Har du hørt om Enschede tidligere så har du kanskje hørt om byen i forbindelse med den store fyrverkeriulykken i mai 2000. Et lager som inneholdt over 100 tonn fyrverkeri begynte å brenne, og da fyrverkeriet ble antent førte det til en voldsom eksplosjon som kostet 23 mennesker livet. Over 1000 mennesker ble skadet. Ulykken er en av de verste i Nederland noensinne.



Enschede ble også hardt rammet under andre verdenskrig, og mer eller mindre jevnet helt til jorden under bomberegnet. Etter krigens slutt ble byen bygget opp igjen, og samtidig (i 1947) ble den første utgaven av Enschede Marathon arrangert. Den gangen ble løpet arrangert som en slags konkurranse mellom friidrettsutøvere fra Nederland og det gamle Tsjekkoslovakia, men noen løpere fira andre land deltok også. Faktisk var det finnen Eero Riikonen som vant dette første løpet, på tiden 2:44:13.



I 1947 var det 51 løpere som startet, hvorav 33 kom seg til mål. Gradvis har Enschede Marathon blitt mer og mer populært, og deltakertallet er nå over 10.000. Løyperekorden i herreklassen er fra 2011 og tilhører Stephen Kiprotich fra Uganda Eliud Kipchoge står oppført med en tid på 2:04:30 i Enschede Marathon, men dette løpet var et uttaksløp til OL i Tokyo, som ble arrangert på flyplassen i Twente. Altså i en annen løype. I kvinneklassen ble det satt ny løyperekord nå i år, av kenyanske Maurine Chepkemoi på 2:21:10.





(Foto: Enschede Marathon)



Silje Torsvik oppdaget løpet ved en tilfeldighet

Den som har tipset oss om dette løpet, er Silje Torsvik. Sist helg var hun på vei til Wien for å løpe løp, men på grunn av en forsinkelse på flyet fra Stavanger til Amsterdam kom hun seg ikke videre tidsnok til å rekke løpet. Hun begynte da å søke etter løp som gikk i Nederland på samme dato og fant Enschede Marathon. Hun satte seg på et direktetog fra Schipol flyplass i Amsterdam og reiste til det hun beskriver som en veldig hyggelig by, Enschede.



Torsvik forteller at løpet har både 5 km, 10 km, halvmaraton og maraton på løpsprogrammet. Hun skriver også om fine og relativt flate løyper, samt en herlig stemning rundt løypa med masse folk som heiet. Samtidig nevner hun at arrangører og frivillige var svært hjelpsomme. Selv løp hun halvmaraton og kom på en fin 3. plass. Hun løp på 1:18:38, etter tre harde og litt for langsomme siste kilometere. Den flere ganger hollandske mesteren Ruth van der Meijden vant på 1:17:02, foran hjemmefavoritten Lesley Smit på 1:18:15.



Marthe Kathrine Myhre var den eneste norske løperen Torsvik kunne finne på deltakerlisten i år, men hun var ikke tilstede. At dette løpet vil være midt i blinken for flere nordmenn føler Torsvik seg ganske sikker på.

- De tok godt vare på løperne i "subelite"-feltet, så her er det nok mange norske i "ivrig mosjonist"-kategorien som ville likt seg, forteller hun til Kondis.



(Foto: Enschede Marathon)



Maraton menn // Topp 5

Plass Navn Nasjon Tid 1 Julius Tuwei Kenya 2:07:43 2 Enock Onchari Kenya 2:07:52 3 Tadu Abate Etiopia 2:07:59 4 Josphat Kiprotich Kenya 2:09:06 5 Kenneth Cheserek Kenya 2:10:23

Maraton kvinner // Topp 5

Plass Navn Klubb Tid 1 Maurine Chepkemoi Kenya 2:21:08 2 Alemtsehay Asefa Etiopia 2:24:42 3 Caroline Jepchirchir Kenya 2:26:09 4 Aberash Feyesa Etiopia 2:26:43 5 Naom Jebet Kenya 2:27:58

Halvmaraton menn // Topp 5

Plass Navn Klubb Tid 1 Rik Thijs Belgia 1:08:27 2 Niels te Pas Nederland 1:08:35 3 Luca Poppe Nederland 1:10:38 4 David Keller Sveits 1:11:17 5 Jan Willem Hagen Nederland 1:11:27

Halvmaraton kvinner // Topp 5

Plass Navn Klubb Tid 1 Ruth van der Meijden Nederland 1:17:02 2 Lesley Smit Nederland 1:18:16 3 Silje Torsvik Norge 1:18:39 4 Manon Oude Nijhuis Nederland 1:20:51 5 Steffie Broere Nederland 1:21:15



Løpets hjemmeside

Du kan finne alle resultatene her