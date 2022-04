På tidtakerspråket blir det en øvelse for virtuelt og en for fellesstart og to forskjellige resultater. De som løper virtuelt vil ikke konkurrere direkte med de som deltar i fellesstarten.

259 løpere sto på startstreken under fellesstarten i Kringsjåløpet onsdag kveld 27. april, mens 180 deltakere fullførte det 2,7 km lange løpet virtuelt tidligere i uka, der de selv registrerte sin egen tid i resultatsystemet.

Raskeste herreløper i fellesstarten ble Petter Johansen to sekunder foran Elmer Mulleri Skalle, mens Frida Byfuglien ble best av kvinnene, seks sekunder foran Aina Zielinkiewich. Alle disse løperne representerer LIF.

Det var fine løpsforhold under alle dagene løpet ble gjennomført, med tørr og fin løype. Start og mål var lagt til den nye Nordre Ål skole. Løpet ble arrangert av Litrim i samarbeid med Gudbrandsdal Politi IL. Sport 1 Lillehammer av løpets sponsor.

Det neste løpet i Sørdalskarusellen er Maihaugløpet, som gjennomføres virtuelt i tidsrommet 30. april til 3. mai, og med fellesstart onsdag 4. april kl. 1900.

Resultatene for fellesstarten i Kringsjåløpet finner dere her

og for de som løp virtuelt og registrerte sin egen tid her.

Det ble et stort startfelt i Kringsjåløpet med hele 259 løpere i fellesstarten. Her ser vi Syver Dalen (230) foran Kristoffer Pettersen Skonnord (252), begge fra LIF og Martin Spigseth (236) fra Årnes rett etter starten har gått.

Lengre bak i startfeltet. Sørdalskarusellen har plass til alle, uavhengig av hvilke mål og ambisjoner den enkelte deltaker har.

Stor fart mot mål, Kjartan Helland (273) fra Moi IL ble vinner av M 30 – 39 år, Syver Brøste Nørstegård (244) fra Lesjaskog IL ble vinner av M 16 – 19 år, Lauritz Grønvold Menkerud (203) representerer LIF og ble vinner av M 12 – 16 år og Lars Heggen (224) fra Harestua IL ble nr. 2 i M 16 – 19 år.

Frida Byfuglien (246) representere LIF og ble raskeste kvinne med tiden 9:35:8.

Ania Zielinkiewicz (247) fra Polen, men representerer LIF, ble nest raskeste kvinne og vinner av K . Her har hun drahjelp mot mål av Geir André Holum-Jacobsen (51).

Spurter mot mål i det 2,7 km lange Kringsjåløpet; Johan Melbø (218) foran Ola Dahlen (345), Lilja Celina Kjær Jørgensen (211), Anders Bergum (81) og Geir Haugen (81)

Synne Bollingmo (238) Raufoss IL leder her en gruppe løpere mot mål foran Reinhard Kuhs (97) fra LIF.

Anne Størmer Steira (89) leder en gruppe mot mål. Hun er styremedlem i Litrim, og var både arrangør og deltaker. Ble suveren vinner av klasse 60 – 69 år.

I kringsjåløpet var det fellesstart for alle, både for store og små. Her ser vi jentene Anna Husnes (334), Sofie Bjørnvolden Dam (202) og Ella Oleanne Gunnarsdotter Sulheim side om side med en litt større Ulf Prestegård (86) som reprenterer klubben «Best før Fest».

Mål i sikte og siste krefter tas ut, her Sverre Sandberg Tistel (326) foran Dag Storm Henriksen (85) og June Olausen (64)

Kristin Halla (340) fullførte Kringsåløpet i vin stil saman med sin dotter Eivor Halla-Øyberg.

Falk Bakke (104) var debutant i Sørdalskarusellen i klasse 70 – 79, og fullførte løpet i flott stil på vel 16 minutter.