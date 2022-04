Fløibanen Opp har blitt arrangert hvert år de siste fem årene, til tross for pandemi. Og i årets utgave deltok det omtrent like mange som i fjor. Og premiepallene var omtrent identiske som i fjor, med noen unntak. Det er vel ikke så veldig mange som er spesialister på denne type ekstremt bratt motbakkeløp.

For kvinnene var det i år som i fjor Anita Iversen Lilleskare som vant løpet til topps, men hun var denne gangen ikke i nærheten av den løyperekorden som hun satte i fjor. Den lyder på 9:18, i år klokket hun inn på 9:44. Og på de to neste plassene var det også de samme to løperne som i fjor, men de hadde byttet plass: Emma Dyrhovden tok andreplassen og Målfrid Hermansen fulgte på tredje.

Og for mennene ble det i år faktisk en delt førsteplass, både Joel Dyrhovden og Lorentz Erland Linde klokket inn på 8:12. Og fem sekunder bak disse kom Espen Roll Karlsen på tredjeplassen.

Fjorårsvinner Thorbjørn Ludvigsen deltok ikke denne gangen.



Anita Iversen Lilleskare troner øverst på den knausen som er benyttet til premiepall. Rett nedenfor henne står Emma Dyrhovden, deretter Målfrid Hermansen.

Resultat seedet gruppe, kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Tid 1 520 Anita Iversen Lilleskare BFG Bergen Løpeklubb 09:44 2 518 Emma Dyrhovden Bjørn West IL 10:05 3 519 Målfrid Hermansen BFG Bergen Løpeklubb 10:18 4 511 Jana Berge KLEPPESTØ 13:57 5 510 Shivani Gloppen Loddefjordløperne 14:30



Premiepallen menn: Espen Roll Karlsen, Joel Dyrhovden og Lorentz Erland Linde.

Resultat seedet gruppe, menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Tid 1 548 Joel Dyrhovden Samnanger IL 08:12 1 550 Lorentz Erland Linde Varegg Fleridrett 08:12 3 549 Espen Roll Karlsen Gneist 08:17 4 527 Lars Sæterlid Hella Varegg Fleridrett 08:44 5 534 Jens Dybvik BFG Bergen Løpeklubb 08:47 6 544 Yngve Kiserud BFG Bergen Løpeklubb / Landås Løp og Velo 09:09 7 536 Jonas Iversen Lilleskare Fil Aks-77 09:26 8 526 Nils August Flornes Rustad Fana IL / Fana IL Friidrett 09:44 9 547 Erling Hisdal Tjalve 09:51 10 543 Daniel Wasbø Gneist 09:53 11 533 Andreas Iversen Lilleskare Fil Aks-77 09:55 12 530 Tom Georg Bu Varegg Fleridrett / Varegg / Team Royal Rangers 10:34 13 528 Kevin Gloppen Loddefjordløperne 10:51 14 529 Henrik Andal Engelsen Åsane CK / Framo BIL 10:59 15 531 Isak Gjelsten Bergens TF / Bergens Turnforening 11:00 16 535 Gard Oma Vestkysten Sportsklubb 11:02 17 532 Kjetil Gloppen Loddefjordløperne 11:21



Det var ikke så mye publikum langs løypen, det er ikke så lett å komme til banen. Men noen vakter som heiet var det.

15 beste kvinner Åpen klasse

Plass Startnr. Navn Klubb Tid 1 229 Lena Nyvoll Tangen Fana IL 11:12 2 402 Mari Torvanger Bremanger Motbakkelag 12:18 3 296 Haldis Berge Meteorologisk Institutt 13:27 4 212 Sølvi Nyvoll Tangen Fana IL 13:40 5 382 Charlotte Ulsmåg NESTTUN 14:20 6 369 Benedicte Simensen BERGEN 14:29 7 225 Charlotte Strønen Godt Brød 14:37 8 198 Mai Nguyen-Ones EIDSVÅGNESET 14:39 9 252 Elise Korneliussen Godt Brød 14:41 10 378 Reynolds Karyn STRAUME 14:53 10 267 Karen Wærdahl STRAUMSGREND 14:53 12 251 Marianne Børhaug Godt Brød 15:03 13 273 Lin Hausvik Kompani Nr1 15:05 14 293 Åslaug Haugsdal BERGEN 15:15 14 240 Inga Helene Vatshelle Bovim Fjord Maritime AS 15:15

15 beste menn Åpen klasse

Plass Startnr. Navn Klubb Tid 1 408 Eirik Ljones-Sundfjord RÅDAL 10:24 2 413 Ludvig Færø Linde BERGEN 10:26 3 231 Henrik Ljones-Sundfjord RÅDAL 11:19 4 221 Arild Osen BERGEN 11:29 5 249 Erik Markestad Kode 11:30 6 270 Roar Holmebukt LODDEFJORD 11:37 7 401 Morten Sivertsen LODDEFJORD 11:40 8 214 Alexander Gaare Jansen BERGEN 11:46 9 191 Ole Jacob Taraldset Bergen Triathlon Club 11:54 10 360 Eivind Kjeldberg Nordic Choice Hotels 12:07 11 381 Daniel Fenne OLSVIK 12:08 12 412 Mathias Severinsen MORVIK 12:10 13 276 Kjetil Ones LODDEFJORD 12:12 14 199 Preben Morken MANGER 12:13 15 288 Trygve Lande Bergen Triathlon Club 12:15