Løypa er på ca. 10 km, og alle deltagere får et kart de skal forholde seg til. Kartet viser ulike poster, og på hver post vil det stå en person for å godkjenne gjennomføring. Alle må laste ned Strava og bruke denne appen for gjennomføring eller bruk en klokke som laster opp til Strava. Løper man i en gruppe trenger bare en å registrere på Strava.





Frakting av bildekk ved Sagtjernet i fjorårets løp. (Arrangørfoto)



Postene som er fordelt rundt i Elverum består av bading, flipping av dekk, krype under netting, løpe opp trapper, monkey bar, styrkeøvelser og andre hindringer. Man må ikke gjennomføre alle postene, men da får man ikke poeng for dem. Raskeste individuelle deltager og raskeste lag med full poengsum vinner. Men det viktigste er jo å ha det gøy, og få en god treningsøkt! Oppmøtested er grusparkeringen på Terningen Arena.



Reportasje fra fjorårets vårløp: Forest Run med morsom multisport-event i Elverum



Forest Run på Facebook

Løpets facebooksarrangement

Forest Runs nettsider



PÅMELDING





Oversiktkart som viser fordeling av postene. (Arrangørfoto)

