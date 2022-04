Kveldens løp var det siste av de innledende løpene, som danner grunnlaget for neste ukes jaktstart. Oslo City cup var denne gangen lagt til Gullhaug torg i Nydalen og løypene var denne gangen på ca 3,8 km. Løypene gikk denne gangen mellom blokker, næringsbygg og krysser Akerselva flere ganger. Her var det mange veivalgsmuligheter og det var viktig å være på hugget hele veien. Det var et stekt startfelt i begge seniorklassen toppet med verdensmestrene: Kasper Harlem Fosser og Simona Aebersold, Sveits.

Damenes seniorklasse ble vunnet av Tilda Johansson, Bækkelaget med tiden 15,29 min, dermed var hun 3 sek foran nr 2, Pia Young Vik fra Nydalen. Her endte Simona Aebersold på 6. plass. Kveldens raskeste herreløper var Kasper Harlem Fosser, Heming med tiden 13,32 min , mens Ulrik Astrup Arnesen, NTNU fulgt på 2. plass 7 sek bak.

Resultater

D 17-, 3 750 m:

1) Tilda Johansson, Bækkelagets SK, 15.29,

2) Pia Young Vik, Nydalens SK, 15.32,

3) Oda Scheele, Nydalens SK, 15.39,

4) Hanna Wisniewska, Halden SK, 15.45.

H 17-, 3 840 m:

1) Kasper Harlem Fosser, Heming Orientering, 13.32,

2) Ulrik Astrup Arnesen, NTNUI, 13.39,

3) Jørgen Baklid, NTNUI, 13.42,

4) Kornelius Kriszat-Løvfald, Nydalens SK, 13.54.

D 13-16, 3 840 m:

1) Helene Scheele, Nydalens SK, 17.18,

2) Martine Arntzen Haug, Østmarka OK, 18.39,

3) Ellen Margrete Stubban Hygen, Østmarka OK, 19.41,

4) Anna Øvrebø Myrvold, Heming Orientering, 20.42.

H 13-16, 3 660 m:

1) Jonas Fenne Ingierd, Bækkelagets SK, 13.46,

2) Sigurd Størmer-Antonsen, Nydalens SK, 14.35,

3) Karl Oraug Rygh, IL Koll, 15.04,

4) August Hellerud Sire, Konnerud IL, 15.13.