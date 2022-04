– Etter to lange pandemiår med begrensninger og reservearrangementer med en rekke tilpasninger er det fantastisk å igjen kunne invitere til løpsfest i Bergen sentrum, smiler Halfdan Haukeland.

Han har oppgaven med å få på plass en løpstrasé som både kommer seg gjennom anleggsområder og graving i gatene, men som også gir løperne en best mulig opplevelse på sin vei gjennom gatene i Bergen.

Er du ikke påmeldt Fjordkraft Bergen City Marathon kan du lese mer om løpet og melde på her.

Jubileum

Lørdag 30. april arrangeres Fjordkraft Bergen City Marathon for 10. gang.

Løypesjefen er både spent og glad.

– Påmeldingene strømmer inn, og det er tydelig at det er mange som har savnet den årlige løpsfesten. Som arrangør ser vi med stor glede frem til å fylle byens gater, parker, smitt og smau med tusenvis av ivrige og smilende løpere, både lokale, nasjonale og ikke minst tilreisende fra det store utland, sier han og legger til at de før pandemien hadde løpere fra 66 forskjellige nasjoner på startstreken.

– Vi prøver alltid å lage god stemning i løypen, og våre mange hundre frivillige på drikkestasjoner, langs løypen, ved stafettvekslinger og i start-/målområdet heier deg frem underveis. For å markere jubileumsåret 2022 har vi i tillegg invitert underholdere til 10 utvalgte steder langs løypen. Meningen er at du som løper skal motiveres av musikk, dans og stemningsskapende underholdning omtrent annenhver kilometer. Det vil si at når du akkurat har løpt forbi en underholdningsstasjon, begynner du så vidt å ane lydene fra neste, sier han.

Forbedringer i løypen

Det er i utgangspunktet utfordrende å lage en 21 kilometer lang løype i sentrum av Bergen.

Løypesjef Halfdan Haukeland forteller at i Bergen har vi i tillegg noe som heter «graveklubben», som stadig gir arrangørene noen utfordringer.

– Heldigvis er alle involverte svært positive til vårt arrangement og legger i stor grad til rette for en trygg og sikker løype gjennom byens mange smale gater. Det er på sin plass og rette en stor takk til entreprenørene som alltid er positive og bruker både tid og ressurser på anleggsområder til å organisere midlertidige løsninger på løpsdagen. I år er det særlig de ansvarlige for prosjektene langs den nye Bybanetraseen mellom Fløen og AdO-arena, oppgraderingen av Nygårdsparken og ikke minst arbeidet i Munkebotn som velvillig finner fleksible løsninger og setter det kontinuerlige arbeidet på pause for at alle våre tusener av løpere skal plassere anleggsområdene på en trygg og god måte, forteller løypesjefen.

– Vi forsøker alltid å forbedre løypen, og i unntaksåret 2021 etablerte vi noen små endringer som vi beholder, blant annet et bedre løpsmønster fra Skottegaten via Munkebekkssmauet til Klosteret. Med denne traseen unngår vi den litt kjipe og veldig bratte Verftsbakken/Strangehagen. Selv om Haugeveien har en viss stigning, er den forhåpentligvis lettere å løpe.

– I tillegg inviterte de næringsdrivende i Gågaten oss til å legge løypen i en korridor gjennom hele gaten. Dette gjorde at vi kunne løpe «rett frem» gjennom Strandgaten helt fra Nordnesparken til Muren, og vi slapp å løpe ned i C. Sundtsgate. Disse forbedringene beholder vi selvsagt også i år, sier løypesjef Halfdan Haukeland

– Nytt i 2022 er at vi forenkler løpsmønsteret etter den lange nedoverbakken fra Fjellveien/Bellevue. I bunnen av bakken svinger løypen til venstre og fortsetter nå gjennom Svartediksveien og nedover Nordbøveien før den krysser broen direkte inn mot Bjørndalen. Dette gir oss færre svinger og en bredere løpebane, og vi er sikre på den blir «lettere» å løpe. I tillegg blir det tilbake til normalen i havnen på Dokken, det vil si inn Jernbaneporten og i inngjerdet trase helt frem til utgangen ved terminalbygget. Koronatestasjoner og trafikale utfordringer er fjernet, og løypen blir igjen enklere å forholde seg til.

Til slutt løypesjefens råd

Løypesjefen vil gjerne gi noen råd til deg som skal delta i Fjordkraft Bergen City Marathon:

– Det er noen som mener løypen er ganske krevende. Vi er ikke helt enige og opplever faktisk at mange setter pers i løypen. Vi tror det er fordi løypen er veldig variert. Du må riktignok opp noen bakker, men store deler av løypen er flat, og det er til og med lange strekk med nedoverbakker, understreker han

– Vårt beste råd er at du starter fra Bryggen med et smil om munnen og bruker de tre første helt flate kilometerne til å tenke gode tanker og finner ut hvor lykkelig du er som faktisk deltar på løpsfesten enda en gang, eller kanskje for første gang. Enda det er vindstille kjennes det ut som du har vinden i ryggen, og solen begynner å varme opp både deg og byen etter den lange vinteren. Etter Gamle Bergen har du kommet godt i gang, blitt varm i muskulaturen og hiver i deg litt drikke på den første drikkestasjonen ved Sandviken Sykehus. Da er du klar for et par kilometer med motbakker. Her er det om å gjøre å beholde roen, det gjør absolutt ingenting om du mister litt tid og det kjennes litt sakte ut, formaner løypesjefen.

– Før du vet ordet av det er du ved Mon Plaisir, og etter en relativt flat del av Fjellveien er du plutselig på løypens høyeste punkt. Da har du løpt ca. 7,5 km og kan glede deg til mange nedoverbakker og lange flate strekninger de neste 11 kilometerne før du til slutt skal «pittelitt» opp igjen gjennom den tidligere omtalte Munkebekksmauet og Haugeveien på Nordnes. Deretter suser du gjennom Nordnesparken, vinker til barna som snart skal starte barneløpet derfra, og cruiser inn til jubelbrølet langs Torget og i mål på Bryggen!

Til slutt understreker løypesjefen at et slikt stort arrangement ikke hadde vært mulig uten masse velvilje:

– Det hadde ikke vært mulig å gjennomføre BCM med over 10 000 deltakere uten fleksibilitet og velvilje fra en rekke instanser. En særlig takk går til Politiet, Bymiljøetaten, Statens Vegvesen, Bergen Havnevesen, Parkeringsselskapet, Sykehusene i sentrum og sist, men ikke minst SKYSS som legger om en rekke bussruter for oss, og som i tillegg stiller opp på løpsdagen for å hjelpe til der det dukker opp små utfordringer, sier løypesjef Halfdan Haukeland.

– Vel møtt alle sammen, og lykke til lørdag 30. april 2022!