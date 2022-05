Strandamilå arrangeres alltid på 1. mai, unntatt i 2020 der den ble avlyst og i 2021 der den ble flyttet til oktober på grunn av korona. Og i år, for 42. gang, kunne forholdene knapt bli bedre. En ørliten nordvestlig bris virket bare forfriskende.



Strandamilå går alltid fra Jørpeland til Tau. 46 deltakere fullførte mila på tid denne gangen, mens 40 deltakere valgte å løpe uten tidtakning. I tillegg ble det løpt halvmaraton der 11 deltakere fullførte. Disse løp to runder ut til Solbakk og tilbake. 5 km-runden på Tau hadde 9 deltakere som fullførte på tid, mens de fleste her valgte å delta uten tidtakning.



For de som ikke synes én distanse er tilstrekkelig, kan man velge MIL-trippelen. Da løpes det først en halvmaraton, så en 10-kilometer og til slutt en 5-kilometer. Til sammen var det over 130 påmeldte på de tre distansene. I tillegg ble det arrangert barneløp.



