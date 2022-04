Det er ingen tvil om at den tidvis svært sterke nordavinden preget kilometertidene til løperne denne søndagen. Allikevel ble det registrert 30 personlige løpsrekorder. Et fantastisk høyt tall i forhold til de 58 løperne som fullførte en av distansene. 52 % er en god "perseprosent". Det ble løpt tre distanser på søndag, som selvfølgelig gjorde at det ble løpt med noe ulik hastighet i løypa. Mange ble derfor løpende alene, noe som var spesielt tungt i motvindspartiene.



Fullførte sitt 357. maratonløp

Tekst fra Perseløpets Facebookside

Harald Sel fra Sokndal blir 80 år i august, og denne helgen løp han maraton under Perseløpet i Eidsvoll. Jærbuen er absolutt ingen nybegynner i faget, for per dags dato har han fullført 357 maratonløp! Foran seg på akkurat den maratonstatistikken har han kun tre andre milslukere nemlig Bård Rødde (392), Bjørn Kåre Gjerde (436) og hele Norges maratonkonge Inge Asbjørn Haugen som har imponerende 633 fullførte maratonløp.



Harald Sel løp maraton på 4:51:24, noe som er tredje beste tid gjennom tidene i klasse 80-84 år- (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Under søndagens Perseløp fullførte Harald i fin stil på den imponerende tiden 4:51:24 som førte Jærbuen opp på tredjeplass på adelskalenderen for maraton i klasse M80-84 år. Foran seg på den listen har han kun Hans Anton Rostad (1930-2020) som i 2010 løp maraton på 4:17:42 og Tor Finn Denstad (1937-) som i 2018 løp på 4:45:46. Tiden til Harald Sel tilsvarer forresten en gjennomsnittsfart per km på 6:55. Denne farten holdt han altså i 42 km - og det bare tre måneder før han fyller 80 år!





Resultater

Av 99 påmeldte var det kun 66 som stilte til start på søndag og 58 som fullførte en av distansene. Det er usikkert hva som gjør at såpass mange velger å avstå, men tendensen er noenlunde den samme fra alle mosjonsløp og skirenn denne vinteren.



Halvmaraton var den mest populære distansen i Perseløpet sist søndag. Her fullførte 43 løpere, og raskest av alle i herreklassen var Andreas Mathingsdal Pedersen fra Kristiansand Triathlon som vant relativt klart på 1:11:46. Thomas Rotherud fra Prestmoen Soccer Stars ble nummer to med 1:15:15, noe som ga seier i klasse 45-49 år. På tredjeplass kom Reidar Borgersen fra Geithus IL på 1:18:44. Beste kvinne på distansen ble Marie Haga fra Sportsklubben Vidar. Hun løp i mål på 1:28:51. Therese Dahl Årvik fra Opil tok andreplass med 1:29:26, mens Kristina Gundersen ble nummer tre med 1:49:02. Alle stilte i klasse 20-34 år.



På maraton ble Steffen Aabel fra Adamstuen Løpeklubb bestemann med 2:43:52. Arne Olav Sunde fra Oslofjord triatlon ble nummer to på 2:51:22, som var soleklar seier i klasse 55-59 år. Og på tredjeplass kom Torbjørn Høitomt fra Nordre Land IL med 2:53:50. I kvinneklassen stilte kun to løpere på maraton. Best var Tone Solberg som løp på 3:28:33. Isabel Aarnes fra Romerike Ultraløperklubb fikk 4:39:06 i mål.



Det ble også løpt ultradistanse på 50 kilometer på Eidsvoll denne søndagen. To menn og to kvinner var i aksjon. Halvor Been fra Rygge IL løp raskest og noterte 4:10:29. På andreplass, kun 19 sekunder bak, fulgte Esben Rohit Hellebø fra Kyrkjebø IL på 4:10:48. Liv Jegteberg Lystad fra Sportsklubben Vidar løp best av de to kvinnene og løp på 4:49:17. En svært god prestasjon av Jegteberg Lystad som løper i klasse 60-64 år! Christine Marcussen fra Bnbil løp på 5:07:37.



DU FINNER ALLE RESULTATER HER





Andreas Mathingsdal Pedersen fra Kristiansand Triathlon vant halvmaraton på ny pers 1.11.46 (Foto: Bjørn Hytjanstorp)





De to beste kvinnene på halv - Marie Haga og Therese Dahl Årvik - Begge under 1.30 (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Gunnar Kaus fra Sør-Vekkom Lauparlag - Som er et idrettslag for løping i skog, fjell, bygd og by. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)





Halvor Been og Esben Rohit Hellebø løp sammen til det var igjen 5 km av 50 km. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Isabel Aarnes fra Romerike Ultraløperklubb har alltid et vink på lur til fotografen (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Keino Valstad fra Bøler løp halv på 1.25.04 (Foto: Bjørn Hytjanstorp)





Oddbjørn Wetteland er fotograf og vet derfor betydningen av å posere for fotografen (Foto: Bjørn Hytjanstorp)





Pallen på halv - Reidar Bohlin Borgersen - Andreas Mathingsdal Pedersen - Thomas Rotherud (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Per Kåre Langlo fra Bærum Skiklubb løp halvmaraton på 1.22.08 (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Politietterforsker og ultraløper Therese Dahl Årvik fra Kristiansand nøyde seg med halvmaraton denne gangen (Foto: Bjørn Hytjanstorp)





Reidar Bohlin Borgersen har flere NM-gull både på skøyter og sykkel - men han er også god til å løpe (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Snart 62 år gamle Liv Berit Jegteberg Lystad fra Drøbak imponerte på 50 km (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Steffen Aabel vant maraton på fine 2.43.52 - noe som var pers på distansen (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Tidligere skiløper og driver av Foss Sport siden 2004, Anders Hallingstad, løp halvmaraton på pene 1.23.48 (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Andreas Gossner var fartsholder denne gangen (Foto: Bjørn Hytjanstorp)





Ivar Bratberg fra Oslo løp halvmaraton på 1.34.52 (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Monika Holth sjekker hvordan hun ligger an med tanke på pers, men pers ble det ikke denne gangen (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Odd Gunnar Tveit løper alltid i shorts og singlet og i dette løpet var det et meget passende antrekk (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Silje Myrvold som løp på hjemmebane deltok visstnok i sitt aller første løp (Foto: Bjørn Hytjanstorp)