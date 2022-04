Etter to nokså begredelige sesonger med mange avlyste løp på grunn av pandemien er bedriftsløperne nå i gang med en sesong som ser ut til å bli mer normal. Og ut fra samlingsplass på Spelhaugen i Fyllingsdalen var det lagt fire løyper av forskjellig vanskelighetsgrad og lengde. Arrangør var Hordaveg, bedriftsidrettslaget til Statens Vegvesen, som inntil for noen år siden holdt til nettopp i Spelhaugen.

Det var 279 deltagere totalt, litt færre enn før pandemien satte inn. Men det var hele 42 av disse som enten fikk status DNF eller DSQ, altså brutt eller disket. Kanskje kan det forklares med at terrenget på den østlige siden av Kanadaskogen er noe krevende, og det kan være lett å miste tråden.

Men nå er altså bedriftsløperne i Bergen i gang med en normal sesong, noe løperne ganske sikkert gleder seg over.

Neste løp i Bedriftsorienteringen går i Stendskogen 4. mai.



Påmeldingen var utenfor Bergen Vann på Spelhaugen. Her er det Tobias Rusås Olsen fra Sbanken som melder seg på. Og Anders Sagevik skal kombinere barnepass og O-løp.

A-løypen, de 15 beste:

Plass Navn Klubb Tid 1 Dale,Andreas Bergens TF 40:28 +00:00 2 Westerheim,Kenneth Stord IL 43:54 +03:26 3 Kocbach,Jan NORCE 44:54 +04:26 4 Hølleland,Bjørn Gard 45:04 +04:36 5 Eikanger,Tom Eirik Equinor BIL 45:20 +04:52 6 Stemme,Øistein Folkehelseinstituttet 47:02 +06:34 7 Buanes,Trygve Høgskulen på Vestlandet BIL 47:33 +07:05 8 Schei,Vidar NHH BIL 49:40 +09:12 9 Skauge,Tormod Universitetet BIL 50:44 +10:16 10 Schei,Mariann Skogselskapet BIL 54:42 +14:14 11 Haugland,Helge Tiger SWECO BIL 55:21 +14:53 12 Juvik,Tore G. Gular 56:52 +16:24 13 Johannesen,Arne Gular 57:28 +17:00 14 Doppelhofer,Gernot NHH BIL 58:39 +18:11 15 Døskeland,Trond NHH BIL 58:50 +18:22

Trygve Buanes stempler inn i mål til 7. beste tid i A-løypen.

Liv Ormberg avslutter sitt løp i B-løypen.

B-løypen, de 15 beste:

Plass Navn Klubb Tid 1 Rosenlund,Helge Equinor BIL 41:33 +00:00 2 Rød,Anders T. Visma 42:38 +01:05 3 Øgaard,Eirik Equinor BIL 43:51 +02:18 4 Alsaker,Marius Brun BIL 44:37 +03:04 5 Haukalid,Kjetil NORCE 45:00 +03:27 6 Andersen,Åge Formatgruppen 45:14 +03:41 7 Utne,Knut Fana IL 45:39 +04:06 8 Misins,Mundis BIK 45:47 +04:14 9 Irgens,Christian Rådgivende Biologer As 46:15 +04:42 10 Nipen,Marit Bergenslærerne BIL 46:32 +04:59 11 Haugland,Jan Tryg BIL 46:57 +05:24 12 Eriksson,Jens Christian Haukeland Sykehus IL 47:02 +05:29 13 Rønning,Eva Equinor BIL 48:12 +06:39 14 Stordal,Stig Hordane BIL 48:35 +07:02 15 Olsen,Frank Møller Bergen AS 49:14 +07:41

C-løypen, de 15 beste:

Plass Navn Klubb Tid 1 Kocbach,Bjørg Universitetet BIL 29:58 +00:00 2 Smith-Johnsen,Silje Fisken BIL 31:22 +01:24 3 Bjørkhaug,Per Skogselskapet BIL 31:41 +01:43 4 Hegdal,Berit Bergen Kommune BIL 31:47 +01:49 5 Nordvik,Mikal Gneist 31:48 +01:50 6 Jensen,Christoffer Eviny BIL 32:28 +02:30 7 Olsen,Tobias Rusås Sbanken 32:30 +02:32 8 Alvsvåg,John Olav Haukeland Sykehus IL 32:33 +02:35 9 Torbjørnsen,Inger Birgitte Høgskulen på Vestlandet BIL 33:13 +03:15 10 Thornes,Olav Bergenslærerne BIL 33:26 +03:28 11 Halvorsen,Kjell A Equinor BIL 33:39 +03:41 12 Urdal,Gro Hege S. Høgskulen på Vestlandet BIL 33:43 +03:45 13 Askeland,Julie Block Watne 33:47 +03:49 14 Knudsen,Egill Skogselskapet BIL 34:51 +04:53

Jan Petter Hansen må vente litt for å få stemplet inn. Men han får dessverre en DSQ.

Jan Haugland fortalte etter løpet at han var under opptrening etter en skade, men han avsluttet like fullt med en 11. plass totalt i B-løypen og en klar seier i aldersklassen sin.

Løypelegger Sverre Ottesen vokter målgangen.