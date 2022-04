Igjen viste værgudene seg fra sin beste side, og det var mange som koste seg i Jegersberg. Praten gikk livlig blant de fremmøtte og det var mye positivitet og glede å spore rundt løypa. På dagens løpsmeny stod "Kort løype" med 4,1 kilometer og "Milslukeren" med 8,2 kilometer. Løypa gikk fra Grønn slette, ut i naturen i Jegersberg ved Øvre Jegersbergvann, opp til Stitjønn og tilbake til start- og målområdet.



Starten for den korteste løypa gikk klokka 17:30, mens milslukerne la i vei et kvarter tidligere.



Starten går for de som skal løpe 8,2 kilometer i Mislukeren. (Foto: Sverre Larsen)



Abraham Pettersen (27) - Vinner av Kort løype

Hva synes du om løypeprofilen?

- Den er ganske krevende. Det er mye opp og ned, pluss at det er en del tekniske svinger også. Man må følge med hele tiden og være bevisst. Men det skal jo gjerne være litt variert på karusell-løp!



Løp du opp mot det optimale hele tiden?

-Ja, jeg holdt tempoet oppe hele veien, og jeg løp fort og fokusert. Jeg kunne løpt raskere om jeg hadde blitt presset til det. Men da må det være mer konkurranse i teten!



Abraham Pettersen vant den korte løypen i dag. (Foto: Sverre Larsen)



Joar Kvaase (62) - Deltaker

Hva synes du om området som løpet går i her i Jegersberg?

- Jeg liker det godt, og synes det er helt topp! Det er ei veldig fin skogsløype. Parkeringsforholdene her i Jegersberg er gode, mens det for eksempel i Baneheia og i byens stolthet av terreng er elendig. Folk bør få parkeringsplass, om de vil delta på karusell-løp der. Ellers må man spasere, og da må noen spasere langt.

Har du noen karusell-strategi i disse løpene?

- Ja, og det er å kjøre på i starten, og forsøke å holde tempoet helt inn.

Synes du trening, forebygging og helsebygging er viktige ting i disse tider?

- Ja, det er utvilsomt viktig! Og det er viktigere jo eldre man blir. Man bør ikke slippe opp for mye, men forsøke og holde koken hele tiden.



Joar Kvaase er ivrig karuselldeltaker. (Foto: Sverre Larsen)



Linda Sæten (60) - Deltaker

Hva er det du liker spesielt godt med karusellen?

- Det er stemningen og mange blide mennesker! Og så er det jo gøy å løpe selve løpet! Det er også litt konkurranse her, så man får brynt seg. Og så har vi nesten alltid fint vær da.

Hvor mye trener du i løpet av en uke?

- Jeg trener 2 til 3 ganger i uka. Jeg har tredemølle hjemme i kjelleren, og så er Jegers rett utenfor stuedøra.

Kjenner du mange som deltar i karusellen?

- Ja, og min gode venninne er May Britt. Jeg kjenner arrangøren, og jeg kjenner de som sitter i sekretariatet. Jeg har holdt på med karusellen i 25 år. Det er alltid mange kjente fjes i her og mange gode smil. Det varmer godt å se.



Linda Sæten er godt kjent med Terrengkarusellen etter 25 år som deltaker. (Foto: Sverre Larsen)



Noen ord fra Aslaug Mosby, arrangør fra Terrengutvalget

Hva slags løp er dette i Jegersberg?

- Det er et flott løp i en kjempefin løype! Terrenget er ganske variert med mye opp og ned. Det bør være noe for enhver smak her. Man krysser noen veier av og til, men for det meste går løypa i skogen. Det er en fin løype som passer fint om du vil gå eller løpe. Her får man nydelig natur, det er lyst og vakkert.

Har du noen ord til kommende deltakere?

- Nyt naturen og velg ditt eget tempo. Da blir det en flott tur!



Denne mandagen i Jegersberg kom vi også i prat med deltakerne Åge Holgersen (77) og May Britt Stifoss (60). De hadde en strålende dag.



Åge Holgersen og May Britt Stifoss hadde en fin dag i Jegersberg. (Foto: Sverre Larsen)