CC-løpet Hamar ble dratt i gang i 2018 etter mønster fra kjøpesenterets arrangement på Gjøvik, og ble i år arrangert for 3. gang. 220 stilte opp i beste handletid med og uten tidtaking.

Et godt formål

CC-løpet er et mosjonsløp for alle med og uten tidtaking der hovedpremien er på hele 25 000 kroner som trekkes blant alle som deltar. Vinneren må gi premien til et formål som oppgis ved påmelding. Det kan være et veldedig formål, tur for idrettslaget, en forening, skoletur eller lignende. Jo flere som deltar med samme formål, jo større er vinnersjansen. I tillegg til hovedpremien er det premier til beste herre og kvinne som løper på tid, samt uttrekkspremier i alle klasser.







CC Hamar på Facebook

Samleside for CC-løpet Hamar



De beste i CC-løpet Hamar 30.04.2022: Kvinner: Pl Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid Etter 1 Ine Bakken Gular K Elite13år+ 8:39.5 0:00.0 2 Ingunn Nilsen Hagen Løten Friidrett K Elite13år+ 10:10.8 1:31.3 3 Liv Tone Heramb Risberget IL K Elite13år+ 10:16.0 1:36.5 4 Franziska SKOGSHOLM Åslia Skilag K Elite13år+ 10:31.6 1:52.1 5 Linnea Harbyengen BRUMUNDDAL K17+ 10:51.6 2:12.1 6 Dorte Løvhaug Johnsen Elverum Håndball K17+ 10:56.3 2:16.8 7 Martine Hoel Kleven Ottestad IL K Elite13år+ 11:21.1 2:41.6 8 Maren Lundby Hopplandslaget K17+ 11:33.8 2:54.3 9 Siv Houmb HAMAR K17+ 11:48.4 3:08.9 10 Anna Wiken K11-12 12:57.7 4:18.2 Menn: 1 Johannes Teigland Gular M Elite13år+ 7:42.9 4:36.0 2 Anders Fure Hamkam 19Y M17+ 8:45.4 5:38.5 3 Endre Hjelseth Innlandet Fylkeskom. B.I.L. M Elite13år+ 8:48.4 5:41.5 4 Ola Rusten HAMAR M Elite13år+ 9:34.5 6:27.6 5 Magnus Holland-Olssen Hamkam G19 M17+ 9:50.8 6:43.9 6 Isak Skjennum Moelven IL - Friidrett M Elite13år+ 9:59.7 6:52.8 7 Stephan Skjennum Nevo tak og Eiendom as M Elite13år+ 10:34.6 7:27.7 8 Johannes Bergsodden Ham-Kam Gutter 2010 M11-12 10:40.3 7:33.4 9 Andreas Skjennum Moelven IL Friidrett M Elite13år+ 10:51.2 7:44.3 10 Halvor Gjelten Ottestad IL M Elite13år+ 10:52.0 7:45.1