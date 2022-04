De som har vært i Sandnes vil kanskje stusse litt over at Sandnes Ultratrail byr på over 9000 høydemeter på den lengste distansen (100 miles). Man tenker kanskje "hvor er de høydemeterne?" Men om toppene ikke er så høye, så er de til gjengjelde mange. Og de kommer tett.



I fjorårets utgave var det faktisk kun 4 løpere som fullførte hele den lengste distansen, mens 12 løpere måtte bryte. Det sier sitt om at dette er et krevende løp. I år derimot var det flere som kjempet seg over alle toppene og helt frem til mål. 14 løpere fullførte, mens 11 løpere kastet inn håndkledet denne gangen. Eller som Frank Løke sa da han måtte gi seg etter en pause nå i år: "Jeg står igjen på perrongen når toget ruller videre."



Arrangøren gjorde en endring fra i fjor til årets utgave. De snudde løypa slik at alle løpene nå gikk i samme retning, samtidig som de siste 43 kilometrene ville være merket. Men selve løypa var minst like krevende. 100 miles har fortsatt over 9000 høydemeter til sammen, og 50 miles fikk 1000 høydemeter ekstra med denne endringen.



Resultater

På den lengste distansen var det Bjarte Wetteland som kom først i mål. Han brukte 31 timer, 40 minutter og 4 sekunder. Han deltok også i fjor, men da stilte han på 50 miles og ble nummer to. På andreplass i år kom Sabrina Verjee fra klubben La Sportiva i Storbritannia. Hun kom i mål på 32:09:00. Verjee har løpt ultra siden 2014 og har rekorden på den 325 mile lange Wainwrights-løypa i Storbritannia. På tredjeplass i år kom John Frisli Jahre fra Romerike Ultraløperklubb og Tjøme Løpeklubb. Han avsluttet på 33:41:19.



Nest beste kvinne på 100 miles ble Gro Siljan Hjukse fra Salomon Norge. Hun fullførte på 41:14:53. Det er forøvrig hun som har tatt alle bildene du ser i denne artikkelen, og du kan lese hennes løpsrapport på bloggen hennes.



På 50 miles var U. Halvorsen fra GTI Friidrett beste mann og vant på 10:27:07. Erik Vadla fra Venue og Sandnes IL ble nummer to på 11:16:05 mens Finn Isaksen fra Indre Ryfylke Løparlaug ble nummer tre med 11:48:56. Det to av tre kvinner som kom til mål på denne distansen. Tonje Wathne fra Dale Fjelløpere var best med 13:17:45 mens Ida Herud fra Fossum IF ble nummer to med 14:48:09.





100 miles // Fullførende

Plass Navn Kjønn Klubb Tid 1 Bjarte Wetteland M 31:40:04 2 Sabrina Verjee F La Sportiva / Storbritannia 32:09:00 3 John Frisli Jahre M Romerike Ultraløperklubb 33:41:19 4 Trond Vidar Berge M Spontanløpslaget 38:06:27 5 Rune Hystad M Grimstad Løpeklubb 38:38:22 6 Samuel Fredrikkson M Kraft SK 38:42:34 7 Cato Pettersen M Bérghem Ultraløperklubb 41:14:53 8 Gro SIljan Hjukse F Salomon Norge 41:14:53 9 Erlend Haukland M Kristiansand Løpeklubb 44:26:11 10 Randolph Behrens M Willpower / Tyskland 48:28:00 11 Nils Tore Erikstad M Guttegymmen 48:50:11 12 Bent Halling M SEN BIL 48:50:11 13 Gunnar Rustan M Smoke in the water 48:50:11 14 Erling Furunes M 50:02:15

50 miles // Menn topp 10

Plass Navn Klubb Tid 1 U Halvorsen GTI Friidrett 10:27:07 2 Erik Vadla Venue / Sandnes IL 11:16:05 3 Finn Isaksen Indre Ryfylke Løparlaug 11:48:56 4 Rune Eie Spirit Friidrett 12:57:18 5 Lars Ole Gudevang GTI 13:12:32 6 Aleksander Skålevik Dale Fjelløpere 14:04:44 7 Pål Thoresen Treungen IL / Grenland Ultra Runners 14:22:29 8 Birger Susort GTI STRIK 14:22:29 9 Håvard Brimsø Birkeland Procon as 14:58:11 10 Arne Andre Vetrhus Spirit 15:18:53

50 miles // Kvinner

Plass Navn Klubb Tid 1 Tonje Wathne Dale Fjelløpere 13:17:45 2 Ida Herud Fossum IF / Bouvet 14:58:09



SE ALLE RESULTATER HER







Nydelig vær, nydelig solnedgang - nydelig stemning! (Foto: Gro SIljan Hjukse / @grosiljan)







Cato Pettersen nyter utsikten. (Foto: Gro SIljan Hjukse / @grosiljan)







Frank Løke (nr 13.) mens han enda var med. Her med Erlend Haukland (25), Ovar Aarsland (9) og Lars Sodefjed (24). (Foto: Gro SIljan Hjukse / @grosiljan)













Natten kommer og hodelyktene er på plass. (Foto: Gro SIljan Hjukse / @grosiljan)







Løpere i godt driv. Sandnes by night i bakgrunnen. (Foto: Gro SIljan Hjukse / @grosiljan)





Det ble mye steinete terreng for Lars Sodefjed og Erlend Haukland. (Foto: Gro SIljan Hjukse / @grosiljan)