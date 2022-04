Råskinnet er et ganske så røft terrengløp som arrangeres i området rundt Sognsvann i Oslo. Løpet har en tendens til å tiltrekke seg topptrente idrettsutøvere, men dette løpet er for alle som har lyst på en real utfordring. Her er selve gjennomføringen en stor oppgave.



Terminlistene begynner å ligne seg selv igjen her til lands, men allikevel tar det nok sin tid før deltakerantallet er tilbake til det "normale". Dette har vi sett i de fleste mosjonsløp denne våren, og senest forrige helg under Sentrumsløpet. Råskinnet hadde i dag 376 fullførende, mot et mer normalt antall på rundt 800-900. Totalt var cirka 750 løpere i aksjon på Sognsvann i dag når vi tar med barn og ungdom som løp henholdsvis Knøttetassen og Råtassen.



Knøttetassen og Råtassen

Dagen ble innledet med løp for de aller minste. Først ut i terrenget rundt Norges idrettshøgskole og Sognsvann var barna i alderen 6 til 9 år. Og for en fryd det må være for disse barna som kan plaske seg gjennom gjørma uten å bli irettesatt av foreldrene for det. Det var super innsats både på grusen, i gjørma og i vannet - og innsatsen ble belønnet med en fin medalje i mål. Totalt løp 134 barn Knøttetassen.



Starten har gått for Knøttetassen og feltet er på vei inn i skogen og mot første gjørmehull (Foto: Kjell Vigestad)



Det er godt å ha noen trygge hender å holde i når elva skal krysses. (Foto: Kjell Vigestad)



Her er det full fart opp fra elva. (Foto: Kjell Vigestad)



Råtassen er løpet for de litt eldre barna. Eller for ungdommen kan man vel si. Her er deltakerne fra 10 til 15 år. Det stod virkelig ikke på innsatsen her heller. Kondis fulgte med når trestokker og naturelementer ble forsert på elegant vis. Å krysse de delene av løypa som rett og slett gikk gjennom Sognsvann viste seg utfordrende for mange. For de eldste på 14-15 år, som har rukket å skyte litt i været, gikk det greit. Verre er det for de litt yngre og kortere, som gjerne har vannstanden til godt opp på magen.





Ingrid Skaar var den aller raskeste av jentene i Råtassen. At den tøffe løypa setter sine spor er tydelig. (Foto: Kjell Vigestad)





Det ble også utfordrende i gjørmehullene. Når man hopper over trestokker og lander i gjørma skal det ikke så mye til at en sko løsner. Og når en sko løsner i disse gjørmehullene, så blir den faktisk borte. Vi ble blant annet vitne til at skoen til en ulykksalig gutt i pulje to forsvant i det mørke. Han forsøkte å finne den igjen, men måtte gi tapt. Vi får håpe ny sko er på plass igjen snart. Gutten som mistet den lå blant de fremste etter 300 meter, så det så jo lovende ut inntil uhellet skjedde.



Henrik Kampen Ellingvåg fra Koll var den som løp raskest av guttene i Råtassen i dag. Martin Tjelle fra Nittedal IL var syv sekunder bak, mens Petter Spiten fra Kongsberg ble nummer tre ytterligere et lite sekund bak. Den raskeste jenta ble Ingrid Skaar fra Nittedal IL. Hun var 15 sekunder foran Maia Kulle Andreassen fra Koll IL/Kjelsås IL, og Mia Sofie Skarbøvik fra Tønsberg friidrettsklubb ble nummer tre.



Råskinnet

Råskinnet er løpet for de eldste. Her kan man være minimum 16 år. Løpet går over drøye 8 kilometer, og det er mildt sagt krevende underveis. Mange gjørmehull, flere vannpasseringer og løping med klissvåte joggesko på grusvei.



Inn mot den siste og fryktede "kulen" før målområdet var det Joar Thele fra Team Ragde Charge som så ut til å ha kontroll på seieren. Men 8 kilometer i krevende terreng er utfordrende for muskulaturen. Thele stivnet fullstendig opp denne kulen og unge Lars Heggen fra Harestua IL (klasse 15-17 år) så sitt snitt til å spurte forbi. Det var tydelig at han kjente lukta av førsteplass for det var et imponerende rykk han gjorde da han passerte Thele. Heggen hadde full kontroll inn mot mål og vant på 41:36. Thele fulgte 6 sekunder bak, mens Kristian Bråthen Børve fra Ullensaker Kisa tok tredjeplassen 5 sekunder bak Thele. Også han stilte i 15-17 årsklassen.



De tre beste herrene på vei opp den siste toppen. Lars Heggen har los på Joar Thele. (Foto: Kjell Vigestad)



Thele stivner på vei mot toppen og Heggen setter inn nådestøtet. (Foto: Kjell Vigestad)



Beste kvinne ble Anne Hausken Nordberg fra Nydalens Skiklub. Fantastisk gjennomført til tross for voldsom feilløping, som vi kommer tilbake til i neste avsnitt. Hausken Nordberg løp på 45:07 og var med det 1:50 foran 17-år gamle Malin Hoelsveen fra Raufoss IL Friidrett. Lovise Heimdal fra Ragde Eiendom ble nummer tre, 6:28 bak vinneren.





Toppen er nådd og man ser målgang. (Foto: Kjell Vigestad)



Anne Hausken Nordberg på vei opp på siste topp. Hun hadde full kontroll inn til seier. (Foto: Kjell Vigestad)



Malin Hoelsveen med blikket festet mot toppen. I mål ble det en soleklar andreplass for den unge løperen på 17 år. (Foto: Kjell Vigestad)





De tre beste herrene på seierspallen. (Foto: Kjell Vigestad)



Sabotasje av løypa i Råskinnet

Råskinnet er utfordrende i seg selv, og enda verre blir det når noen finner ut at de skal fjerne løypemarkeringene. Dette er et velkjent fenomen under Råskinnet og nå skjedde det altså igjen. Da de fremste løperne kom ut fra den siste vannpasseringen i nordenden av Sognsvann var det umulig å vite hvor løypa gikk videre. Hausken Nordberg som vant kvinneklassen forteller til Kondis at hun sannsynligvis løp så mye som 500 meter feil. Joar Thele ledet foran Lars Heggen på det tidspunktet og begge to fikk problemer med å forstå hvor løypa gikk videre.



At løypemarkeringene var fjernet ble naturligvis den store snakkisen i målområdet ettersom flere fikk problemer på grunn av dette.

- Arrangøren har merket løypa godt, men det har åpenbart vært noe sabotasje her, forteller Hausken Nordberg etter målgang.

- Jeg så at Joar Thele og noen flere plutselig kom mot meg og løp rett inn i skogen hvor det ikke var markert. Jeg burde jo bare ha fulgt etter dem, men jeg forstod ikke det da, fortsetter hun. Her lå hun da som nummer 8 totalt, kun et halvminutt bak herreteten.



Joar Thele var som nevnt også en av de som ble satt ut av manglende markering. Han følte seg bra underveis og synes dette var synd.

- Jeg følte meg bra, og dette er et kjempebra arrangement med bra merkede løyper. Men da jeg kom ut av vannet i nordenden av Sognsvann fant jeg aldri noe bånd. Det endte med at jeg måtte løpe litt fram og tilbake. Flere kom ut av vannet og løp feil inntil det dukket opp noen som visste hvor løypa skulle videre. Da kunne vi fortsette, forteller Thele.



Vi får jo håpe at fremtidige arrangement på Sognsvann slipper å oppleve det samme. Her får man rett og slett bare sende enda flere løypevakter ut i terrenget for å sikre at ingen plukker bort markeringene rett før start.



SE ALLE RESULTATER HER



Råskinnet // Topp 10 Menn

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Lars Heggen Harestua IL 15-17 år 41:36 2 Joar Thele Team Ragde Charge 23-34 år 41:42 3 Kristian Bråthen Børve Ullensaker Kisa IL 15-17 år 41:47 4 Kristian Stenerud Nydalens Skiklub 23-34 år 42:09 5 Ole-Jacob Følling Røa IL 40-44 år 42:14 6 Jostein Tandberg Kjelsås IL 23-34 år 42:24 7 Matias Nalum Rakkestad Kjelsås IL 18-19 år 42:29 8 Martin Spigseth Raumnes & Årnes IL 15-17 år 44:32 9 Pål Asbjørn Kullerud Sarpsborg IL 45-49 år 44:37 10 Magne Hansen Høybråten og Stovner IL 23-34 år 44:39

Råskinnet // Topp 10 Kvinner

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Anne M. Hausken Nordberg Nydalens Skiklub 45-49 år 45:07 2 Malin Hoelsveen Raufoss IL Friidrett 15-17 år 46:57 3 Lovise Heimdal Ragde Eiendom 23-34 år 51:35 4 Mette Sofie Hanneborg Ragde Eiendom 45-49 år 53:25 5 Irja Lie Haug Rustad IL 35-39 år 53:33 6 Janne Østlien Vind IL 40-44 år 53:36 7 Julie Meinicke Jutul 20-22 år 53:41 8 Cecilie Klepstad Raske Damer 50-54 år 53:45 9 Liv Ricther Romerike Ultraløperklubb 23-34 år 55:25 10 Silvia Rasmusson SVERIGE 35-39 år 55:52



Se også:

Vår samleside for Råskinnet