Årets konkurranse i forbindelse med påsken ble en bildekonkurranse. Mange har sendt oss bilder på direktemelding via Instagram, og mange har tagget sine beste påskebilder med hashtaggen #kondispåske. Vinneren av en hettejakke fra Kondis ble Cathrine Haraldsen. Du kan se flere av hennes bilder på Instagram, hvor hun kaller seg friskuscathrine.



Cathrine deltok med flere bilder, blant annet disse to herlige påskebildene. (Foto: Cathrine Haraldsen)



Utrekkspremier

Vi har også trukket ut to tilfeldige vinnere som får hver sin Kondis t-skjorte. Nedenfor kan du se et av bildene til disse to.







Instagrambrukeren 4_the_run_of_it deltok med dette bildet, og ble trukket ut som en av to t-skjortevinnere.









Den andre uttrekkspremien går til Rune Hansen, som også deltok med flere bilder. Her har han fotografert nydelig vinter- og kveldsstemning.



Takk til alle som deltok. Håper dere blir med også på kommende konkurranser. Kanskje du vinner neste gang, hvis det ikke gikk veien nå :-) Årets vinnere vil bli tilskrevet etter hvert.