerne kunne tenkt seg breiere og bedre deltakelse.

– Mesterskapet kommer sent, og det er ikke lenge til banesesongen starter, avslutter han.

Resultater menn junior

Plass Startnr. Navn Klubb Tid 1 74 Vegard Warnes Svorkmo N.O.I. 6:00.2 2 79 Sindre Swan Moland BUL-Tromsø 6:08.8 3 76 Tord Franke Ulset Selsbakk IF 6:09.4 4 158 Johannes Dalland Spirit Friidrettsklubb 6:10.3 5 75 Nikolai Gundersen Skjalg IL 6:21.7 6 152 Vetle Solbakken Spirit Friidrettsklubb 6:24.2 7 78 Erlend Kristian Skraastad Stadsbygd IL 6:45.6



Seierspallen i klasse G17: Sigurd Egeland Valseth, Nikolai Solum og Lars Svorkdal. (Foto: privat)

Resultater G17

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 26 Nikolai Solum Ullensaker/Kisa IL G17 6:09.5 2 25 Sigurd Egeland Valseth Verdal Friidrettsklubb G17 6:15.6 3 165 Lars Svorkdal Svorkmo N.O.I. G17 6:19.0 4 23 Oliver Sund Ranheim IL G17 6:34.5 5 35 Ole- Kristian Kværner Ullensaker/Kisa IL G17 6:37.1 6 24 Christian Bredesen Snøgg Friidrett G17 6:46.1 7 43 Viljar Stavrum Verdal Friidrettsklubb G17 7:07.1 8 31 Martin Fossen Forra IL G17 7:48.7

Resultater G16

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 41 Kristian Bråthen Børve Ullensaker/Kisa IL G16 6:03.2 2 161 Nahom Tesfalem Tewelde Sturla G16 6:09.5 3 29 Sondre Svarholt Stadsbygd IL G16 6:17.7 4 150 Emil Harestad Spirit Friidrettsklubb G16 6:33.9 5 39 Dennis Bergstrøm-Bendixen Sørild FIK G16 6:39.1 6 36 Andreas Kværner Ullensaker/Kisa IL G16 6:40.3 7 27 Matteus Fossum Skogn IL G16 6:50.3 8 40 Mats Engan Heggelund Frol IL G16 6:59.7 9 22 Alf Håvard Bråten Stensø Strindheim IL G16 7:06.8 10 45 Jesper Marelius Rotmo Verdal Friidrettsklubb G16 7:23.3