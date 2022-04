REPORTASJEN OPPDATERS!



Morten Gjendem avgjorde duellen med Frew Brkineh til sin fordel og tok seieren på halvmaraton 1:09:29. Adele Norheim Henriksen var klart beste dame på 1:20:40.



Tage Morken Augustson tok slett ikke seieren noe gitt og syntes det var høyt nivå i årets maraton i hjembyen.

- I dag var det en god dag. Vi var samlet til halvveis fire mann, og så var det to mann en stund før siste mann slapp i Fjellveien, fortalte han til Kondis rett etter løpet og avslørte at han umiddelbart var litt spent på løypelengden siden ledesykkelen kjørt litt forskjellig på de to rundene. Nå retter han blokket mot Oslo maraton som blir høstens maratonmål.



De beste:

Maraton menn: 1 Tage Morken Augustson Varegg Fleridrett M23-34 02:28:03 2 Christopher Wiggen Gular IL M20-22 02:31:09 3 Sondre Øvre-Helland Viking / BTSI - Studentidrett M23-34 02:32:05 4 Jonas Lillejord Osterøy IL M23-34 02:35:33 5 Kim Are Bull Hansen Harding IL M35-39 02:36:22 6 Nicholas Twomey Ranelagh Harriers M35-39 02:38:35 7 Lucas Marechet GneistIL M23-34 02:39:18 8 Håvard Berland BFG Bergen Løpeklubb M40-44 02:40:20 9 Knut Magne Haugland Hauge Team Li M40-44 02:42:48 10 Øyvind Loftås M40-44 02:47:45 Maraton kvinner: 1 Margunn Bye Tøsdal Sædalen Idrettslag K35-39 03:04:59 2 Malene Hjorteland Haugesund Triathlonklubb K23-34 03:14:38 3 Jenny Nesje Skåla IL K23-34 03:15:02 4 Silje Hauge K35-39 03:19:51 5 Vivian Kyte Stegaberg IL K40-44 03:20:54 6 Ingrid Andersen 03:20:55 7 Ester Jerstad Valkyrien IL (Sjøkrigsskolen) K23-34 03:21:15 8 Siw Engen-Fadnes K40-44 03:24:53 9 Isabel Sunde K20-22 03:28:29 10 Oda Synnøve Riste Team Sporty Spice K23-34 03:28:37 Halvmaraton menn: 1 Morten Gjendem Haugesund IL M23-34 01:09:29 2 Frew Brkineh Sandnes IL M35-39 01:09:30 3 Dag Ådne Hatlevoll Luster IL M23-34 01:11:55 4 Sjur Evebø Haug Ørsta IL M23-34 01:11:57 5 Martin Karlsen TeamTriVest M23-34 01:12:15 6 Tor-Aanen Kallekleiv Bergen Triathlon Club M35-39 01:12:56 7 Robert Hisdal BFG Bergen Løpeklubb M40-44 01:13:19 8 Olav Meling Spikkeland Gular IL M23-34 01:14:02 9 Helge Haugen Hordvik IL M35-39 01:14:37 10 Espen Borge Joensen FRI IL M23-34 01:14:43 Halvmaraton kvinner: 1 Adele Norheim Henriksen Gular IL K18-19 01:20:40 2 Anne-Mette Juuhl Gular IL K35-39 01:25:20 3 Elisabeth Vik BFG Bergen Løpeklubb K40-44 01:26:55 4 Maria Mossestad Varegg Fleridrett K23-34 01:28:22 5 Åsveig Børve Harding IL K20-22 01:28:50 6 Christina Ellefsen Hopland Varegg Fleridrett K23-34 01:29:18 7 Tale Spiten K23-34 01:29:49 8 Maren Kamlund EY K23-34 01:29:55 9 Ingrid F. Havre Årstad IL 01:30:14 10 Leni Økland-Lihaug BFG Bergen Løpeklubb K35-39 01:30:35



